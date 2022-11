El Niño Prodigio: Horóscopo para el 26 de noviembre Será un momento propicio para hacer cambios estructurales que te permitan ganar tiempo y libertad. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 26 DE NOVIEMBRE ¡Feliz sábado, mi gente! Les cuento que la Luna transitará por Capricornio y hará un trígono con Urano, así que estará favorecido cualquier proyecto de trabajo de tipo independiente en el que seas tu propio jefe. También será un momento propicio para hacer cambios estructurales que te permitan ganar tiempo y libertad. Por otro lado, Venus y Mercurio continúan juntos en Sagitario creando las condiciones ideales para cultivar relaciones en las que haya lugar para el diálogo sincero. Te unirás a personas que compartan tus mismos principios. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "A TRAVÉS DEL AMOR ME CONVIERTO EN UN SER MÁS SABIO". Si hoy, 26 de noviembre estás de cumpleaños… Durante este ciclo la docencia o el turismo serán excelentes medios para desenvolverte en el mundo. El aprendizaje y el disfrute avanzarán juntos por el mismo carril. Querrás ser el dueño de tu agenda y tus horarios, así que te ganarás el sustento a través de un formato de trabajo más libre. La Copa de la Suerte: 1, 21, 36, 43, 78, 99 Aries Tus ambiciones se incrementarán y te picará el bichito del progreso. No esperarás a que tu jefe te diga lo que tienes que hacer. El uso de nuevas tecnologías te permitirá posicionarte más alto. Invertirás tiempo y dinero en un emprendimiento a largo plazo. Tauro Una puerta se abrirá para ti. Tendrás claridad y visión para reconocer las oportunidades que se presentarán en tu camino. Te darás cuenta de que tu vida puede cambiar rotundamente de un momento a otro. Gracias a que tomarás una actitud más abierta renovarás la confianza. Géminis Es posible que reaparezca repentinamente un amante o que retomes una fantasía sexual del pasado. A la hora de la intimidad te desenvolverás de una manera poco convencional y te animarás a vivir otro tipo de experiencias. En el lecho encontrarás un espacio de libertad. Cáncer Si estás solo te sacarás el chip del aislamiento y te relacionarás libremente con tu entorno. Te moverás en nuevos circuitos sociales y eso favorecerá la posibilidad de que encuentres una nueva pareja. Si ya estás comprometido sentimentalmente retomarás la excitación de los primeros tiempos. Leo Optimizarás tu rendimiento en el ámbito cotidiano y conseguirás adelantar trabajo que tenías atrasado. Si eres un empleado, en relación de dependencia surgirá una oportunidad de un ascenso o vislumbrarás la posibilidad de ganarte la vida a través de un oficio independiente. Virgo Las brisas de libertad soplarán en tu rostro y te acelerarán el pulso. Sentirás la necesidad de dejar atrás algunos formalismos que coartan tu espontaneidad. Te propongo que hagas una actividad recreativa o que vayas a ver un espectáculo con una propuesta artística diferente. Libra Alguien de tu círculo íntimo te otorgará fondos para que realices reformas en tu hogar o para que encares un proyecto de vivienda. También hay posibilidades de que desarrolles un nuevo negocio con un pariente. Te darás cuenta que si aúnas fuerzas con tus familiares avanzarás más rápido. Escorpio Te veo dándoles la bienvenida a tu vida a algunas personas nuevas y despidiéndote de otras. La renovación te ayudará abrir la mente con algunas ideas de avanzada y abandonar ciertos prejuicios que te tenían maniatado. Te soltarás más a la hora de conversar. Sagitario El mundo de los negocios captará tu atención y te pondrás el objetivo de progresar económicamente. Pensarás en fórmulas o alternativas que te ayuden a ganar dinero más rápido. Hay grandes chances de que recibas una propuesta de trabajo muy conveniente en términos de ganancias. Capricornio Te cansarás de ser siempre el que cumple con las normas y convecciones y hace todo a la perfección. Un hijo o una persona que amas con locura tendrán una influencia muy positiva en tu vida que te hará rejuvenecer. Tu corazón marcará las prioridades. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Hoy estoy contento porque le dirás adiós a una situación que venía siendo muy karmática en tu vida. Lograrás liberarte de una carga familiar que te estaba impidiendo encontrar la serenidad. Privilegiarás los momentos de soledad porque en la reflexión encontrarás la posibilidad de oxigenarte. Piscis A la hora de elegir las amistades serás menos prejuicioso y estarás dispuesto a relacionarte con personas de distintas edades y rangos sociales. Una llamada repentina, un encuentro casual en la calle o una frase que escuches "casualmente" posibilitarán un cambio.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 26 de noviembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.