El Niño Prodigio: Horóscopo para el 27 de abril Surgirán propuestas de amistades, en el trabajo ¡Intenta reconciliar lo que quieres con lo que realmente necesitas! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 27 DE ABRIL Les cuento que hoy la Luna llegará a su fase Cuarto Creciente en el signo de Leo y que Plutón cumplirá un rol importante dentro de esta configuración, así que prepárense para un día en el no será fácil conjugar los deseos del corazón con las necesidades materiales. También podría haber pujas por tener el dominio y el poder de las situaciones. Trata de no ser demasiado orgulloso o autoritario, ya que estas actitudes desembocarán en conflictos con los demás. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MUESTRO MI FACETA MÁS NOBLE, BRIILANTE Y GENEROSA". Si hoy, 27 de abril estás de cumpleaños… Te moverás con la velocidad del rayo y tomarás iniciativas que te resultarán liberadoras. Además, harás buenas asociaciones comerciales y te ganarás la vida haciendo lo que más te gusta. Piensa que cosas lindas vas a hacer con todo el dinero que ganes. La Copa de la Suerte: 7, 12, 14, 25, 49, 53 Aries: Tus amistades serán cautas a la hora de demostrar lo que piensan. En asuntos amorosos juega tus cartas poco a poco porque esa será la forma de resguardar tu corazoncito. Si los demás se muestran un tanto fríos y calculadores no desesperes. Tauro: Una propuesta profesional traerá repercusiones en tu vida doméstica. A la hora de tomar decisiones, ten en cuenta los intereses de aquellos que conviven contigo. En tu vida familiar este es un tiempo de cambios profundos en el que la lealtad será clave. Géminis: Tu mundo de creencias se derrumbará, pero esto, lejos de perjudicarte, te beneficiará y te permitirá quitarte la venda de los ojos. La búsqueda de justicia motivará tus palabras y hablarás con tanta honestidad que lograrás encender los corazones de quienes te escuchen. Cáncer: Estarás más sagaz que nunca para los temas económicos, así que detectarás oportunidades para incrementar tu poder adquisitivo. Haz valer cada centavo y no dejes que nadie pase por alto tus intereses. Si te toca negociar con una persona poderosa no te dejes amedrentar. Leo: La Luna en tu propio signo te traerá una energía favorable para dar inicio a un nuevo emprendimiento que enriquecerá tu vida. También aparecerá en escena alguien muy magnético y misterioso al que te sentirás fuertemente atraído. Puede haber luchas de poder. Virgo:Si tu ambiente de trabajo se está volviendo un poco tóxico es tiempo de que hagas un alto. Hoy quítate todas las máscaras que te pones a diario para mirarte en tu espejo interno y encontrarte cara a cara contigo. En la soledad, hallarás la respuesta que estás buscando. Libra: Si te invitan a celebraciones o reuniones no dudes en asistir porque el intercambio restaurará tus energías. Relacionarte te llevará a descubrir facetas más profundas de tu personalidad y a conectarte con tu poder personal. Causarás un efecto muy magnético sobre las demás personas. Escorpio: Se vienen días de mucha exposición en los que tendrás que asumir nuevas responsabilidades y tomar decisiones que repercutirán en tu vida hogareña. Trata de que las demandas familiares no consuman tus energías, ya que te convendrá proyectar una imagen de dominio y fortaleza. El niño prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Sagitario: Alguien con el que te une un vínculo fraterno te hará fuertes cuestionamientos, pero tú simplemente responde con tu estilo sincero y con una mano sobre el corazón. Y, aunque por momentos sientas que caminas por un área sombría, continúa manteniendo el espíritu en alto. Capricornio: Tu alcoba será el sitio en el que podrás reciclar las energías y liberarte de las tensiones acumuladas. Deja que tú chacra raíz se active porque esa es una zona muy potente de tu cuerpo. El sexo te ayudará a resurgir de las cenizas como el ave fénix. Acuario: La Luna transitará por Leo, tu signo complementario, por lo que las relaciones cobrarán mucha importancia y los deseos de generar nuevas alianzas serán muy fuertes. Usarás todas tus armas secretas para conquistar a alguien que capturará tu interés completamente. Piscis: Si cada mañana quieres sentirte vital y enérgico tendrás que modificar tus hábitos. Si experimentas algún achaque, en lugar de atacar el síntoma, intenta identificar la causa. Considera la posibilidad de hacer terapia para desprenderte de emociones tóxicas.

