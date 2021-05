El Niño Prodigio: Horóscopo para el 27 de mayo Es muy importante que hables con honestidad de tus sentimientos, pero también debes dejar que el otro se exprese. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir JUEVES, 27 DE MAYO ¡Y eso gente linda, feliz y bendecido jueves! Les cuento que hoy la Luna transitará por Sagitario desde donde hará una oposición con Venus y Mercurio. Estos aspectos nos indican que las relaciones y alianzas ocuparán un primer plano. Para que puedas llegar a buen puerto será determinante que hables con honestidad de tus sentimientos y le des pie al otro para que se exprese. Recuerda que para llegar a un acuerdo las dos partes tienen que ceder. Buscar los puntos en común te ayudará a disminuir las tensiones. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME COMUNICO CON EMPATÍA Y SINCERIDAD". Si hoy, 27 de mayo, estás de cumpleaños… Estarás rodeado de personas curiosas e inquietas que incentivarán tu lado más juvenil. Surgirán todo tipo de proyectos y planes para realizar en conjunto. No te cierres a la posibilidad de viajar o conocer lugares nuevos ¡la abundancia llamará a tu puerta! La Copa de la Suerte: 15, 27, 44, 62, 89, 93 Aries Si tienes parientes en otras tierras retomarás la comunicación y hasta es posible que marquen fecha para una próxima visita o encuentro. Recuerda que te sentirás más pleno si en tu camino ayudas a prosperar a otros seres. Cultiva el compañerismo. Tauro Echarás a rodar tus encantos e instantáneamente las llamas de la pasión arderán en tu alcoba. Te sentirás deseado y valorado como ser humano y amante. Disfruta de este momento de plenitud con todo el placer que te aportan tus sentidos. Géminis Las influencias de Venus, Mercurio y el Sol te otorgarán un brillo muy especial que causará mucha admiración en las personas que te rodean. Recibirás toda clase de propuestas románticas y sentimentales, asique sí estás en pareja ten cuidado porque habrá tentaciones. Cáncer Si el sueño no está cumpliendo su función reparadora quizás se deba a que estás un poco sedentario. Programa tu agenda de manera de que puedas hacer una hora de ejercicio cada día. Mantenerte en movimiento será la mejor receta para disminuir el estrés. Leo Expresarás tus talentos y te conectarás con aquello que te proporciona dicha. Además, te sentirás muy reconocido y valorado por los seres que te rodean. Si tienes hijos, enséñales el valor de la amistad y motívalos para que se relacionen con sus pares. Virgo Las relaciones públicas serán claves para que puedas alcanzar tus objetivos. Si tienes pensando realizar alguna operación comercial vinculada con inmuebles alégrate porque te irá muy bien. Además habrá un evento de gran importancia que reunirá a tus familiares. Libra La dicha llegará a tu vida y solo tendrás que abrirle las puertas. Además es posible que alguien te ayude a conseguir una beca o que se te presenten facilidades para que realices un viaje largamente esperado. Te proyectarás en compañía de otras personas. Escorpio Alégrate porque una propuesta inesperada mejorará tu realidad financiera y descubrirás nuevas vías para solucionar los problemas que te han estado quitando el sueño. Ahora que mejorarán tus ingresos podrás concretar todos esos planes que hace tanto tiempo vienes postergando. Sagitario La Luna transita tu signo y esto te otorgará un plus de vitalidad que ayudará a tomar decisiones. En el plano del amor, es posible que te debatas entre dos opciones. Ahora tendrás la claridad suficiente para definir quién es la persona que caminará a tu lado. Capricornio Tu ámbito de trabajo se prestará para el chisme y las indiscreciones. Pero a ti no te conviene involucrarte en habladurías asique mejor toma distancia y obra con la reserva justa. Necesitarás meditar o recitar una oración para preservarte de las bajas vibraciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Cumplirás una misión importante a nivel social ya que lograrás captar y expresar el espíritu de tus grupos de pertenencia. En la esfera amorosa, cualquier puerta que estuvo cerrada se abrirá y podrás incluir en tus planes a ese ser que es dueño de tus suspiros. Piscis Hoy te tocará desempeñar un papel de guía para tus familiares y trasmitirles un mensaje esperanzador. Será muy importante que te mantengas fuerte porque si trastabillas otros podrían caer. Confío en que podrás cumplir con tu misión porque una estrella te estará alumbrando.

