El Niño Prodigio: Horóscopo para el 28 de agosto Si cerca de ti tienes una persona que atraviesa alguna convalecencia, ponte a su disposición. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 28 DE AGOSTO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido domingo! Les cuento que hoy la Luna transitará por Virgo y hará una oposición con Neptuno, así que nos volveremos más atentos a las necesidades del prójimo y más serviciales. Si cerca de ti tienes una persona que atraviesa alguna convalecencia ponte a su disposición. Recuerda que todos somos parte de una gran familia humana y que ayudar a los demás nos sana el alma. Y recuerda que el cuerpo está íntimamente ligado a las emociones así que pacifícate. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI INTENCIÓN ES PURA, TRABAJO PARA EL BENEFICIO DE TODOS". Si hoy, 28 de agosto estás de cumpleaños… La luna en tu signo te dará impulso para comenzar un nuevo ciclo y para liberarte del pasado. Llegó el momento de tomar decisiones y de entregarte en cuerpo y alma a tu misión en esta vida. Si sabes amoldarte a las circunstancias conseguirás la colaboración que necesitas. La Copa de la Suerte: 13, 21, 50, 62, 79, 86 Aries: Las obligaciones cotidianas te dejarán poco tiempo para el placer. En lo que concierne a la salud cualquier angustia que tengas te causará tensión y tomarás conciencia de cómo los pensamientos influyen en tu cuerpo. Pon tu bienestar físico y espiritual en primer lugar. Tauro: En el aspecto sentimental una ola de calidez te llegará al corazón. Es posible que comiences una relación romántica que te transportará "más allá de las nubes", pero por ahora no pienses en compromisos a largo plazo y disfruta del momento presente. Géminis: Tus seres queridos se mostrarán más demandantes y requerirán que te ocupes de ellos. Trata de distribuirte equitativamente entre los distintos miembros de tu familia y posterga por ahora las gratificaciones personales. Alguien que tú admiras mucho mostrará su faceta más vulnerable. Cáncer: Ahora combinarás razón con intuición y esto te permitirá captar las situaciones en un instante y resolver problemas difíciles. Aprovecha tus momentos libres para estudiar algo que te interese y que te permita ampliar tus conocimientos. Leo: Tu atención se centrará en resolver temas económicos, poner fin a arreglos financieros y saldar deudas para quitarte presiones y poder moverte con más tranquilidad. Si debes firmar un contrato lee detenidamente todas las cláusulas y mira con lupa la letra chica. Virgo: Tu tendencia a ocuparte del prójimo se incrementará. A la hora de tomar decisiones importantes tendrás que contemplar las repercusiones que pueden generar en tu entorno. En el amor necesitarás entregarte a los demás desinteresadamente y sin egoísmo. Libra: Cuando te sientas sobrepasado por la actividad diaria recuerda que hay una fuente inagotable de energía en tu interior. Lo ideal sería que delegues los asuntos prácticos en otras personas, que bajes tu ritmo y que te tomes un descanso. Practicar meditación te ayudará a relajarte. Escorpio: Iniciarás una nueva etapa en cuanto a tu participación en grupos y equipos de trabajo. Tus amigos, conocidos y colegas se convertirán en tu principal interés y participas en eventos de todo tipo. Asociarte con distintas personas te permitirá concretar tus sueños. Sagitario: Llegó el momento de definir asuntos importantes en temas de trabajo, pero antes deberás solucionar los asuntos familiares para poder concentrarte. Será importante que trabajes con sentido práctico y cuidado del detalle porque parte de tu éxito dependerá de una buena planificación. Capricornio: Será un buen momento para estimular tu mente y ampliar tus conocimientos. Te atraerá todo lo que sea estudios, contacto con otras culturas y filosofías de vida. Tu anhelo de crecimiento te llevará a recorrer nuevos caminos y estarás buscando algo sin saber qué. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Estarás trabajando para lograr una mayor independencia económica, aunque todavía te sentirás un poco inseguro o a merced de las circunstancias externas. Será aconsejable actuar con cautela, guárdate el as en la manga para cuando pueda ser necesario. Piscis: En los sentimientos idealizarás a una persona, como si la vieras a través de lentes color rosa. Y cuídate porque tu disposición natural a ayudar o "salvar" a otro podría hacer que te relaciones con alguien que busque aprovecharse de tu buena voluntad.

