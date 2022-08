El Niño Prodigio: Horóscopo para el 27 de agosto El Niño Prodigio te dice cuáles son los tés o infusiones que te conviene tomar, según tu signo zodiacal. Presta atención. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 27 DE AGOSTO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz sábado! Les cuento que hoy tenemos la Luna Nueva de Virgo, así que dispondremos de una energía muy buena para mejorar nuestra salud. Mi sugerencia es que incorpores hábitos de cuidado y que aprendas a registrar las necesidades que te marca tu organismo. A Virgo le interesan mucho las plantas y a la hora de curar sus dolencias recurre siempre a la medicina natural. Así que hoy te traigo los tés y las infusiones de hierbas para cada signo. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI PRIORIDAD EN LA VIDA ES MANTENERME SANO". Si hoy, 27 de agosto estás de cumpleaños… El astro rey y la luna se juntarán en tu signo resaltando tu fuerza, magnetismo y sensibilidad. A partir de hoy las cosas funcionarán de mil maravillas y atraerás a los demás con tu gran carisma y energía protectora. Aplica tu talento natural para la sanación. La Copa de la Suerte: 2, 18, 40, 64, 72, 95 Aries: Sentirás la necesidad de poner orden en tu casa y en tu trabajo. Será un momento ideal para definir tu agenda, planificar los próximos movimientos y adelantar trabajo. Y para combatir tus jaquecas te recomiendo que tomes té de valeriana. Tauro: Si tienes hijos o trabajas con niños será un buen momento para estimularlos y acompañarlos en sus actividades. En cuanto a la salud, tú punto débil son las cuerdas vocales y la garganta. Para aliviar los dolores o las afonías toma un té de eucalipto. Géminis: La luna nueva te traerá la necesidad de apartarte de la vida social y de estrechar los lazos que te unen a tu familia. En cuanto al té, te recomiendo el de menta que es especial para las vías respiratorias y te ayudará a abrir los bronquios. Cáncer: La energía del signo de Virgo te aporta lucidez y sentido común, así que ahora estarás menos fantasioso que de costumbre y podrás exponer tus puntos de vista de manera clara y práctica. Para purificar tu organismo mi recomendación es que tomes té de manzanilla. Leo:La necesidad de lograr mayor seguridad material te impulsará a averiguar acerca de un plan de ahorros, crédito o inversión en una propiedad. El té ideal para tranquilizarte y al mismo tiempo sentirte activo es el de retamilla, pruébalo y estarás más saludable. Virgo: La luna nueva en tu signo te traerá renovación y la liberación de obstáculos que hasta ahora parecían difíciles de superar. Tu digestión suele ser un poco lenta y con frecuencia padeces estreñimiento, así que toma una taza de té de boldo después de cada comida. Libra: En cuanto a la salud es aconsejable que mantengas en alto tus defensas con una buena alimentación porque estarás más sensible a los microorganismos del ambiente. Para limpiar tu organismo te recomiendo que te acostumbres a beber mucho líquido y a tomar té de ortiga. Escorpio: Pueden surgir ciertos enfrentamientos con alguien de tu entorno por asuntos de dinero, será mejor no mezclar la amistad con los negocios porque alguien puede salir perdiendo. Para mantener saludable tu zona genital y aparato reproductor te recomiendo que tomes té de malva. Sagitario: Superarás algunos problemas con jefes o superiores, saldrás del anonimato y gracias a tus capacidades obtendrás reconocimientos. Para una buena salud deberás cuidar tu hígado, así que después de una comida abundante toma un té de carqueja. Capricornio: Será un buen momento para un viaje o salida de fin de semana. Tu tendencia a la sobre exigencia suele provocarte contracturas, especialmente en la espalda. Para aliviar tus tensiones toma un té sedante de tilo por la noche, antes de acostarte. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Ahora tu mente será como la de un detective profesional y podrías descubrir secretos que comprometan a algunas personas. Para optimizar tu estado de salud te recomiendo que antes de dormir tomes té de melisa ya que te sedará y te ayudará a combatir los nervios. Piscis: Tendrás una gran necesidad de compañía, aunque tu pareja estará muy ocupada, muéstrate dispuesto a ayudarla. Tú tienes tendencia a agotarte porque no sabes regular bien el flujo de tu energía. Para sentirte más activo toma un té de nuez de cola al comenzar el día.

