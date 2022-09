El Niño Prodigio: Horóscopo para el 26 de septiembre La influencia de la Luna Nueva en Libra tendrá un gran impacto en tu vida romántica en los próximos días. Presta atención a lo que tiene para decirte El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES, 26 DE SEPTIEMBRE ¡Feliz y bendecido comienzo de semana! ¡Mi gente bella! Les cuento que estamos bajo los influjos de la Luna Nueva en Libra, que es el signo que por excelencia representa el amor, así que a continuación les contaré cómo estarán en el plano romántico durante los próximos días. Presta mucha atención. Aries: Para ti será un nuevo amanecer en la esfera romántica. Si te encuentras en una relación sentirás que se renuevan los votos de amor y que el vínculo se torna más armónico. Si estás soltero, conocerás a alguien que te resultará muy inspirador y atractivo. Tauro: Tú estarás con un halo de distinción que te ayudará a atraer y a embelesar a aquella persona que tanto te interesa. Hacia el fin de semana será buena idea que comiences un tratamiento de belleza para evitar que el paso del tiempo opaque tus encantos. Géminis: Esta Luna Nueva te trae promesas de amor y de conexión con alguien que vibrará en tu misma sintonía. Tus atractivos estarán exaltados y con tu energía etérea despertarás sensaciones muy elevadas en los seres que te rodean. Esparcirás encanto por donde vayas. Cáncer: Vienes de una etapa de travesuras y picardías en la que has estado coqueteando un poco aquí y otro allí. Ahora entras en un período diferente en la que buscarás afianzarte junto a tu pareja. Si estás soltero podrías rememorar a alguien del pasado. Leo: La pareja viene siendo el tema más importante para ti y se están debatiendo cuestiones muy importantes en esa área de tu vida. ¡Ahora te toca tomarte un recreo, Leo! Busca un cómplice para divertirte, para salir a pasear y a visitar sitios glamorosos. Virgo: Vienes con las hormonas encendidas y seguirás así hasta el fin de semana. Luego podrás distenderte junto a la persona que amas y gozar juntos de momentos de relajación y placer. Si estás soltero, podrías conocer a alguien en un spa o un restaurante de lujo. Libra: ¡El amor lo es todo para ti Libra! Ya empiezas a sentir un nuevo amanecer y poco a poco la crisálida se va convirtiendo en mariposa para revolotear y diseminar tu incomparable belleza. Hacia el fin de semana prepárate porque tendrás propuestas muy interesantes y agradables. Escorpio: ¡Mi querido Escorpio! El amor te está obligando a transformarte al cien por cien y a reinventarte de una manera menos posesiva. Vivirás unos días de mucha reflexión, en los que te vendrán memorias del pasado romántico y podrás enmendar ciertas actitudes ¡buscarás paz! Sagitario: ¡Ya estás con ganas de salir de juerga y empezar la diversión! Y hacia el fin de semana esta tendencia se incrementará. Si te encuentras en pareja proponle cambios y sociabilicen juntos. Si estás soltero prepárate a encontrar a la persona de tus sueños en una fiesta o evento. Capricornio: Tú vienes de una etapa bastante idílica en lo que respecta al amor. Y si aún no diste con la persona justa para ti ahora tienes mucho más claro que es lo que buscas y como podría hacerte feliz. Hacia el fin de semana te volverás mucho más codiciado ¡mantén la elegancia! ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Tú estás con la energía erótica potenciada y las endorfinas estuvieron haciendo algunas travesuras. Pero durante los próximos días te volverás más idealista en torno al amor y, estar junto a alguien que comparta tus principios e ideales, se volverá tu prioridad. Piscis: Ve corriendo a comprar sábanas rosas y si el colchón esta viejo renuévalo porque se vienen unos días en el que el amor florecerá en tu cama. Recuerda que la sexualidad puede volverse exquisita si la ejerces como una danza entre dos seres que se anhelan ¡pon música suave, perfume y muchas velas! Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 11, 18, 40, 53, 82, 97 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

