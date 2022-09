El Niño Prodigio: Horóscopo para el 27 de septiembre ¡Ojo en tus relaciones! Se evidenciarán algunos conflictos que se escondían debajo de la superficie. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 27 DE SEPTIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido martes! Les cuento que hoy la Luna hará una cuadratura con Plutón, por eso nuestras relaciones atravesarán instancias de crisis y se evidenciarán algunos conflictos que se escondían debajo de la superficie. Trata de no entrar en luchas de poder ni caer en las trampas que puedan tenderte personas malintencionadas. Apreciarás mucho más las relaciones en las que puedes mostrarte con tus luces y tus sombras sin tener que estar pendiente de las apariencias. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME LIBERO DE VÍNCULOS TÓXICOS". MARTES, 27 DE SEPTIEMBRE Si hoy, 27 de septiembre estás de cumpleaños… Durante este ciclo el pasado jugará un papel importante y tendrás que reelaborar muchos de tus vínculos. Te rodearás de personas con las que compartirás algo más que experiencias banales y desarrollarás una conexión profunda. Los miembros de tu familia te demandarán mayor compromiso. La Copa de la Suerte: 15, 32, 48, 60, 74, 91 Aries: En lo que respecta a tu vida sentimental ¿estás culpando al otro de tus problemas? Tu pareja es el espejo donde se refleja tu parte luminosa y tu parte oscura. Aceptarte y admitir al otro en su totalidad es la clave para transformar la relación. Tauro: Tendrás que reorganizar tu agenda para que no se superpongan las distintas actividades. Mi sugerencia es que hagas una cosa a la vez y que no te impongas tareas demasiado ambiciosas. Evita los cambios de temperatura y cuida tu garganta, que es tu punto débil. Géminis: El ámbito romántico se presentará agitado ya que pueden surgir conflictos, presiones o luchas por poder, recuerda que las cosas no tienen por qué desarrollarse a tu entera voluntad. Será mejor que aceptes que por mucho que ames a alguien no eres su dueño. Cáncer: Valorarás el significado que tienen algunos lazos familiares en tu vida y pondrás a cada persona en el lugar que le corresponde. No permitas que nadie te diga lo que tienes que tienes que sentir o que condicione tu universo afectivo. Preserva tu intimidad. Leo: Poco a poco irás transformado tus ideas, tu manera de comunicarte y tu modo de pensar. Te convendrá postergar los trámites relacionados con papeles, las entrevistas importantes, las presentaciones o conferencias porque hoy tu mente estará muy acelerada. Virgo: A pesar de los desafíos que vienes soportando tendrás ganas de salir adelante y pondrás mucho tesón para mejorar en lo económico. Pero no te vuelvas demasiado codicioso, ni pretendas que tu poder adquisitivo se eleve de la noche a la mañana. Libra: Tus intereses personales y los asuntos familiares podrían entrar en conflicto. Las tareas de la casa y las demandas de las personas con quienes convives se intensificarán. Será importante que te hagas respetar y que los demás comprendan que necesitas tu espacio propio. Escorpio: Estarás muy permeable a las influencias externas, así que protégete de los comentarios malintencionados y de toda negatividad que flote en el ambiente. Tampoco te dejes "embaucar" por personas que quieren venderte algo o que se te acercan con motivos poco claros. Sagitario: Podrías verte envuelto en una cadena de manejos sutiles y manipulaciones dentro de un equipo de trabajo o grupo social del que participas. Por eso deberás diferenciar muy bien a quiénes se acercan por interés de aquellos seres que son tus verdaderos amigos. Capricornio: Deja de pensar que puedes controlarlo todo y manéjate con cuidado porque te podrías dejar llevar por una ambición desmedida. Piensa a fondo cualquier paso que vayas a dar porque las decisiones que tomes ahora pueden afectar tu reputación profesional en el futuro. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Si tienes que resolver asuntos legales o hacer trámites con documentación no intentes ahorrarte pasos porque esto te puede llevar a equivocarte o a relacionarte con personas poco escrupulosas. Asesórate correctamente antes de firmar papeles. Piscis: Los trámites por herencia o divorcio podrían estancarse, y si estabas esperando cobrar una suma extra o recibir préstamos probablemente se demoren. Por otro lado, alguien de tu entorno pretenderá ir un paso más allá, no cedas a sus deseos si no los compartes.

