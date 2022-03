El Niño Prodigio: Horóscopo para el 27 de marzo Conéctate con tu potencial y libérate de las ataduras que te atrasan. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 27 DE MARZO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz domingo! Con Venus, la Luna y otros planetas en Acuario hoy nos toca aprender a amar y a relacionarnos de una manera más libre. No es ningún secreto que están soplando vientos de cambio en todo el globo ¡quítate todas las etiquetas! Quiero que sintonices con la vibración de Aditi, la madre de los dioses hindúes, porque ella te conectará con tu potencial creador y te ayudará libérate de ataduras. Es hora de que abras las puertas de la jaula. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME ATREVO A RENOVARME Y A VOLAR CON LA MENTE". Si hoy, 27 marzo estás de cumpleaños… Este año estarás rodeado de amigos y conocerás personas con sueños e ideales parecidos a los tuyos. Se desencadenarán una seguidilla de cambios en tu vida, te renovarás y expresarás una mejor versión de ti mismo. Sentirás que te encuentras en un carrusel de sensaciones. La Copa de la Suerte: 28, 44, 56, 73, 84, 90 Aries:Pensarás con frecuencia en el futuro y estarás rodeado de amigos, serás invitado a fiestas, eventos o reuniones sociales en los que conocerás mucha gente y abundarán las oportunidades de progreso. Aditi te ayudará a renovar tus proyectos y a sintonizar con los tiempos que corren. Tauro:Todo tu espíritu creador estará concentrado en nuevos proyectos de trabajo para poder ser tu propio jefe y ejercer mayor independencia. Aditi te diceque te organices, que te unas con personas con objetivos parecidos y que reformules la imagen que proyectas al mundo. Géminis:El cosmos te otorgará una fuerte energía expansiva que hará que crezcas en todos los aspectos de la vida. Recibirás ayuda del extranjero, se presentarán oportunidades de viajes, o se encaminarán los asuntos inmigratorios. Aditi te dice que disfrutes los regalos que trae la providencia Cáncer:Tu vida erótica se reactivará, los contactos íntimos se volverán más más excitantes y descubrirás que eres capaz de probar cosas nuevas para proporcionarle placer a tu amante. Aditi te dice que venzas los prejuicios porque así te convertirás en una persona más libre. Leo:Aditi te ayudará a relacionarte más y a darles la bienvenida a las personas nuevas que llegan a tu vida. Estarás más considerado con tu pareja, respetarás su libertad y buscarás complacerla. Si estás soltero tendrás la oportunidad de conocer a tu alma gemela así que presta atención. Virgo:Préstale más atención a los pedidos de tu cuerpo. Un cambio de alimentación sería oportuno y también te ayudará practicar un nuevo deporte. Aditi te dice que tomesconciencia de la enorme influencia que tienen la mente y los pensamientos sobre tu organismo. Libra:Surgirán romances inesperados. Aditi te inspirará para que te aventures al amor sin preocuparte por la edad, la religión o la raza. Tú eres una persona adulta y sabes cuales son los riesgos que estás dispuesto a asumir. Si estás comprometido sentimentalmente necesitarán más independencia. Escorpio:Se activará lo que venía demorado en relación a tu vida hogareña. Notarás un cambio positivo en el contacto con los miembros de tu familia. ¿Cuánto hace que no les demuestras a los tuyos todo lo que los quieres? Aditi te dice queabras el grifo de tu caudal afectivo. Sagitario:Hoy podrías realizar mudanzas, desplazamientos o viajes cortos. Aditi te ayudará a pensar con claridad y a tener la mente abierta a los cambios. Estarás muy cerca de tu hermano o de un amigo cercano y todo te resultará más fácil porque te sentirás acompañado. Capricornio:Con tantos planetas en tu sector de la economía circulará el dinero así que se acabará el tiempo de las restricciones. Aditi te dice que te permitas un gusto excepcional. Aprovecha para comprar muebles más modernos, artefactos o electrodomésticos que te aporten confort. Acuario:Las actividades al aire libre hoy serán electrizantes y los seres que se crucen en tu camino se beneficiarán de tu buen humor y tu caudaloso nivel vibratorio. Aditi te dice que equilibres dentro de ti lasenergías ying y yang porque de esa forma alcanzarás un estado de plenitud. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:Estarás más sensible a las ondas del entorno y percibirás una energía algo inestable a tu alrededor. Aditi te dice que si pones tu mente en positivo ninguna vibración externa podrá perjudicarte. Evita las multitudes y si sales a la calle realiza un ritual de protección.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 27 de marzo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.