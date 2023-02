El Niño Prodigio: Horóscopo para el 27 de febrero Te traigo el horóscopo para tu signo según el Zodiaco Celta ¡presta mucha atención! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 27 DE FEBRERO ¡Y eso mi bella gente! Hoy les contaré cuál es su signo según el zodíaco celta y sus predicciones. Recibe mis bendiciones y te deseo una semana fabulosa. Presta mucha atención a lo que te toca… Aries: Tu signo celta es el aliso y su don es el coraje. En estos días tendrás una recarga de energía y una gran confianza en ti mismo. En el amor, los indicios son maravillosos porque todo indica que encontrarás a alguien que, además de embellecer tu vida, estará dispuesto a seguirte en todo. Tauro: Tu signo celta es el fresno y su don es el amor al prójimo. Muchos de los sueños y de los proyectos que hoy te entusiasman tendrán su posibilidad de concreción en un futuro no muy lejano. Mientras tanto, debes tener paciencia y solucionar algunos temas pendientes. Géminis: Tu signo celta es el espino y tienes el don de influir sobre otros. Este es un momento de mucha interacción y, gracias al estímulo permanente, las ideas nacerán en tu mente. En el ámbito de trabajo, te convertirás en un referente y estarás dispuesto a sacrificarte por los demás. Cáncer: Tu signo celta es el acebo y tu don es estar bien enraizado. Este es un periodo en el que un hilo mágico o una brújula invisible guiará tus pasos. En los diferentes ámbitos de tu vida, sentirás que las cosas fluyen y avanzan. Muchas personas encontrarán cobijo bajo tu ala. Leo: Tu signo celta es el avellano y su virtud el sentido de la justicia. Si estás tramitando una herencia o una sucesión alégrate porque todo se irá acomodando de acuerdo a tus expectativas. También tendrás suerte en los asuntos legales y, si tienes pensado viajar, ya puedes ir preparándote. Virgo:Tu signo celta es la parra o vid y su cualidad es la armonía. Tendrás la fortuna de que gozarás simultáneamente de un período de amor y plenitud sexual. Darás con la persona indicada que te ayudará a cumplir muchas de tus fantasías. Además, te llegarán regalos, donaciones e ingresos extras. Libra: Tu signo celta es la hiedra y la mayor virtud que te regala es tu gran corazón. En estos días cumplirás una función de servicio y ayuda al prójimo muy importante. En el plano amoroso habrá un resurgimiento de la pasión y se presentará en escena un ser lleno de energía que te hará sentir deseado. Escorpio: Tu signo celta es la caña y su cualidad es un intenso magnetismo. En estos días te conectarás con tu creatividad a través de la pintura, la música o contándole cuentos a tus hijos. También te ocuparás de ponerte en forma y de incorporar a tu rutina la práctica de ejercicio. El niño Prodigio Credit: PESP ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Sagitario: Tu signo celta es el sauco y su mayor virtud es la sabiduría. Fomentar el contacto con tus familiares será la mejor medicina para tu alama y tus emociones. En el amor, el fuego continúa "encendido" y tu principal motivo de dicha será haber dado con alguien que te ama tal como eres. Capricornio: Tu signo celta es el abedul y su cualidad es la nobleza. En estos días harás obras y ampliaciones en el hogar y organizarás reuniones familiares. Además, notarás que fluye el entendimiento con los seres que te rodean y que se establece una conexión más allá de las palabras. Acuario: Tu signo celta es el Serbal y su cualidad es la creatividad. Tu mente andará a toda velocidad y estará llena de ideas tan visionarias como originales. Te rodearás de seres que estimularán tu curiosidad y tus deseos de aprender. Serán días muy dinámicos y repletos de novedades. Piscis: Tu signo celta es el sauce y su don es la intuición. Harás importantes hallazgos personales que te ayudarán a conocerte más y reafirmarte. Ahora será importante que confíes en tu capacidad para generar dinero y que te animes a asumir nuevos riesgos en el campo de los negocios. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 10, 23, 50, 56, 65, 78 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

