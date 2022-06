El Niño Prodigio: Horóscopo para el 27 de junio Este lunes, El Niño Prodigio te trae el Oráculo de la Diosa con una carta para cada signo. ¡Presta atención! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 27 DE JUNIO Y eso mi gente bella, feliz inicio de semana para todos. Les cuento que para este día les traigo el Oráculo de la Diosa con una carta para cada signo. Presta mucha atención a lo que tiene para decirte… Aries: En tu tirada sale Brigit. Esta triple diosa está relacionada con el fuego y te aportará una enorme inspiración. Si invocas sus poderes te sentirás mucho más vital y te volverás una fuente de inspiración para las personas que te rodean. Tauro: A ti te toca Kuan Yin, que es una diosa china profundamente sanadora y compasiva. Esta carta te sugiere que asumas una actitud más piadosa hacia tu persona y hacia los demás. Ahora podrás escucharte y mostrar un nivel más profundo de comprensión. Géminis: En este momento necesitas la energía de Uzume que te propone que tomes la vida con mayor sentido del humor. Esta diosa japonesa te conferirá el poder de la risa. De ahora en más llevarás con mayor liviandad cualquier dificultad que pueda presentarse. Cáncer: En esta etapa en la que estás tomando las riendas de tu vida no es casual que en tu tirada salga Maeve. Esta carta indica que estás cumpliendo con un papel de mayor autoridad y tomando responsabilidades. Construirás un reino a tu medida. Leo: Te toca la diosa Sophia que indica que es un momento para obrar con madurez y de acuerdo a tus principios más elevados. Desarrolla la escucha y trata de recoger las enseñanzas que te dejaron las experiencias pasadas. Puede ser un buen momento para estudiar. Virgo: Inanna sale en tu tirada y sugiere que es un momento para que te conectes con tu potencial oculto. Reencuéntrate con esos aspectos de tu personalidad que tuviste que relegar, reprimir o dejar en suspenso. Amate tal como eres, con tus luces y tus sombras. Libra: En tu tirada sale la carta Freya que es una diosa que está vinculada con el erotismo y la sexualidad. Este es un momento para que te conectes con tu cuerpo, lo aceptes en su totalidad y te entregues intensamente a la experiencia del placer. Escorpio: Mujer del Maíz te anuncia un periodo de nutrición y abundancia. También te indica que es propicio ocuparte de mejorar la calidad de los alimentos que ingieres. A la hora de cocinar o de poner un plato en la mesa invoca su energía sanadora. Sagitario: Bast es la diosa egipcia que tiene cabeza de gato y te indica que es un momento para que te conectes con tu centro y permitas que aflore el niño que llevas en tu interior. La mejor manera de sanar es a través de la energía de la alegría y el juego. Capricornio: A ti te sale la carta de Isis que es una diosa egipcia que está asociada con la función materna. Ahora te volcarás hacia las profundidades de tu interior y echarás raíces. Les ofrecerás contención a las personas que amas y sentirás una conexión muy poderosa con tu madre. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: En tu tirada sale Devi. Esta poderosa diosa hindú te ayudará a poner límites y a imponer mayor respeto en las personas que te rodean. Hay ocasiones en las que necesitamos pisar fuerte para ahuyentar cualquier tipo provocación o amenaza. Piscis: Te toca Pacha mama. Esta carta te recuerda que eres un ser terrenal y te invita a sintonizar con la fuerza regeneradora que te brinda la naturaleza. Aliméntate de una manera más sana, cuida tu cuerpo y armonízate con tu ambiente. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 9, 28, 41, 50, 74, 87 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

