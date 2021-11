El Niño Prodigio: Horóscopo para el 27 de noviembre Es muy importante que este día escuches a tu cuerpo e inicies una rutina saludable si has cometido algún exceso. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 27 DE NOVIEMBRE ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz sábado! Les cuento que hoy la Luna transitará por la constelación de Virgo para poner en nuestras vidas una cuota de razón y sensatez. Si tienes muchas ideas en mente es tiempo que te organices para concretarlas. Además, será una excelente oportunidad para que lleves una rutina más saludable, y si últimamente has cometido algún exceso, podrías ir implementando una dieta más moderada. También te ayudará ordenar tus horarios, duerme las ocho horas recomendadas y no te acuestes con la panza llena. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ESCUCHO A MI CUERPO Y LE DOY LOS CUIDADOS NECESARIOS". Si hoy, 27 de noviembre, estás de cumpleaños… Te codearás con gente que sabrá aconsejarte en cuestiones de dinero y te ayudará a generar mayores ingresos. Llegarás alto en el plano profesional y por momentos puedes sentir que tu trabajo es un poco absorbente. Disfruta al máximo de tu tiempo libre. La Copa de la Suerte: 8, 38, 59, 63, 75, 87 Aries: Sentirás la necesidad de dosificarte y moderar tu energía. Si no disminuyes el ritmo acelerado que llevas luego te resultará difícil responder a la exigencia cotidiana. Escucha a tu cuerpo y dale al cuidado de tu salud la importancia que se merece. Tauro: Necesitarás el reconocimiento de los demás y comprobar que esas particularidades que te hacen único y especial no pasan desapercibidas. Pero cuidado con las demandas porque en el terreno amoroso cualquier pequeño desencuentro o traspié podría desembocar en un drama. Géminis: Trata de preservar tu vida íntima de las influencias de terceros y especialmente de las opiniones ajenas. Dentro de tu casa arma un espacio donde tengas privacidad o establece algunas pautas de convivencia para que nadie invada tu territorio. Cáncer: El no poder distraerte de tus preocupaciones diarias podría ponerte de mal genio. Trata de no ser excesivamente crítico a la hora de hablar y de no herir susceptibilidades ajenas. Mide tus palabras si no quieres ser quien plante las semillas de las próximas peleas. Leo: En este fin de semana se dará la ocasión ideal para que te organices y pongas tu economía en orden. Tendrás que recortar gastos y evitar a toda costa el derroche o terminarás el mes con las cuentas en rojo. Adminístrate de manera sensata y realista. Virgo: La Luna transitará por tu propio signo por lo que recuperarás tu habitual pragmatismo. Tus seres queridos se mostrarán demandantes, pero se impone que te liberes de las cargas emocionales que no te pertenecen y tomes el timón de tu propia vida. Libra: Por el transito lunar todo lo que se relacione con la metafísica y la espiritualidad atrapará tu atención. Piensa en positivo y sobre todo no le prestes oídos a los chismes y habladurías. Fluye con la corriente de la vida y cultiva la paz interior. Escorpio: Recibirás algunas invitaciones, pero es un momento para hacer programas económicos y no para efectuar salidas que te lleven a desembolsar grandes sumas de dinero. Tampoco será buena idea hacer préstamos a amistades o personas que aún no conoces demasiado. Sagitario: Hoy te tocará asumir mayores responsabilidades y para cumplir correctamente con tu cometido te convendrá actuar con absoluta mesura y moderación. Tu carácter expansivo podría acarrearte dificultades. Controla tus tendencias autoritarias para evitar malos momentos y dolores de cabeza. Capricornio: Hoy los asuntos inconclusos podrían interponerse en tus planes. Una nueva filosofía de vida te ayudará a resolver paulatinamente cada uno de los temas que te preocupan, asechan y aquejan. Ponte manos a la obra con una actitud positiva y los fantasmas se esfumarán. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario: A fin de resolver algunas situaciones críticas estarás bastante introvertido. Y, en efecto, no será buena idea que ventiles tus secretos dentro de tu círculo social porque hay cuestiones privadas que no tienen por qué estar en boca de todos. Piscis: Las posturas demasiados idealistas no te ayudarán en asuntos de pareja. Tú necesitas a tu lado a una persona que te ayude a poner los pies en la tierra. Deja las falsas ilusiones de lado y valora a ese ser que siempre está dispuesto a ayudarte y acompañarte.

