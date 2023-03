El Niño Prodigio: Horóscopo para el 27 de marzo Tu instinto de preservación se despierta por la influencia de Marte y estarás a la defensiva ¡presta atención! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lunes 27 de marzo Les cuento que Marte, el planeta rojo, está dando sus primeros pasos por el signo de Cáncer, así que hasta el 20 de mayo estaremos más a la defensiva, ya que se exaltará nuestro instinto de preservación. Ahora presta atención a lo que te toca… Aries: Marte, tu planeta regente, transitará en el sector del hogar favoreciendo las iniciativas y operaciones con inmuebles como compra, venta, renta, o remodelaciones. Aunque puertas para adentro estarás irritable, defenderás tu territorio y a tus seres queridos con uñas y dientes. Tauro: Canalizarás tu energía a través de la comunicación. Hablarás de tus sentimientos de manera franca y directa, aunque esto pueda sonar chocante para el que te escuche. Además, es posible que realices mudanzas o que te traslades para visitar a un familiar o por iniciativas comerciales. Géminis: Con Marte en el sector de dinero trabajarás para alcanzar una mayor independencia y pondrás mucha energía en las cuestiones económicas. Te animarás a pedir un aumento de sueldo y a la hora de negociar defenderás a capa y espada tus propios intereses. Cáncer: Con Marte, el planeta rojo, transitando por tu signo te verás impulsado a salir de tu caparazón, ya no pedirás permiso para avanzar y le mostrarás al mundo quién eres. Tomarás iniciativas que contribuirán a tu autonomía e independencia ¡tendrás un mayor caudal de energía! Leo: Enfrentarás las consecuencias por decisiones que en el pasado fueron fallidas y revivirás antiguas situaciones a las que no pudiste darle cierre. Recuerda que siempre es positivo canalizar la energía vital que hay dentro nuestro para evitar problemas de salud o depresiones. Practica yoga. Virgo: Se incrementará fuertemente tu vida social y canalizarás tu energía realizando salidas con amigos o participando de actividades grupales. Dejarás las inhibiciones atrás y expondrás tu sentir, sin que te importe quienes estén opinando. Si algún amigo te ofendió ahora lo confrontarás. Libra: En el plano profesional te mostrarás mucho más enérgico y competitivo. Aumentará tu capacidad de liderazgo y gracias a que asumirás un papel más activo rápidamente alcanzarás los objetivos que te propones. En lugar de buscar aprobación, te enfocarás en triunfar. Escorpio: Irás en busca de tu plenitud y en el camino irás expandiendo tu campo de acción. Los lazos con el extranjero se estrecharán e intensificarán, ya sea porque te conectes con personas de otras regiones o porque realices un viaje a la tierra de tus ancestros. Sagitario :En el ámbito comercial asumirás el liderazgo, ejecutarás estrategias efectivas y durante las negociaciones lograrás imponerte. Aprovecharás las ventajas y saldrás adelante junto a los tuyos. Paralelamente, sentirás que se incrementa tu deseo y en tu lecho tendrás experiencias a todo vapor. Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio: Marte transitará en el sector de las relaciones indicando un resurgimiento de la pasión en tu pareja, pero también aumentando las posibilidades de que surjan peleas. En general, en este período te enfrentarás con retos, reclamos y provocaciones. Acuario: Liberarás mucha energía en el trabajo y desarrollarás las actividades diarias con más pasión de lo que lo haces normalmente. En lo que respecta a la salud te recomiendo que evites las comidas pesadas y que te des con mayor frecuencia baños de inmersión con sales. Piscis: Estarás más vital, más expresivo y más carismático. Si tienes hijos compartirán actividades con ellos y te darás permiso para jugar y poner el cuerpo como si fueras un niño. Será un momento ideal para que le demuestres tu interés a la persona que amas. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 7, 32, 47, 49, 63, 92

