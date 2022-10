El Niño Prodigio: Horóscopo para el 26 de octubre Mantente atento a las oportunidades porque podría llegar un dinero extra o una oferta de negocios interesante. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 26 DE OCTUBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz miércoles! ¡Llegamos al ombligo de la semana! Les cuento que la Luna transitará por el signo de Escorpio y hará una oposición con Urano, así que estaremos en un sube y baja emocional muy intenso. Será una buena ocasión para probar nuevas experiencias a nivel sexual. Si compartes tu economía con otras personas prepárate porque el panorama será un poco inestable y podrían ocurrir giros e imprevistos. Mantente atento a las oportunidades porque podría llegar un dinero extra o una oferta de negocios interesante. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DESATO MIS NUDOS PSÍQUICOS Y EMOCIONALES". Si hoy, 26 de octubre estás de cumpleaños… Durante este ciclo se incrementará tu poder hipnótico y atraerás a los demás con el magnetismo de un imán. El panorama amoroso se presentará intenso, cambiante y muy vertiginoso. Apuesta a las relaciones que te permiten avanzar y evolucionar. La Copa de la Suerte: 3, 12, 26, 42, 68, 70 Aries Traerás luz a los asuntos ocultos y te ocuparás de resolver negocios inconclusos. Además, tus deseos e instintos cobrarán mayor intensidad. Cuando estés en la intimidad deja a un lado los tabúes y dedícate a descubrir los misterios de tu compañero de alcoba. Tauro Si estás solo evitarás los compromisos formales para vivir aventuras algo osadas. Te atraerá alguien que produce un impacto fuerte en tu manera de pensar y que te ayuda a liberarte de prejuicios y estructuras. Si te encuentras en pareja necesitarás implementar cambios en la relación. Géminis Algunos cambios de último momento alterarán tu rutina. Se te "encenderá la lamparita" cuando menos lo esperabas y encontrarás la solución a viejos problemas. Un gesto solidario que has tenido en el pasado volverá a ti en el momento que más lo necesites para ayudarte. Cáncer Impulsarás proyectos personales en los que desplegarás toda tu capacidad para obtener reconocimientos y darte a conocer. Será un momento propicio para la expresión creativa, ya que tu originalidad está iluminada y serás capaz de expresarte con mayor libertad de lo habitual. Leo Cierta inestabilidad en el ámbito profesional podría repercutir o alterar tus proyectos de familia. Paralelamente, las operaciones inmobiliarias, trámites de sucesión o papeles relacionados con propiedades que estaban trabados comenzarán a marchar hacia delante. Se presentarán soluciones sorpresivas. Virgo En las entrevistas o reuniones de negocios será muy importante la presencia y los buenos modales para obtener resultados favorables. Por otro lado, hay grandes chances de que conozcas a alguien compatible contigo a través de una aplicación de citas. Libra Será un buen momento para invertir en equipamiento nuevo, ya que actualizarte te permitirá progresar. No permitas que te domine la indecisión ni el temor a la hora de implementar reformas en tu manera de ganarte el sustento. La prosperidad vendrá de la mano del cambio. Escorpio Será una ocasión ideal para comenzar emprendimientos de tipo personal y llevar adelante esa renovación que tanto anhelas. Respecto a lo sentimental: no permitas que los prejuicios interfieran en tu relación y acepta que el otro puede pensar de manera distinta a la tuya. Sagitario Estarás más permeable a absorber las energías del ambiente, así que no circules por lugares donde haya "malas vibras". En cambio, trata de dejar atrás viejos rencores porque eso limpiará tu aura. Investigar sobre lo misterioso y extrasensorial te abrirá las puertas de la percepción. Capricornio Tu vida social se incrementará y frecuentarás todo tipo de gente. Alcanzarás mayor libertad y le mostrarás al mundo tus talentos únicos y originales. Los proyectos que vienes generando ahora tendrán la posibilidad de encaminarse porque se presentan circunstancias favorables. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Harás efectivos algunos cambios en el trabajo que habías comenzado previamente, pero que fuiste postergado por un motivo u otro. Entablarás una nueva relación con el fin de posicionarte profesionalmente, pero no te confíes porque tu estrategia de ascenso penderá de un hilo. Piscis La influencia astral incrementará tus deseos de crecer y te traerá posibilidad de transitar un nuevo camino. Será un buen momento para hacer cursos que apunten a la transformación personal o para aprender técnicas que sirvan para modificar creencias negativas.

