El Niño Prodigio: Horóscopo para el 27 de julio En este día ten precaución con el dinero y no gastes de más; también mantente alerta con tus compañeros de trabajo y posibles conflictos que puedan surgir. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Niño prodigio Credit: Getty Images JUEVES, 27 DE JULIO Les cuento que la Luna estará en Escorpio, formando una cuadratura con Mercurio y Venus en Leo. Esto nos invita a buscar una conexión emocional más profunda en nuestras interacciones y a ver a los demás tal como son, en lugar de basarnos en nuestras expectativas egoístas. No tengas miedo de adentrarte en conversaciones sinceras en las que el otro pueda revelarte sus sentimientos más profundos, dolores o secretos. Recuerda que la vida y las personas tienen tanto luces como sombras y vale la pena conocer y explorar todas sus facetas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: VALORO LAS VERDADES Y DESCUBRO LA BELLEZA QUE SE OCULTA EN LAS SOMBRAS. Si hoy, 27 de julio estás de cumpleaños… Los asuntos amorosos serán de suma importancia y tendrás conversaciones profundas y conmovedoras con tu pareja o con alguien a quien amas. Si hubo situaciones dolorosas en tu pasado romántico o si dejaste pasar oportunidades valiosas, ahora podrás revisar y reconsiderar esos momentos. La Copa de la Suerte: 22, 31, 41, 55, 83, 92 Aries: Estarás en el juego financiero y buscando una operación comercial que haga subir tu dinero en grande. Pero fíjate bien, porque también te tocará hacer transformaciones importantes en tu camino. No dejes que tu ego se vuelva más grande de lo necesario. Tauro: Esta luna va a poner en primer plano los sentimientos. Será el momento perfecto para dejar atrás esas sombras del pasado y erradicar de raíz los problemas que puedan amenazar tus alianzas. Si estás soltero, busca un candidato con un estilo diferente al de tus ex-parejas. Géminis: Este será un momento propicio para enfocarte en tu trabajo y elevar tu rendimiento. Para lograrlo, necesitarás comprometerte en lo que estás haciendo y poner en pausa esas charlas innecesarias. Baja el volumen a las distracciones y concéntrate en lo importante. Cáncer: Estás atrayendo una energía positiva que te abrirá las puertas para conocer a alguien especial o vivir una aventura romántica. Pero recuerda que el cariño verdadero no se compra con dinero y que no se puede poseer a otro ser. Déjate llevar y guiar por tus sentimientos más profundos. Leo: Hoy en día, habrá cuestiones relacionadas con el hogar que requerirán tu participación. Durante un tiempo, tendrás que posponer algunos proyectos personales en los que tienes grandes expectativas. Resuelve asuntos del pasado y estarás listo para comenzar un nuevo capítulo. Virgo: Observa bien quién está a tu lado en los momentos buenos y malos, y no malgastes tu tiempo con personas que no te aportan nada. Solo acepta la compañía de aquellos que realmente te lo merecen, porque recuerda que como tú no hay otro igual. Libra: Ten precaución con el dinero, ya que podrías caer en la tentación de gastar más de lo necesario en cosas que realmente no requieres. ¡Ojo con esas amistades que viven un estilo de vida lujoso al que no puedes seguir el paso! Es momento de buscar una manera más efectiva de administrarte. Escorpio: Las alineaciones astrales pueden generar conflictos con tus colegas o compañeros de trabajo, pero este es el momento para conectarte contigo mismo y enfocarte en lo que realmente importa. Mira hacia adentro y elimina de tu vida aquello que no te agrada. Sagitario: Antes de emprender nuevos proyectos tendrás que sumergirte en las profundidades de tu ser, explorar tu mundo emocional y resolver temas pendientes. Estarás listo para llevar a cabo esos planes grandiosos que tienes en mente. Confía en tu intuición. Capricornio: La interacción social será clave para sacudir tus cimientos y plantearte un nuevo proyecto de vida. Es posible que algunas de las personas que te rodean te parezcan un poco sospechosas y despierten ciertas reservas en ti. Mantén tu cautela, pero no te aísles del mundo exterior. Acuario: Deberás poner en pausa tu vida social y luchar con determinación para defender lo que te corresponde. Pero no te preocupes, porque encontrarás la fuerza necesaria para alcanzar tus metas. No permitas que nadie se interponga en tu camino. Ve por lo tuyo. Piscis: Nunca dudes de tus capacidades, ni permitas que el desaliento se apodere de ti. Es vital que confíes en tu propia fortaleza para superar cualquier obstáculo que se presente en tu camino diario. Presta atención a esa voz interior profunda que siempre te guía por el camino correcto.

