El Niño Prodigio: Horóscopo para el 27 de octubre Este día estarás en sintonía con tus ancestros y los seres queridos que están en otros planos. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 27 DE OCTUBRE ¡Y eso gente linda! ¡Feliz miércoles, llegamos al ombligo de la semana! Les cuento que en este día la Luna, Neptuno y Plutón confluirán de una manera muy poderosa movilizando el mundo de los sueños, de los recuerdos y de nuestras emociones más profundas. Establecerás una conexión muy intensa con aquellas personas que dejaron huella en ti y no necesitarás de palabras para saber cómo se encuentran y lo que sienten. También estarás en sintonía con tus ancestros y los seres queridos que están en otros planos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "PERMITO QUE LAS EMOCIONES FLUYAN Y ME TRANSFORMEN". Si hoy, 27 octubre, estás de cumpleaños… En el transcurso de esta revolución solar desarrollarás una profunda inteligencia emocional que te ayudará a estrechar los lazos de unión con tu núcleo afectivo. Tendrás una cuota extra de calidez y empatía que te permitirá dar cobijo a los seres que lo necesitan. La Copa de la Suerte: 4, 18, 33, 57, 63, 72 Aries: Se presentarán oportunidades para ascender en el escalafón social y para asegurar tu bienestar material y el de tu familia. Sentirás que flotas en una red de contención y que tus seres de luz interceden para que puedas alcanzar la prosperidad que te propones. Tauro: En tus grupos de pertenencia cumplirás una misión moderadora y amigable. Aprenderás a resolver las diferencias y a eliminar cualquier conflicto que pueda surgir por medio de un diálogo abierto y sincero. También se reactivará cualquier trámite vinculado con lo legal. Géminis: Vienes luciéndote en el ámbito profesional y esta energía brillante desembocará en un incremento de tus ingresos. Además, puedes recibir dinero extra por juicios, herencias o sucesiones. Habrá mucho movimiento y realizarás operaciones comerciales en las que tendrás que negociar. Cáncer: Los astros crearán las condiciones ideales para que tomes decisiones importantes para tu desenvolvimiento, te expandas y amplíes tu campo de acción. Con tu poderoso caudal afectivo lograrás atraer e incorporar a otros seres a tus filas de seguidores. Leo: Atrévete a investigar en los misterios de tu interior para sacar afuera tu fuerza espiritual. Tendrás la posibilidad de resolver cuentas pendientes con personas o situaciones del pasado. De ti depende abrir las puertas de interior o mantenerlas cerradas. Virgo: Los sentimientos conflictivos y las sensaciones de aislamiento quedarán desterrados y de aquí en más gozarás de la compañía de personas de un formidable nivel humano. Es tiempo de que te involucres en proyectos comunitarios y asumas un rol de mayor protagonismo social. Libra: El trabajo puede presentarse en horarios inesperados y esto puede alterar tu vida doméstica si te encuentra desprevenido. Pídeles a tus seres queridos que te exijan menos y te apoyen más porque ahora no necesitas más presiones. Concéntrate en tus objetivos profesionales. Escorpio: Atravesarás un cambio de mentalidad que transformará tus pensamientos. Muchos de los cuestionamientos que ocupaban tu cabeza hallarán una respuesta satisfactoria que aclarará y reconfortará tu corazón. También encontrarás a alguien dispuesto a escuchar tus secretos. Sagitario: Un familiar o una persona con la que te une un estrecho lazo afectivo te hará una propuesta de negocios que te permitirá incrementar tus ingresos. También puedes recibir dinero por herencias o invertir en operaciones comerciales relacionadas con bienes raíces. Capricornio: Tu entorno te aportará magia y el intercambio logrará conmoverte. Asistirás a eventos en los que conocerás a una persona diferente que te llevará a conectar con el romanticismo. Los comprometidos sentirán que un ingrediente de dulzura enriquece su pareja. Acuario: Hoy tendrás la oportunidad de cambiar algunos hábitos que vienes arrastrando desde hace tiempo, así que aprovecha para llevar adelante una depuración porque esto repercutirá de manera muy positiva en tu organismo. Te recomiendo los métodos naturales de curación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Los tránsitos planetarios confluirán positivamente potenciando la fantasía, la creatividad y el entretenimiento. Tus actividades y salidas con amigos serán muy intensas. Vivirás el romance a todo vapor y darás una imagen fascinante a los seres que te rodean.

