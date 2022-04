El Niño Prodigio: Horóscopo para el 28 de abril Deja que el gladiador que llevas dentro salga y luche por lo quieres. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 28 DE ABRIL ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz y bendecido jueves! Les cuento que hoy la Luna transitará por Aries, que es un signo de fuego y como tal es muy chispeante, intenso y activo. Aprovecha para definir lo que realmente deseas y recuerda que a través de tus decisiones puedes renovar tu vida. Deja que el gladiador que llevas dentro salga al exterior y luche por lo quieres. Es tiempo de que te vayas imponiendo y de que asumas toda tu fuerza y tu poder personal. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DEFINO LO QUE QUIERO Y EL UNIVERSO DIRIGE SU MIRADA HACIA ALLÍ". Si hoy, 28 de abril estás de cumpleaños… Durante este ciclo tu intuición estará muy activa asique escúchala cuando te indique el camino o cuando te encienda las señales de alarma. Si cargas con enojos aprovecha para exorcizarlos. Un nuevo proyecto de vida se está asomando y necesitarás estar liviano. La Copa de la Suerte: 4, 32, 55, 67, 73, 99 Aries: Te sentirás lleno de energía y se abrirán nuevas posibilidades tanto en el ámbito de trabajo como en el personal. Ahora será muy importante que antes de decidir escuches a tu sexto sentido. Apuesta a lo nuevo y pon tu sello en todo lo que hagas. Tauro: Tu "tercer ojo" se activará y descubrirás los secretos de los demás. Estarás dispuesto a sacrificar tu comodidad para contribuir con el bienestar del prójimo. Mostrarás tu lado más noble y lucharás por aquellos que no tienen la posibilidad de defenderse. Géminis: Se presentarán cambios en tu círculo social y te relacionarás con personas intensas. Cuando participes de actividades grupales recuerda que tú también tienes voz y voto así que encárgate de defender tu postura. Te comprometerás con un nuevo proyecto personal que te resultará apasionante. Cáncer: Te espera un día lleno de oportunidades y muy favorable en asuntos profesionales. Si quieres llegar a la cima asume tu autoridad y reafirma tu liderazgo. No hay nada que se interponga en tu carrera de ascenso así que continúa avanzando sin mirar atrás. Leo: Las circunstancias se darán en concordancia con tus expectativas. Se abrirán las puertas para que puedas expandirte, crecer y avanzar en tu camino evolutivo. La voz de la sabiduría guiará tus pasos haciendo que tomes la decisión correcta, en el momento adecuado. Virgo: Llegó la hora de que te enfrentes con la verdad y pongas "las cartas sobre la mesa". Recuerda que las crisis y las situaciones álgidas necesitan ser resueltas cuanto antes. Tu beneficio llegará cuando llegues al fondo del asunto y seas completamente honesto. Libra: Los astros pondrán en primer plano los temas sentimentales. Recuerda que en una pareja son relevantes los deseos de ambas partes así que haz valer lo que quieres sin someterte a otros. El diálogo contribuirá a renovar tus vínculos y fortalecer los lazos de unión. Escorpio: Tu predisposición al trabajo y tu pro actividad te permitirán ir resolviendo los pequeños desafíos que se presenten. Te levantarás muy rápido de cualquier traspié y convertirás los problemas en oportunidades. Haz algún deporte aeróbico para descargar las tensiones. Sagitario: Renacerán tus energías y te sentirás con deseos estar en movimiento. Puedes aprovechar para practicar juegos recreativos o deportes al aire libre. Los encuentros apasionados y fugaces también estarán a la orden del día ¡aprovecha que la pasión está encendida! Capricornio: Sentirás una fuerte necesidad de estar en tu hogar así que organiza la agenda y termina con los compromisos lo antes posible. Una persona del pasado volverá y descubrirás que cuando hay cariño verdadero no importan el tiempo y las distancias. Déjate atravesar por los sentimientos. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Te contactarás con personas vitales que te colmarán de energía y te estimularán para que digas lo que piensas. No te censurarás a la hora de opinar y eso generará mucha polémica. El cruce de palabras te hará sentir motivado y te ayudará a reafirmar tus ideas. Piscis: Los asuntos financieros cobrarán importancia y te plantearás la opción de comenzar con un nuevo negocio. Buscarás abrirte caminos en el mercado con un nuevo producto o servicio. Si eres empleado al fin tomarás coraje y te lanzarás a pedir un aumento.

