El Niño Prodigio: Horóscopo para el 28 de agosto Te cuento en qué figura espiritual o histórica puedes inspirarse en el comienzo de esta nueva etapa astral Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Niño Prodigio Credit: Getty Images LUNES, 28 DE AGOSTO Les cuento que Marte, ese planeta rojo, ha llegado a Libra y con esta alineación, recibimos fuerzas para luchar por la paz y un mundo más justo y equitativo, usando la diplomacia como arma. Así que, les diré cómo nos influirá este tránsito y en qué figura pueden inspirarse en esta etapa. Aries: Tu pareja estará más apasionada, y si estás soltero, podrías comenzar un nuevo vínculo. En cuestiones románticas, siempre has sido tú quien toma la iniciativa, pero ahora los roles se invertirán. Ah, y en cuanto a un líder en el que puedas inspirarte, me viene a la mente Nelson Mandela. Tauro: Tu nivel de ocupación se elevará y eso reactivará tu organismo. Sin embargo, ten presente prevenir tensiones, ¿sabes? Si haces ejercicio, estira antes. Serás más competente en el trabajo. ¡Arriba ese ánimo! Y en cuanto al líder en el que te inspirarás, mira hacia Buda. Géminis: Te desenvolverás con espontaneidad y creatividad, sin preocuparte por las consecuencias. Tu vida amorosa se reactivará y te atreverás a jugar. A veces dudas y te sientes inseguro, pero ahora serás firme en tus decisiones. Y tu fuente de inspiración será Mahatma Gandhi. Cáncer: Te sentirás más activo en tu casa, así que podrías aprovechar este ímpetu para hacer remodelaciones. Además, dedicarás más tiempo a tus familiares, pero recuerda evitar actitudes autoritarias. Y hablando de guías, la Madre Teresa de Calcuta será tu inspiración. Leo: Se activarán los viajes cortos y las comunicaciones en tu vida. Estarás más movedizo y conversador, pero recuerda tener cuidado con tus palabras para no herir a nadie. ¡A pensar antes de hablar! Y como inspiración, mira hacia el carismático Martin Luther King Jr. Virgo: Inicia un negocio o emprendimiento propio para aumentar tus ingresos. No esperes que todo llegue, ¡sal a conquistar tu progreso! Y como inspiración, mira hacia Confucio, el sabio filósofo chino que enseñó principios de armonía social. Libra: Entrarás en una etapa llena de iniciativa, empuje y dinamismo. Tendrás la energía necesaria para tomar las riendas de tu vida. ¡Atrévete a seguir tus deseos y llevarlos adelante! Y como inspiración, mira hacia John Lennon, uno de los mejores artistas de todos los tiempos. Escorpio: Será un periodo propicio para reflexionar y abrazar una actitud más espiritual. Deja las decisiones importantes para más adelante, porque aún hay cabos sueltos en tu vida. Inspírate en Rosa Parks, símbolo de resistencia y lucha por los derechos civiles. Sagitario: En la interacción con amigos y grupos hallarás un gran estímulo. Será un periodo excelente para desarrollar proyectos en conjunto y apostar al futuro. ¡Confía en tus visiones y lucha por tus sueños! Y como inspiración, mira hacia Malala Yousafzai, la joven activista por la educación. Capricornio: Será una etapa de grandes responsabilidades y buscarás ocupar puestos de liderazgo y tu excelente desempeño te mantendrá en la cúspide. Triunfarás en el ámbito profesional alcanzando tus metas. Y como inspiración, mira hacia Lao Tse, el fundador del taoísmo. RECIBE TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX ¡SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Cada paso que des tendrá un propósito claro y te conducirás con sabiduría. Tu energía instintiva y mental se alinearán para que puedas expandir tu campo de acción. Será un momento de crecimiento y aprendizaje. Y como guía, mira hacia Jesucristo. Piscis: ¡Qué emocionante! Esta etapa será ideal para explorar tu mundo interior y descubrir tus verdaderos deseos. Serás bendecido con una acción transformadora que te convertirá en un mago, alquimista o cirujano del alma. Y como inspiración, mira hacia el Dalai Lama.

