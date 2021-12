El Niño Prodigio: Horóscopo para el 28 de diciembre Recogerás importantes enseñanzas a través de los vínculos, especialmente de las amistades y las relaciones informales. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 28 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi gente bella! ¡Feliz y bendecido martes! Les cuento que hoy es el día de los Santos Inocentes en el que se hacen todo tipo de bromas a fin de que reine un espíritu de picardía, regocijo y alegría. Por otro lado, la Luna hará un trígono con Júpiter que te llenará de un espíritu optimista. Recogerás importantes enseñanzas a través de los vínculos, especialmente de las amistades y las relaciones informales. Te darás cuenta que toda persona, cualquiera sea su raza o religión, puede trasmitirte algo sumamente valioso. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ABRO MI SER A LA SABIDURÍA QUE ME OFRECEN LOS DEMÁS". Si hoy, 28 de diciembre estás de cumpleaños… Durante este ciclo tendrás un enorme ímpetu para iniciar proyectos de trabajo o emprendimientos personales a largo plazo. Implementarás cambios significativos en tu vida que te permitirán crecer y ganar mayor independencia. En el campo del amor habrá un renacimiento. La Copa de la Suerte: 3, 10, 22, 57, 85, 92 Aries: Conocerás personas que te resultarán admirables y con las que desearás establecer compromisos duraderos. Pero ten cuidado con poner al otro en un pedestal. Trata de que en tus relaciones prevalezca el equilibrio y que nadie intente ejercer poder sobre el otro. Tauro: Será un buen día para ocuparte de tu salud y para iniciar una dieta o un tratamiento de belleza. Pero recuerda que encontrar bienestar lleva tiempo, así que no te impacientes por ver resultados. Si necesitas hacer consultas médicas el momento es propicio. Géminis: Sentirás la necesidad de sacar a relucir todo tu atractivo personal y de ejercer un fuerte poder de seducción. Pero hoy no es recomendable hacer propuestas románticas ambiciosas porque tus expectativas serán demasiado altas y podrías decepcionarte. Cultiva el amor propio. Cáncer: El contacto con tus familiares será más constante. Te recomiendo que resuelvas cualquier diferencia que pueda surgir dentro de los márgenes privados. No permitas que los extraños opinen, emitan juicios o se involucren en tu intimidad. Establece límites. Leo: Regálate pequeñas pausas durante el día para salir de la monotonía y aliviar las tensiones que te produce el trajín cotidiano. Las personas que te rodean serán como una brisa de aire fresco y te aportarán ideas para solucionar algunas de tus preocupaciones. Virgo: El mundo de los negocios captará tu atención. En lo que se refiere a dinero escucha a tu pareja o a tu socio porque el intercambio de ideas será la clave para aumentar tus ganancias. Pero no te convendrá involucrarte en apuestas o hacer especulaciones financieras. Libra: Hoy tu cuerpo y tu mente se renovarán dando paso a lo mejor de ti, así que a la hora de salir al mundo podrás sacar a relucir tus mejores armas. Ten en cuenta las lecciones anteriores, pero no permitas que el pasado te frene o te condicione. Escorpio: La vida adquirirá un sentido mucho más espiritual y unirás algunos cabos sueltos. Un ángel protector velará por ti creándote una sensación de bienestar interior incomparable. Cultivar la fe en los seres de luz te ayudará a encontrar paz y suavizar tu carácter. Sagitario: La amistad y el espíritu de colaboración estarán a la orden del día y te sentirás a gusto con tu entorno social. Estarás dispuesto a divertirte y celebrar cualquier ocasión que se presente, pero trata de planificar salidas que sean acordes a tu presupuesto. Capricornio: Hoy, más que nunca, estarás concentrado en tus objetivos y buscarás superarte a ti mismo. En la esfera profesional evita tomar decisiones sin consultar porque no es momento de actuar por cuenta propia. Sigue el manual de las buenas costumbres. Acuario: Los tránsitos planetarios promoverán en ti una actitud optimista, le pondrás al mal tiempo buena cara y avanzarás, aunque enfrentes algunas dificultades. También surgirán novedades en el ámbito legal y si tienes una deuda moral o económica con alguien intenta saldarla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Aprende a interpretar las intenciones ocultas de los demás y a ser más estratega a la hora de vincularte. Será mejor que distingas con quien puedes mostrarte en profundidad y con quién conviene guardar las distancias. Ojo con ventilar tus secretos en ámbitos que no te convienen.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 28 de diciembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.