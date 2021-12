El Niño Prodigio: Horóscopo para el 27 de diciembre En el último lunes del 2021, Jupiter ingresa en el signo de Piscis. Mira cómo esto impactará en tu signo, según los astros con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 27 DE DICIEMBRE Y eso mi gente bella ¡llegamos al último lunes del 2021! Les cuento que esta semana Júpiter ingresará en el signo de Piscis. Este tránsito sucederá del 30 de diciembre al 10 de mayo del 2022, así que hoy te diré cómo impactará en tu signo. Presta atención. Aries: Cierras este ciclo 2021 con Júpiter ingresando en tu sector de la espiritualidad. Tendrás una profunda sensación de agradecimiento por todo lo que has aprendido durante este año. Sentirás la presencia y la protección de tus seres luz. Guíate por tu intuición y todo irá bien. Tauro: Las vibraciones positivas de Júpiter te llevarán a concluir este año con esperanza, lleno de nuevos proyectos y con una visión positiva acerca del futuro. Te sentirás liberado y te sobrarán los motivos para celebrar. Serás muy apoyado por tus amistades. Géminis: Finalizarás el 2021 con la sensación triunfo luego de haber alcanzado tus más altos objetivos. Ahora te convertirás en un referente y podrás brindarles protección a tus familiares. En el área del trabajo tendrán corriente a favor y un sinfín de nuevas oportunidades. Cáncer: Despedirás el año con una enorme sensación de confianza y con un espíritu muy positivo. Tu fe, tu certeza y tus convicciones aflorarán y te indicarán el camino a seguir. Es posible que realices el viaje de tus sueños o que te surjan deseos de estudiar. Leo: Le dirás adiós al 2021 con un fuerte deseo de hacer un cambio profundo. Te sentirás lleno de energías para enfrentar nuevos desafíos y para transformar las áreas de tu vida que ya no te conforman. Tendrás muchas alegrías en el plano sexual y económico. Virgo: Tú despedirás el 2021 con un sentimiento romántico. Si estás en pareja volverá la magia de los primeros días y posiblemente te vayas de luna de miel a algún sitio encantador. Si estás soltero prepárate porque el amor llegará a tu vida sin pedir permiso. Y no te muevas porque en breve regreso con más de Júpiter en Piscis y el impacto en tu signo… Libra: Cerrarás el año con mucho empuje para cambiar tu estilo de vida y mejorar tu productividad. Es posible que encuentres un trabajo que te entusiasme o que aprendas un nuevo oficio. Además, querrás sentirte más saludable así que podrías comenzar a hacer ejercicio. Escorpio: Finalizarás el 2021 brillando y con el corazón abierto de par en par. Conectarás con la sabiduría de tu niño interior y te vincularás con el mundo que te rodea a través del juego. Si tienes hijos, estos se convertirán en tu principal fuente de dicha y alegría. Sagitario: Tú cerrarás el ciclo 2021 rodeado de tus afectos. Es muy posible que te plantees la posibilidad de mudarte a una casa más grande, de ampliar la familia o de radicarte en el extranjero. Abrazarás con agradecimiento las experiencias del pasado y honrarás tus raíces. Capricornio: Las energías expansivas y benéficas de Júpiter te llevarán a despedir el 2021 con una actitud mental muy positiva. Compartirás momentos colmados de magia con hermanos, primos o compañeros de estudio. Además, tendrás conversaciones muy estimulantes, sinceras y conmovedoras. Acuario: Cerrarás el 2021 inmerso en una energía de abundancia. Encontrarás la forma de ganarte la vida haciendo algo que te guste y te proporcione alegría. Si piensas invertir en un nuevo negocio avanza sin basilar ¡la prosperidad llegó a tu vida! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Las ondas benéficas de Júpiter harán que finalices el 2021 con gran optimismo. Confiarás enormemente en tu intuición y atraerás a tu vida personas y circunstancias muy positivas que te ayudarán a crecer y expandirte. Estarás muy fortalecido espiritualmente y lleno de amor. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 19, 36, 41, 57, 75, 93

