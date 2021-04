El Niño Prodigio: Horóscopo para el 28 de abril Tu optimismo y generosidad serán tu principal amuleto de protección. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir MIERCOLES, 28 DE ABRIL ¡Y eso mi bella gente, llegamos al ombligo de la semana! Les cuento que en este día la Luna estará en Sagitario trayéndonos una energía muy positiva y aportándonos guía. Tendrás claridad y una fuerte sensación de confianza que te permitirá encontrar tu camino. Además, te cruzarás con personas de otras culturas, países o etnias que te ayudarán a ampliar tus horizontes y tu punto de vista. Tu optimismo y generosidad serán tu principal amuleto de protección. Actúa con empatía en todo momento. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME CONECTO CON LA VIDA A TRAVÉS DE LA ABUNDANCIA". Si hoy, 28 de abril, estás de cumpleaños… Te darás cuenta de que eres un ser único y de que ya estás listo para desarrollar todo tu potencial. Será una ocasión propicia para que definas tus metas y des inicio a un nuevo ciclo con energías renovadas. Experimentarás una gran renovación. La Copa de la Suerte: 12, 27, 39, 54, 77, 83 Aries Hoy recordarás algunas enseñanzas que recibiste de tus maestros, padrinos o ciertas personas de sabiduría que te abrieron camino. También es posible que sientas un resurgir de tu fe, filosofía de vida o credo. Tendrás una sensación muy positiva en relación al porvenir Tauro Las fuerzas de la pasión se desatarán dentro de ti y, en tu lecho, te sentirás lo suficientemente confiado para darlo todo. Si a la hora de la verdad tienes la oportunidad de cambiar de escenario esto podría resultar un gran aliciente. Entrégate a la novedad. Géminis Si estás en pareja sentirás muy buena química y que se renueva el entusiasmo. Si te encuentras soltero, y estás con ganas de conocer a alguien nuevo, sal a dar una vuelta y observa el panorama ¡podría surgir una propuesta agradable! Cáncer Será una buena ocasión para que le prestes atención a tu cuerpo. Si tu digestión está un poco lenta quizás te está indicado que es hora de mejorar la dieta y de consumir alimentos más nutritivos. Mejora tus hábitos para estar más saludable. Leo El cambio de Luna te resultará muy benéfico y te ayudará a conectar con tu alegría natural. Será una excelente oportunidad para que realices deportes o participes de algún juego de azar. Tendrás una chispa de buena suerte que te seguirá a donde vayas. Virgo Te recomiendo que permanezcas lo más que puedas en la esfera íntima. Será una excelente idea que organices una reunión en tu hogar y que prepares una rica cena para agasajar a tus familiares. El cariño de los que más quieres te reconfortará. Libra Estarás más efusivo y elocuente. Si estás con deseos de retomar el contacto con un amigo esta será una buena oportunidad para llamarlo y preguntarle cómo se encuentra. Mantener una charla distendida y compartir un momento de distracción reavivará tu entusiasmo. Escorpio La energía material circulará de una manera fluida y atraerás a tu vida vibraciones de abundancia. Buscarás incrementar tu capital y ampliar tus horizontes económicos. Si trabajas en relación de dependencia podría ser un buen momento para pedir aumento de salario. Sagitario La Luna ingresará en tu signo exaltando a su paso tu carácter idealista y expansivo. Sentirás deseos de lanzarte a la aventura y de explorar nuevas posibilidades. Tu actitud optimista atraerá vibraciones positivas. Iluminarás a los seres que te rodean. Capricornio Hoy recibirás la guía de tus seres protectores. Será un momento en que fluirás con las energías espirituales e incrementarás tu fe. Las distintas pruebas por las que has atravesado te han dejado una enseñanza y una lección de vida. Conecta con tu maestro interior. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Si te invitan a una fiesta o a una celebración no dudes en asistir porque te vendrá muy bien interactuar con otras personas. Conocerás a gente de otros ámbitos y culturas que te aportarán nuevos condimentos. Tu presencia será clave para generar un ambiente integrador. Piscis Hoy te tocará tomar algunas decisiones importantes, pero no dudarás, ya que contarás con los elementos necesarios para dar en el blanco. Las personas que te rodean te demostrarán su admiración y te tomarán como un ejemplo a seguir. Asumirás tus responsabilidades con alegría.

