El Niño Prodigio: Horóscopo para el 27 de abril ¡No te rindas! La fuerza de voluntad será tu principal recurso de salvación. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir MARTES, 27 DE ABRIL ¡Y eso gente linda, feliz martes! Les cuento que este día hay una gran concentración de planetas en signos fijos y esto pondrá a prueba nuestra capacidad de resistencia. Frente a los diferentes desafíos que se presenten te sugiero que tomes una actitud de perseverancia y no te doblegues cuando las circunstancias se tornen más intensas. La fuerza de voluntad será tu principal recurso de salvación. En los momentos más conflictivos recuerda que cuando más oscura es la noche más cerca se encuentra el amanecer. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MIS ESFUERZOS Y TESÓN DARÁN BUEN FRUTO". Si hoy, 27 de abril, estás de cumpleaños… Hoy tu sex appeal estará por las nubes así que prepárate porque dejarás a más de uno sin aliento. Tu vida amorosa cobrará un enorme dinamismo y seguramente tendrás la oportunidad de celebrar del placer de estar vivo junto a otro ser. Bríndate en cuerpo y alma. La Copa de la Suerte: 8, 22, 51, 73, 88, 96 Aries Hoy podrás avanzar con todas las gestiones vinculadas a bancos, tarjetas de crédito, hipotecas y temas de herencias. Podrían surgir ciertas tensiones con tu socio o pareja en relación al dinero porque estarás muy cauto y ahorrativo. No tomes decisiones apresuradas. Tauro Si estás en pareja es posible que recibas reclamos dado que últimamente has actuado de una forma un poco egoísta. Así que, si amas a tu compañero, escúchalo con el corazón abierto y repara tus errores. Si estás soltero, presta atención porque tienes un admirador oculto. Géminis Si sientes molestias físicas tal vez se deban a que no estás depurando adecuadamente tu organismo o a que por la noche el sueño no está cumpliendo su función reparadora. Hacer yoga podría ayudarte a equilibrarte tanto en el plano físico como en el emocional. Cáncer En las actividades grupales asumirás un rol un poco desafiante dado que te moverás de acuerdo a tus propios impulsos y no te sumarás a lo que impone la mayoría. Te sugiero que expreses tu opinión con sinceridad pero que evites ser hiriente. Leo Hoy podrías sentirte un poco sobre cargado de responsabilidades. Ocuparás un lugar muy relevante en el escenario familiar y tendrás la última palabra a la hora de tomar decisiones. Y aunque te costará encontrar alguien que te cubra las espaladas, mantendrás todo bajo control. Virgo Te encuentras en un momento muy expansivo en el que podría surgirte un viaje o una oportunidad de trabajo. Si tienes deseos de probar suerte en otra región te recomiendo que aproveches para avanzar con los trámites y agilizar las cosas. Libra Si estás considerando la posibilidad de realizar una inversión importante este será un momento oportuno porque tendrás el respaldo que necesitas. Al negociar, te sugiero que sigas una estrategia y que no actúes de forma improvisada. Mantente firme en tu posición. Escorpio Tus deseos de tener el control podrían generar tensiones con tu pareja, tu socio y las distintas personas que forman parte de tu vida. Recuerda que las actitudes drásticas no suelen ser las mejores tácticas de convivencia. Respeta las elecciones de los demás. Sagitario Los esfuerzos que realizas a diario podrían desgastarte. Por eso te recomiendo que entre actividad y actividad te des un respiro y un margen de descanso. Meditar, rezar o hacer yoga te ayudará a salir del esquema rutinario que tanto te agota. Capricornio Será un día especial para que te conectes con lo que más te apasiona y para que apuestes a tus sueños. Las personas que te rodean se interesarán en tus proyectos y te brindarán aportes muy útiles. Estarás mucho más sociable y participativo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Tomarás un lugar de mando dentro de tu esquema familiar y tendrás que responder por el bienestar de otras personas. Serán momentos en los podrías sentirte un poco presionado. Te sugiero que actúes de acuerdo a un plan para minimizar los márgenes de error. Piscis Atraviesas por un momento en el que te sientes bastante inquieto y curioso. Además, estarás en contacto con personas que compartirán tus intereses y te alentarán para aprender sobre diferentes temas. Si te surge la oportunidad de viajar o estudiar no la desestimes.

Share options

Close Login

View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 27 de abril

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.