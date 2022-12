El Niño Prodigio: Horóscopo para el 27 de diciembre ¡Cuidado! Si te obligas a tomar decisiones solo te traerá más problemas. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 27 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido martes! Les cuento que la Luna estará transitando la constelación de Piscis y hará una cuadratura con Marte en Géminis, así que estaremos un poco confundidos entre nuestros sentimientos y nuestra "cabeza" o voluntad. Te encontrarás disperso o vacilando entre distintas opciones, así que forzarte a avanzar o a tomar decisiones solo te traerá más problemas. Sin embargo, puedes aprovechar para explorar diferentes alternativas y observar lo que cada estímulo exterior te provoca internamente. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "NAVEGO POR LAS DISTINTAS AGUAS DE MI OCÉANO INTERIOR". Si hoy, 27 de diciembre estás de cumpleaños… En este ciclo el diálogo será clave para que tus vínculos gocen de buena salud. En tu relación de pareja encontrarás todos los ingredientes para mantenerte cautivado y enamorado. Si estás soltero inspecciona el terreno porque al menos hay dos candidatos interesantes. La Copa de la Suerte: 20, 34, 61, 76, 83, 87 Aries Los dilemas a los que te enfrentarás requieren que te conectes con tu ser interior donde se encuentran todas las respuestas. Respirar de manera consciente y hacer afirmaciones positivas te ayudará a neutralizar la mente y entrar poco a poco a un estado de serenidad. Tauro Rodéate de seres que te inspiren, te conmuevan y con los que sintonices afectivamente. Si notas que alguien se te acerca por conveniencia o busca sacar ventaja a través tuyo aléjate. Recuerda que las actitudes competitivas suelen perjudicar la amistad. Géminis En el ámbito de trabajo te convendrá manejarte con cautela y evitar cualquier actitud que pueda desentonar. Si te muestras individualista tu popularidad decaerá, así que intégrate. Cumple tus compromisos formales, aunque esto implique renunciar a algunos deseos personales. Cáncer Recuerda que para ser verdaderamente feliz primero debes despedirte de antiguos enojos. Al borrar las programaciones negativas podrás reconocer las oportunidades que te ofrece la vida en el presente. A través de la fe y la oración podrás disipar la tensión mental. Leo Tu mundo emocional estará un poco agitado, así que será mejor que te prepares para nadar en aguas turbulentas. Comparte tu intimidad sólo con quienes estén dispuestos a tratarte con guantes de seda. Elige muy bien a quien le cuentas tus secretos. Virgo Estás sometido a presiones y esto podría afectar tu vida sentimental, debes tomar algunas medidas a tiempo. Evita utilizar a tu pareja como chivo expiatorio en tus problemas. Si estás soltero trata de mostrarte más dócil para no espantar a posibles interesados. Libra Este será un buen momento para que te ocupes de tu salud. Recuerda que tu cuerpo es una especie de recinto sagrado. Practica esos rituales cotidianos que te permiten establecer una relación fluida con tu organismo. Evita cometer cualquier tipo de exceso. Escorpio En la esfera romántica no te ayudarán las intrigas, las estrategias o las trampas. El que tiene el acceso directo a la fuente de la felicidad es tu corazón. Recuerda que en el amor no se trata de ganar o perder, se trata de sentir y conectarse. Sagitario Tienes la misión de proteger a aquellos que forman parte de tu círculo íntimo para que las influencias de terceros no vayan a generar discordias. Te sugiero que resuelvas los asuntos familiares puertas para adentro, lejos de la mirada de espectadores. Capricornio Hoy dedica más tiempo a tus vínculos fraternales porque desarrollando un mayor grado de complicidad con tus pares podrás salir del estado de estrés en el que te encuentras. Tienes una conversación pendiente que ya no puedes postergar más. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Te recomiendo que administres tu dinero a cuenta gotas. Gasta lo mínimo e indispensable y no lleves mucho dinero en el bolsillo para evitar tentaciones. Este no es un momento oportuno para arriesgar tu patrimonio en juegos de azar o para darte lujos desmedidos. Piscis Tu padre, hermano, tío o algún otro miembro de tu familia con mucho carácter intentarán hacerte algunas imposiciones. Pero recuerda que nadie mejor que tú sabe lo que te conviene para tu vida. Cuando tomes una decisión escucha tu voz interna.

