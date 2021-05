El Niño Prodigio: Horóscopo para el 26 de mayo Identificarás aquello que ha cumplido un ciclo en tu vida y podrás darle un punto final. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir MIERCOLES, 26 DE MAYO ¡Feliz miércoles, mi gente linda! ¡Llegamos al ombligo de la semana! Les cuento que hoy es un día especialmente poderoso porque se producirá un Eclipse de Luna. Identificarás aquello que ha cumplido un ciclo en tu vida y podrás darle un punto final. Piensa que de nada te sirve seguir sosteniendo relaciones por hábito si a nivel interno ya sabes que están terminadas. Despídete de las personas en las que ya no confías o con las que no compartes los mismos principios. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "AHORA ESTOY LISTO PARA COMENZAR UNA ETAPA MÁS PLENA Y LUMINOSA". Si hoy, 26 de mayo, estás de cumpleaños… El Eclipse de Luna te dará la oportunidad de realizar una transformación profunda de tu persona y de tu vida. Se viene una etapa completamente nueva en el plano sentimental. Establecerás una forma distinta de relacionarte ¡ahora serás mucho más auténtico! La Copa de la Suerte: 32, 57, 63, 76, 84, 91 Aries Este eclipse te otorgará un enorme deseo de reconectarte junto a tus pares, conversar y compartir experiencias. Ahora te darás cuenta de la importancia de vivir un momento de distención. Te animarás a cuestionar algunas creencias que dabas por ciertas y a considerar alternativas. Tauro El eclipse te ayudará a ganar autonomía en el plano económico. Surgirá una nueva oportunidad comercial con la que podrás multiplicar tus ingresos. Aprovecha para reacomodar tus finanzas y busca una forma de saldar las deudas que mantienen atado. Géminis Este Eclipse de Luna te otorgará muchísima fuerza y te permitirá encontrar el norte. Te darás cuenta de que tu aporte es esencial en estos tiempos que corren. Serás muy requerido y te lloverán propuestas. Quédate con las personas que sepan valorar tus virtudes. Cáncer Hoy le otorgarás más importancia a la salud. Será muy importante que comiences por mejorar la dieta. De aquí, en más trata de que en tu despensa y refrigerador solo haya opciones sanas y naturales. Si tienes dudas consulta a un nutricionista. Leo Estarás rodeado de personas muy joviales con las que tendrás mucho en común. Ahora te sentirás más participativo y te dará mucho gusto intercambiar distintos puntos de vista. Tus nuevas amistades estarás muy felices de contar con tu compañía. Virgo Este es un momento para que te apoyes en toda la experiencia que fuiste recogiendo a través del tiempo y establezcas nuevos objetivos. Pero para cumplir tus propósitos tendrás que ponerle punto final a una etapa del pasado. Que nada te ate o retenga. Libra Esta lunación te traerá mucha luz en relación a tus compañías y te ayudará a tomar distancia de las personas que ya no te aportan algo positivo. Mirarás tus vínculos desde una perspectiva más elevada y te sentirás listo para dar un gran salto evolutivo. Escorpio Es posible que liquides una deuda o que des por terminada una relación comercial. Será oportuno que revises tu escala de valores y que, ante todo, priorices tu bienestar personal. Al menos hoy, te recomiendo complazcas tus necesidades y te des todos los gustos. Sagitario Este Eclipse traerá personas nuevas a tu vida que te revelarán grandes verdades y te ayudarán a desprenderte de una antigua versión de ti mismo. Dejarás atrás una etapa, pero no te asustes, porque resurgirás con mucha más fuerza y autenticidad. Capricornio Hoy tendrás la oportunidad de dar un cierre a una situación del pasado que te estaba consumiendo mucha energía. Este avance repercutirá de una manera muy positiva en tu salud. Comprobarás que el bienestar físico y espiritual va de la mano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Llegarán nuevas amistades a tu vida que te ayudarán a encontrar el norte. Te darás cuenta de que muchas de las respuestas que buscas se encuentran en tu interior. Si tienes hijos hallarás nuevas vías de acercamiento y pasarás más tiempo con ellos. Piscis Echarás luz sobre tu pasado y tu mundo afectivo. Es tiempo de que tomes las riendas y que, en lugar de guiarte por los mandatos familiares, persigas tus metas. Vive de acuerdo a tus propios términos ¡nunca es tarde para romper el cascarón!

