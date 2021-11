El Niño Prodigio: Horóscopo para el 26 de noviembre Será una ocasión perfecta para que expreses tus dones y te muestres de una manera autentica. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 26 DE NOVIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Le damos la bienvenida a este fin de semana! Les cuento que hoy la Luna transitará por el signo de Leo desde donde se asociará a Júpiter. Será una ocasión perfecta para que expreses tus dones y te muestres de una manera autentica. Dejarás atrás cualquier vestigio de timidez y a través de tus relaciones disfrutarás de un vendaval de frescura. Las amistades te ayudarán a desarrollar nuevas facetas de tu personalidad. Se generoso, solidario y protector ¡ábrete, no te arrepentirás! AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI BRILLO SE INTENSIFICA CUANDO INTERACTÚO CON OTRAS PERSONAS". Si hoy, 26 de noviembre, estás de cumpleaños… En esta revolución solar conocerás amistades de distintos círculos sociales y nacionalidades. Te abrirás libremente a la interacción con el otro y esto renovará tu manera de pensar y te pondrá en sincronía con las nuevas tendencias. Al fin encontrarás tu camino. La Copa de la Suerte: 6, 19. 35, 55, 76, 97 Aries: Este fin de semana surgirán flamantes amistades que quedarán impresionados con tu personalidad y te harán propuestas innovadoras para realizar en grupo. Estarás en el centro de las miradas y hallarás una buena respuesta en tu entorno. La interacción te hará brillar. Tauro: Durante estos días te preocuparás por el progreso de todo tu grupo familiar y estarás dispuesto a esforzarte para que aquellos que más quieres puedan soñar con un futuro más prometedor. Una buena estrella iluminará tu camino de ascenso. Géminis: Mostrarás mayor interés en todo lo relacionado con turismo y harás nuevos contactos a nivel local e internacional. Aprovecha para hacer trámites de visado, renovar el pasaporte o tu permiso de conducir. Además, conocerás personas inspiradoras que encenderán tus deseos de estudiar y aprender. Cáncer: Recibirás ingresos extras a través de donativos, regalos y herencias que te permitirán hacer frente a todos tus compromisos y también concederte algunos gustos. Dale una ayuda a alguien que lo necesite para que continúe el circuito de abundancia. Leo: La conexión entre la Luna y Júpiter convertirá a tu vida en un carrusel de sensaciones nuevas. Las personas con que te relaciones te ayudarán a encontrar la solución a cualquier prueba que se te presente en el camino. Tus alianzas te llevarán lejos. Virgo: La energía reinante será favorable para que reflexiones y prestes atención a tu estado interior. El clima cotidiano será bastante agitado, pero, si estás tranquilo, podrás ir asimilando los cambios a tu propio ritmo. Aprende a recibir ayuda de los demás. Libra: Tu temperamento, que ayer tendía a la seriedad, este fin de semana será más espontáneo y excitable. Dejarás atrás prejuicios y viejos esquemas y eso traerá mucha renovación a tus vínculos. Tus amigos te verán como una persona jovial que derrocha óptimo y simpatía. Escorpio: A nivel afectivo te sentirás satisfecho y esto te dará fuerzas para triunfar en tus metas y propósitos. Tus familiares pueden brindarte ideas para que tus proyectos profesionales prosperen. No descartes ningún tipo de colaboración y recibe el aliento de los que más quieres. Sagitario: Sueles creer que eres el dueño de la verdad y gracias a tu capacidad de inspirar muchas personas te siguen. Te sugiero que a la hora de hacer un plan contemples todas las variables. Escucha las opiniones de los demás, no eres el único que tiene razón. Capricornio: Los tránsitos planetarios te favorecerán en el terreno económico y notarás que tus finanzas van en ascenso. Tendrás facilidad para conseguir dinero extra y podrías pensar en invertir en un negocio propio. Tu buen ojo te permitirá detectar las oportunidades. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario: Hoy sentirás deseos de manejarte libremente y de dar rienda suelta a tu costado más aventurero, esta actitud expansiva te llevará a sociabilizar y a captar la admiración de mucha gente. Si tienes una relación estable no la pongas en riesgo. Piscis: Las personas que te rodean se mostraran serviciales y no te faltará una mano a la hora de resolver asuntos domésticos. Modificar tu manera de pensar hará que te sientas más saludable. Haz pequeñas pausas durante el día para meditar o pronunciar afirmaciones positivas.

