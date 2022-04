El Niño Prodigio: Horóscopo para el 27 de abril Los aromas tienen un gran poder de atracción. Mira cuál es la fragancia que más te conviene usar según tu signo zodiacal y El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 27 DE ABRIL ¡Feliz miércoles, mi gente! Les cuento que hoy las energías planetarias son muy propicias para la seducción porque el Sol se encuentra en el signo de Tauro potenciando todo lo sensorial. Además, Venus, el astro del amor, transita por Piscis donde se encuentra exaltado. Tú sabes bien que los perfumes, desde los aromas profundos y misteriosos hasta las esencias más frescas y románticas, tienen el inmenso poder de provocar atracción. Así que yo te diré cuál es la fragancia que más te conviene según tu signo. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "CON MI BELLEZA INTERNA Y EXTERNA ATRAIGO A OTRAS PERSONAS".

Si hoy, 27 de abril estás de cumpleaños… Tu vida social se volverá muy fructífera y harás nuevas amistades. A partir de hoy comenzarás a planificar mejor tu futuro y a sumar a otras personas en tu proyecto de vida. Los cambios que realices serán para bien y contarán con la bendición de las estrellas. La Copa de la Suerte: 12, 25, 47, 54, 79, 98 Aries: Tus dones psíquicos se encuentran exaltados así que presta atención a tus sueños porque podrían traerte un mensaje para encontrar a tu media naranja. Tus esencias preferidas son las sexys, pero no demasiado fuertes como algunas fragancias orientales. Géminis: Alguien vinculado a tu entorno profesional podría estar más cerca de ti de lo que imaginas. Pero cuidado porque querrás sacar ventaja de tus relaciones. Te gustan las fragancias que te hagan oler limpia y fresca. Tus esencias preferidas son a base de frutas y flores. Cáncer: Mantén tu mente abierta para conocer personas nuevas y recuerda que este es un tiempo de exploración así que no pretendas demasiada estabilidad. A ti te encantan las esencias florales chispeantes y que te hagan sentir fresca y femenina como el perfume de lirios o azucenas. Leo: Ahora escribirás un nuevo capítulo y dejarás atrás toda relación que te ate al pasado. Los lazos de amor se volverán más íntimos y notarás un cambio muy especial en tu pareja. Tu perfume ideal lleva una pizca de musk y flores, como el crisantemo. Virgo: Venus y otros planetas transitan el área de las uniones y el matrimonio. Será un momento ideal para que profundices los lazos de amor y si estás soltero para atraer a la persona que te interesa. Te gustan las esencias suaves de flores silvestres, frutas o algo fresco como el limón. Libra: En este momento reprimes tus emociones por temor a ser rechazada, tienes que quererte un poco más. Y abre los ojos porque puede ser que una persona del trabajo se esté enamorando de ti. Te gustan las esencias sutiles y muy femeninas como ser un bouquet floral o un perfume de rosas. Escorpio: En el amor ahora está todo para ti, apuesta a tus encantos y a tus talentos. Preferirás divertirte, jugar y pasarla bien, y huirás de los compromisos serios. Las fragancias que uses deben ser intensas y sensuales, con un toque oriental como el pachulí o el sándalo. Sagitario: Ahora resaltarán tus emociones más íntimas. Preferirás quedarte en casa y pasar tiempo con tu familia o amigos más cercanos.A ti te gustan los perfumes que te hagan sentir fresca como el aroma a pasto o lluvia y el perfume de laurel. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio: Asiste a cuanta fiesta o reunión te inviten porque las oportunidades pueden presentarse en cualquier momento, también en los viajes cortos. Prefieres las fragancias cálidas y seductoras. Tu perfume es el narciso y también las fragancias que te envuelvan. Acuario: Es tiempo de que te des los gustos e inviertas en el goce y el placer. Regálate un día en un spa o una cena a la luz de las velas con tu pareja o alguien que te inspire. Tus fragancias son vibrantes y románticas y te gustan los perfumes con mezclas de menta, jengibre y nardo. Piscis: Tienes a Venus, el planeta del amor en tu signo, así que vivirás el amor de película ¡disfrútalo! Haz lo que más te gusta y que esta vez sean los demás los que cedan. Te encantan las esencias glamorosas y adoras los perfumes florales como la violeta o fragancias con olor a vainilla.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 27 de abril

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.