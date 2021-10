El Niño Prodigio: Horóscopo para el 26 de octubre Es un excelente momento para reformar tu hogar. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 26 DE OCTUBRE ¡Feliz y bendecido martes, gente linda! Les cuento que en este día la Luna transitará por el signo de Cáncer desde donde hará un trígono con el Sol por eso será un momento de gran intensidad emocional en el que nuestras necesidades afectivas serán colmadas. Te volcarás a la vida doméstica y harás todo lo que esté a tu alcance para que tu grupo familiar puedan salir adelante. Será un excelente momento para reformar tu vivienda y también para invertir en electrodomésticos y artículos para el hogar. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME SIENTO PLENO COMPARTIENDO MIS SENTIMIENTOS". Si hoy, 26 octubre, estás de cumpleaños… A lo largo del año tus necesidades afectivas serán cubiertas y tus iniciativas serán fructíferas. Te relacionarás con seres libres que te ayudarán a formular una nueva manera de amar más acorde con los nuevos tiempos. Lograrás un estado de armonía y plenitud. La Copa de la Suerte: 25, 37, 50, 78, 82, 89 Aries: Saldrán a la luz algunos eventos del pasado familiar a fin de que puedas subsanar cualquier antiguo dolor y borrar secuelas. Recuerda que con los seres de nuestro círculo íntimo muchas veces es necesario hacer borrón y cuenta nueva y olvidar viejos rencores. Tauro: Pon tu inventiva en marcha y reformula tu vida de manera que puedas ser más libre. El diálogo te ayudará a vislumbrar alternativas de cambio. La ayuda que necesitas provendrá de los seres que tienes más cerca como vecinos, hermanos o compañeros de trabajo. Géminis: La búsqueda de una mejora en tu calidad de vida te llevará a abrirte camino de manera independiente y a realizar actividades extras que te permitan ganar más dinero. Tendrás buenas ideas y nuevas oportunidades para hacer negocios porque la providencia estará de tu lado. Cáncer: Te sentirás en plenitud ya que tus dones, talentos y capacidades estarán a flor de piel. Asumirás un rol más destacado y tu accionar romperá algunos moldes. Es un buen período para postularse como líder y aumentar tu grado de participación social. Leo: El ritmo vertiginoso que llevas está alterando tus nervios y para evitar el estrés deberías poder aflojarte en tus ratos libres. Hoy te propongo que al llegar a casa pongas música relajante y te des un baño de inmersión con agua bien caliente y aceites esenciales. Virgo: Retomarás el contacto con tus amigos y participarás de eventos sociales donde reinará la diversidad. Pensarás con frecuencia en el futuro y estudiarás las mejores alternativas para enfocar tus proyectos. Alguien con una mirada muy amplia te dará un consejo brillante. Libra: Hoy habrá un incremento de tu actividad profesional. Tu inquietud y ambición movilizará cambios en tu lugar de trabajo; harás horas extras, te trasladarás o cumplirás nuevas funciones. La interacción con tus superiores será clave para negociar ascensos. Escorpio: El tránsito lunar te traerá claridad y confianza para perseguir tus sueños. Será la ocasión ideal para estudiar, solucionar asuntos inmigratorios o realizar viajes a lugares exóticos. Surgirán oportunidades amorosas vinculadas a otras regiones, aprovecha porque tienes corriente a favor. Sagitario: Tu vida sexual se reactivará, te dejarás guiar por tus instintos y te animarás a explorar tus deseos más ocultos. Contarás con un magnetismo especial que te ayudará atraer hacia ti lo que deseas. Esa persona que tanto te gusta te confesará sus verdaderas intenciones. Capricornio: Los tránsitos planetarios crearán la atmósfera ideal para que vivas momentos románticos con tu pareja o con otra persona que estás tratando o conociendo. La frescura, la ternura y la química que se producirán te harán sentir que estás en la cresta de la ola. Acuario: Los asuntos cotidianos acapararán tu atención y tomarás consciencia de que necesitas cambiar algunos hábitos para sentirte pleno. Limpiar a fondo tu casa, ordenar tus papeles y reorganizarte te ayudará a reciclar tus energías. Si tienes arreglos o reformas pendientes aprovecha para llevarlas a cabo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Desarrollarás una chispa muy especial, captarás nuevos admiradores y verbalmente estarás mucho más suelto y desinhibido. Tu cabeza y tu corazón estarán perfectamente sincronizados y tu fórmula de éxito se basará en que tomarás la vida con una actitud más equilibrada.

