El Niño Prodigio: Horóscopo para el 27 de julio Prepárate porque es posible que salgan a la luz viejos secretos. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 27 DE JULIO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz y bendecido miércoles! ¡Llegamos al ombligo de la semana! Les cuento que hoy la Luna transitará por el signo de Cáncer y hará una oposición con Plutón. Por eso, los lazos afectivos serán mucho más estrechos, nuestras lealtades se volverán más intensas y cuidaremos nuestro patrimonio familiar. Si estás tramitando una herencia o realizando operaciones con bienes raíces define una estrategia de negociación. Además, prepárate porque es posible que se desentierren y salgan a la luz viejos secretos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ES UN HONOR SER PARTE DE MI FAMILIA". Si hoy, 27 de julio estás de cumpleaños… En este ciclo te pondrás en la piel del otro y te entregarás como nunca a las personas que amas. Hazte un tiempo para hacer obras de beneficencia y participar de actividades humanitarias. Y prepárate porque a través de sueños te llegarán señales y mensajes divinos. La Copa de la Suerte: 19, 21, 34, 53, 69, 77 Aries: Se presentarán cambios en la relación con tus familiares, en especial con tus padres. Será importante que dialogues con ellos y que saques a la luz todo lo que sientes, pero sin herir a nadie. Tomarás contacto con la energía de tus ancestros para recibir sus mensajes espirituales. Tauro: Prepárate porque atravesarás una transformación total de tus ideas y de tu manera de pensar. Será importante que te atrevas a cuestionar y a hacer preguntas incisivas, aunque puedan resultar incomodas. Usarás el poder que tiene tu mente para dilucidar la verdad. Géminis: Llegó el momento de cambiar tu vida buscando nuevas formas de mejorar tu economía. Si utilizas tu olfato y habilidad comercial obtendrás buenos ingresos. No te involucres en negocios turbios, ni te dejes influenciar por gente poco transparente en el manejo del dinero. Cáncer: Será importante que tomes el timón de tu vida y que te alejes de las personas que te absorben las energías. Pierde el miedo a quedarte solo y libérate de las relaciones que socaban tu autonomía. Cuentas con la mejor de las compañías: tú mismo. Leo: Hazte un tiempo para alejarte de las obligaciones y reencontrarte contigo mismo. Pero sé cuidadoso, no andes por sitios desconocidos y protégete de las energías negativas que hay a tu alrededor. Te espera una transformación profunda en el plano espiritual. Virgo: Se presentará un cambio en tu vida social. Con tu magnetismo atraerás mucha gente y en tus grupos de pertenencia serás tú el que muevas los hilos. Pero también prepárate para decir adiós a algunas amistades que ya no tienen intereses en común contigo. Libra: Te espera un cambio positivo a nivel profesional, aspirarás a puestos mejor remunerados y considerarás la posibilidad de cambiar de trabajo. Pero para alcanzar el éxito deberás usar tu poder de forma constructiva. Sigue tus propias ambiciones en lugar de los mandatos de tu familia. Escorpio: Una nueva filosofía de vida o el contacto con personas magnéticas y espirituales te provocarán un gran cambio en tu manera de pensar y en tus creencias. Gracias a que el universo conspirará a tu favor derribarás obstáculos que parecían insuperables. Sagitario: Saldrán a la luz algunas cuestiones ocultas del pasado, pero la verdad te ayudará a liberarte de lo que te lastima. Es posible que cobres un dinero por herencias o por la disolución de una sociedad. También podrías entregarte a una relación con total afinidad en lo sexual. Capricornio: Se te presentarán algunos retos en tus relaciones personales y se impone que te muestres más afectivo con tu pareja. Si estás solo atraerás a alguien sensible que estará dispuesto a seguirte hasta el fin del mundo. No te aproveches del poder que tienes sobre los demás. Acuario: Adopta una dieta sana y nutritiva y come en horarios bien establecidos para purificar tu organismo y reducir el estrés. A la vez, las terapias alternativas como el reiki, la acupuntura o los masajes terapéuticos tienen una gran fuerza sanadora ¡descúbrela! ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Emergerán talentos que estaban ocultos y le mostrarás al mundo una nueva faceta de tu personalidad. Ahora ejercerás un fuerte magnetismo con tu sola presencia. Cuando estés en el centro de la escena y las miradas se posen sobre ti no dejes que te venza la timidez.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 27 de julio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.