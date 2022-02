El Niño Prodigio: Horóscopo para el 27 de febrero Sabrás quiénes merecen un lugar en tu vida y a quiénes es mejor despedir. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 27 DE FEBRERO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz domingo! En las horas de la mañana saldrá a la luz toda la verdad con respecto a tus relaciones sentimentales. Sabrás qué personas merecen un lugar en tu vida y de quién es mejor despedirse. Por la tarde, la Luna ingresará en Acuario, así que podrás ver tu realidad desde otro ángulo y desprenderte de aquello que te impide avanzar hacia tu nueva vida sin caer en el melodrama. Quiero que aprendas a ejercer tu libertad y tu independencia. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LE DIGO ADIÓS A AQUELLO QUE ME APRISONA". Si hoy, 27 de febrero estás de cumpleaños… En tu vida se producirán cambios muy positivos que te permitirán crecer y expandir tus horizontes. Comenzarás este nuevo ciclo con el espíritu en alto y mirarás el futuro con ojos renovados. Te aliarás con personas poderosas que colaborarán para que consigas aquello que tanto ambicionas. La Copa de la Suerte: 10, 32, 47, 54, 60, 75 Aries:Durante las primeras horas del día alguien de gran prestigio colaborará para que consigas lo que más ambicionas. Por la tarde el cambio de Luna te despertará deseos de sociabilizar, interactuar y relacionarte con otras personas. Organiza una cena con amigos. Tauro:En las horas de la mañana un ser muy sabio y experimentado te dará un consejo sumamente valioso que te ayudará a avanzar en la dirección correcta. Por la tarde asumirás mayores responsabilidades y repentinamente se te ocurrirá una idea que te ayudará a triunfar. Géminis:En la mañana aplicarás la experiencia adquirida para solucionar un conflicto que hasta hace poco te parecía imposible de resolver. Por la tarde encausarás tus proyectos gracias a que encontrarás personas que apostarán a tus ideas ¡tendrás una mirada optimista! Cáncer:Estarás dispuesto a avanzar en el ámbito amoroso. Tu vida erótica irá viento en popa, tu compañero de alcoba te hará propuestas novedosas que te electrizarán la piel. La química especial que se producirá te ayudará a soltarte y a experimentar sensaciones nuevas. Leo:La mañana se presentará ideal para que organices la agenda de la semana y pongas en orden tus papeles. Por la tarde tu temperamento será más espontáneo y excitable, y te alejarás de prejuicios y viejos esquemas en tu vida amorosa ¡tus relaciones se renovarán! Virgo:Por la mañana tu energía estará en alto, apostarás a tus deseos y te sentirás con mucho más aplomo a la hora de hablar, moverte y expresarte. Por la tarde te ocuparás más de tu cuerpo y le prestarás mayor atención a tu dieta, ingiere alimentos más livianos y más frescos. Libra:Por la mañana te ocuparás de acondicionar y remodelar tu casa por eso te sugiero que si compras muebles o artículos del hogar priorices las opciones de mayor calidad. Prepárate porque a la tarde tu vida amorosa te generará adrenalina y te animarás a jugar. Escorpio:Por la mañana recibirás una noticia importante o tendrás acceso a una información que te conmocionará. Prepara el cuarto de huéspedes porque llegarán visitas y habrá repetidas reuniones familiares. Si tenías pensado mudarte o hacer algunos cambios en la vida doméstica aprovecha. Sagitario:En las horas de la mañana harás una compra importante o tomarás una determinación que repercutirá en tu billetera. Por la tarde te hará bien pasear, salir y compartir con tus amigos cosas diferentes: quiero que te permitas un recreo. Capricornio:Generalmente no das un paso sin haber efectuado un plan sin embargo la vida a ahora te reclama mayor improvisación. Tus temores podrían frenar tus avances en el campo económico, pide asesoramiento a alguien que vea las cosas con mayor objetividad. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario:Comenzarás el día con un ánimo pacífico, con el anhelo de hacer las paces con el prójimo, saldar antiguas cuentas y reparar errores pasados. Por la tarde renacerás, tus ideas de clarificarán y te sentirás listo para encarar nuevos proyectos y emprendimientos. Piscis:Un amigo de antaño tendrá gran protagonismo durante las primeras horas del día. Por la tarde estarás dispuesto a sacrificarte por los demás pero deberás estar atento para no cargar con mochilas ajenas. Evoca a tus seres de luz para que te iluminen.

