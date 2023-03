El Niño Prodigio: Horóscopo para el 26 de marzo Los temas de pareja y dinero serán importantes hoy ¡no te cierres y analiza las cosas con cabeza fría! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 26 DE MARZO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz domingo! Les cuento que la Luna transitará por Géminis desde donde hará un bello sextil con el Sol por ese motivo tendremos el ánimo de curiosear e interactuar con nuestro entorno inmediato. Si sales a pasear, anímate a hablar con la gente que camina por la calle, si entras a un negocio entabla un vínculo con el vendedor y también anímate a hacer preguntas a tus vecinos ya que es un momento para romper el aislamiento y tender puentes alrededor. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY UN SER CHISPEANTE, COMUNICATIVO Y ELOCUENTE". Si hoy, 26 de marzo estás de cumpleaños… Durante este ciclo serás el guardián de tu familia y tus afectos, pero deberás estar atento porque en el afán de protegerlos podrías ponerte un poco autoritario. Te sugiero que fomentes el diálogo porque esa será la clave para una buena convivencia. La Copa de la Suerte: 2, 24, 48, 78, 90, 97 Aries: Hoy tendrás la capacidad de diversificarte y por momentos te sentirás como un malabarista. Te recomiendo que al levantarte escribas en un papel las cosas más importantes que tienes que hacer para no perder tiempo. Mantén tu mente y tu cuerpo en perfecta sincronía. Tauro :Las lunaciones activarán los temas de dinero. Pon tu mente en marcha y piensa en un negocio rentable porque este es un momento de productividad. En la medida que seas generoso contigo mismo recibirás los favores del universo y tendrás abundancia. Géminis: La Luna transitará géminis exaltando tu inteligencia, tu destreza y tu flexibilidad natural. Con tu chispa y simpatía características te ganarás la complicidad de los que te rodean. Te sentirás lleno de ímpetu para encarar nuevos proyectos y emprendimientos ¡sigue adelante con la frente en alto! Cáncer: Captarás con gran facilidad las ideas o los pensamientos de las personas que te rodean. Aprovecha esta capacidad receptiva para investigar más a cerca de la numerología, la cábala y la astrología. Caerás en la cuenta de que esta realidad tiene diferentes dimensiones. Leo :La Luna transitará en el sector de los grupos y las amistades, así que estarás más predispuesto a conocer gente nueva. Frecuentarás lugares que te aportarán diversión y variedad. Aprovecha para intercambiar diferentes puntos de vista. Todo lo que te aporte renovación te hará bien. Virgo: Las lunaciones incrementarán el nivel de exigencia y sumarán a tu itinerario nuevas responsabilidades y ocupaciones. Te recomiendo que uses tu inteligencia para elaborar una estrategia de ascenso. El secreto de tu éxito estará en la capacidad de resolver varios asuntos a la vez. Libra: Tu mente estará despejada y sentirás que una ola de entusiasmo te envuelve. Será un buen momento para realizar emprendimientos en otras regiones, para aprender idiomas o para vincularse con extranjeros. Escuchar las opiniones de la gente joven te servirá de orientación. Escorpio: Atravesarás por una de esas instancias de introspección, transformación y crisis a las que, como buen Escorpio, estás acostumbrado. Se agudizará tu talento natural para descifrar misterios y por momentos te sentirás el protagonista de una novela de detectives. El niño prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Sagitario: La Luna transitará Géminis, tu signo complementario, poniendo en primer plano los temas de pareja. Tu alma gemela te pedirá mayores atenciones y si realmente te interesa la relación deberás atender sus reclamos. Si aún estás soltero, trata de salir a la calle y de frecuentar más gente. Capricornio: Aprovecharás para reorganizar tu agenda y para ponerte al día con algunos asuntos pendientes. Para optimizar resultados aprende a delegar y distribuir tareas con otras personas. Si percibes la necesidad de reciclar energías y oxigenar la mente la mejor opción será salir a caminar. Acuario :Le mostrarás al mundo tus talentos naturales y con tu brillo te robarás todas las miradas. Si quieres obtener el pasaporte a la felicidad dedícale más tiempo a esa persona que tanto amo, pon en palabras tus sentimientos y expresa tu modo de pensar. Piscis: Será una buena ocasión para invertir en negocios inmobiliarios o para remodelar tu hogar. El diálogo y la comunicación mejorarán la relación con las personas que conviven contigo, así que anímate a pedir lo que necesitas. Retomarás un vínculo del pasado.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 26 de marzo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.