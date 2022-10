El Niño Prodigio: Horóscopo para el 27 de octubre Una gran luz se encenderá en tu horizonte indicándote cuál es el camino a seguir. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 27 DE OCTUBRE ¡Feliz jueves, mi gente linda! Les cuento que debido a que hay mucha carga escorpiana en el cielo nuestros ánimos estarán caldeados y seguiremos bastante sacudidos a nivel emocional. Sin embargo, gracias a que la Luna estará en Sagitario y hará aspectos benéficos con Júpiter experimentaremos un gran alivio y recuperaremos el optimismo. Una gran luz se encenderá en tu horizonte indicándote cuál es el camino a seguir. Será importante que vayamos hacia adelante y que confiemos en esas fuerzas superiores que nos guían. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "EN MI SER PREVALECE UN ESPÍRITU BENÉFICO". Si hoy, 27 de octubre estás de cumpleaños… Este será un año de abundancia y podrás satisfacer tus necesidades, darte los gustos y acceder a algunos lujos. Además, muchas personas quedarán atrapadas en las redes de tus encantos. Vivirás momentos con una carga erótica muy intensa así que invierte en lencería. La Copa de la Suerte: 28, 48, 57, 65, 86, 90 Aries Todo inicio relacionado con el extranjero o el estudio tendrá repercusiones muy positivas en tu futuro. También será un momento favorable para planificar o realizar un viaje a sitios lejanos. Se activarán los trámites relacionados con documentación o asuntos legales. Tauro Tendrás la oportunidad de explorar en tu interior para conocer tus miedos, así como tus fortalezas y tomar conciencia de las actitudes que debes cambiar. Por otro lado, los trámites relacionados con propiedades o con sucesiones darán un giro positivo. Géminis Crecerá de manera notable tu vida social y tendrás la oportunidad de intercambiar experiencias con personas de diferentes ambientes y culturas. Con tu simpatía y afabilidad despertarás interés, así que prepárate para recibir una propuesta romántica muy pomposa. Cáncer Para gozar de una buena salud te convendrá comer liviano y cuidarte de los cambios de temperatura. Se darán las condiciones justas para realizar chequeos médicos y para elaborar un nuevo esquema de funcionamiento diario en lo personal y en lo laboral. Leo Tu mundo amoroso se encenderá y a tu fogosidad no la vencerá el cansancio o el aburrimiento. Si quieres salir a la conquista no fracasarás y mientras tu pasión este el alto todo será idílico. Prepárate para vivir una experiencia romántica de película. Virgo Volcarás tu atención en los asuntos familiares. Sentirás interés en investigar tus raíces y tomarás contacto con lecturas y enseñanzas que te ayudarán a indagar en la historia de tus ancestros. También será buen momento para contactarte con los parientes que viven en el extranjero. Libra Crecerán tus deseos de estudiar, de viajar y de abrir tu mente a través de nuevas experiencias. Estarás mucho más comunicativo y podrás asimilar y entender las actitudes de los demás con mayor facilidad. Encontrarás un compañero de aventuras alegre y optimista. Escorpio Tu bienestar anímico ahora dependerá de la prosperidad material, por eso será importante que te mantengas productivo. Piensa en cómo aumentar tus ingresos para mejorar tu calidad de vida y toma las decisiones que consideres necesarias para dinamizar tu situación financiera. Sagitario Será un momento para conectarte contigo y para satisfacer tus propios deseos. Estarás más dinámico y dispuesto a moverte para conseguir tus propósitos. Tomarás importantes decisiones y a partir de ahora tendrás más claro hacia dónde te encaminas. Capricornio Tu nivel de energía física disminuirá por lo que necesitarás recargar tus baterías lejos de las multitudes. Tomarás contacto con enseñanzas de tipo espiritual o con investigaciones sobre civilizaciones del pasado y podrías conocer a alguien que te sirva como guía para introducirte en estos temas. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Proyectarás tus sueños y esperanzas hacia el futuro. Será un momento favorable para unirte a grupos e intensificar tu vida social. Compartirás con tus amigos y conocidos una visión similar del mundo y los deseos de hacer algo por la humanidad. Piscis Nada de lo que hagas pasará inadvertido ya que estarás en blanco de todas las miradas. Será importante que proyectes una imagen positiva y que te ganes la confianza de tus superiores. Contarás con una cuota extra de buena suerte que te ayudará a alcanzar tus aspiraciones.

