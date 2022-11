El Niño Prodigio: Horóscopo para el 27 de noviembre Si te sientes demasiado presionado, no tengas temor en pedir ayuda. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 27 DE NOVIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz domingo! Les cuento que la Luna transitará por Capricornio y se unirá a Plutón, así que se intensificarán tus ambiciones y trabajarás incasablemente por alcanzar tus objetivos. Será un momento oportuno para que perseveres y seas tenaz. Pero, no tienes por qué cargar todo el peso sobre tus espaldas, ya que alrededor tuyo habrá personas que estarán dispuestas a ayudarte. Si te sientes demasiado presionado pide auxilio. Tampoco permitas que tu deseo de ascenso te lleve a descuidar la parte humana. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "TENGO UNA INFLUENCIA BENÉFICA EN MI COMUNIDAD". Si hoy, 27 de noviembre estás de cumpleaños… En este ciclo planearás la opción de sacar un crédito para comprar tu propia casa o para refaccionar tu vivienda. Te importará mucho el bienestar de tu familia, tanto en el plano afectivo como en el económico. La fe en ti mismo te ayudará a mover montañas. La Copa de la Suerte: 5, 7, 19, 30, 59, 66 Aries Te tomarás muy en serio tus responsabilidades y ejercerás tu autoridad de tal forma que nadie se atreverá a cuestionarte. Pero es hora que veas más allá de tus objetivos personales y que uses tu poder para mejorar las condiciones de vida de aquellos que más lo necesitan. Tauro Tu sentido de justicia se intensificará y esto te llevará a comprometerte más a fondo con tus más altos ideales. Además, encontrarás amistades en el camino que compartirán tus creencias y te alentarán para que puedas llegar lejos con tus propósitos. Géminis Una figura que admiras actuará de una manera muy generosa contigo y te orientará para que puedas cumplir tus ambiciones secretas. Gracias a la confianza que te será otorgada podrás revertir situaciones complicadas y utilizar las aparentes "desventajas" a tu favor. Cáncer Tus relaciones te complementarán tanto en el plano físico como en el espiritual. Un cambio se visión te ayudará a apreciar las partes más positivas de tu relación de pareja. Si te encuentras soltero conocerás a alguien en un viaje o dentro de una comunidad extrajera. Leo Te recomiendo que tomes mucho líquido o té de hierbas porque de esa forma lograrás depurar tu organismo. Encontrarás una manera menos estresante de encarar tu rutina. La práctica de yoga te ayudará a descomprimir tensiones y a tratar tu cuerpo con más cariño. Virgo Con sus gestos bondadosos alguien irá entrando a través de las grietas de tu armadura y ablandando tu corazón. Te darás cuenta de que sin ilusiones no es posible adquirir un estado de plenitud. El romance le ganará terreno al escepticismo, volverás a creer en el amor. Libra Sentirás la necesidad de hacer mejoras en el hogar. Si últimamente hubo situaciones tensas en la convivencia, limpia a fondo cada ambiente para trasformar la energía y eliminar las malas vibraciones. Quiero que regales la ropa y los objetos que ya no uses a alguien que lo necesite. Escorpio En este día recibirás buenas noticias o una respuesta que aguardabas expectante. Además, desarrollarás profundas habilidades comunicativas y un enorme poder de persuasión. Cada una de tus palabras será como una pócima secreta que capturará el interés de ese ser que tanto amas. Sagitario En los negocios combinarás estrategia con intuición y lograrás hacer tratos comerciales sumamente rentables. Será un momento oportuno para que inviertas el dinero en tu hogar o en artículos domésticos que te permitan mejorar la calidad de vida de tu familia. Capricornio Darás pasos importantes para tu vida y extraerás significativas lecciones y aprendizajes de cada una de tus experiencias. Alguien muy comprensivo acompañará tus determinaciones y se comportará como el cómplice perfecto. Sentirás como si estuvieras envuelto en un halo angelical. Acuario Te preocuparás por las personas que atraviesan por alguna situación dolorosa y harás todo lo que esté a tu alcance para mitigar su sufrimiento. Te darás cuenta que la manera más eficaz de liberar tu alma es a través del servicio a los necesitados. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis Encontrarás un grupo de amigos que sabrá apreciarte por tus cualidades esenciales y darte el lugar que te mereces. Te darás cuenta de que lo que tú tienes para aportar al grupo tiene un valor inconmensurable. Gracias a tu empatía y adaptabilidad lograrás integrarte.

