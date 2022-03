El Niño Prodigio: Horóscopo para el 26 de marzo Asume el control de tu vida y no dejes que nadie tome decisiones por ti. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 26 DE MARZO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz y bendecido sábado! Les cuento que hoy la Luna continuará su tránsito por Capricornio y a su paso se unirá a Plutón. Mi consejo es que asumas el control de tu vida y que no permitas que nadie tome las decisiones por ti. Por eso te vendrá muy bien conectar con la energía del Emperador que es el arcano número IV del tarot. Llegó la hora de que ejerzas tu autoridad, recuerda que tienes el poder de construir tu porvenir. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE MI PROPIA VIDA". Si hoy, 26 marzo estás de cumpleaños… Descubrirás que en tus manos está el poder de transformar tu vida y que eres el gran escultor de tu destino. Te convertirás en un referente tanto en el ámbito familiar como en el del trabajo. Te tocará tomar determinaciones importantes pero te asistirán los seres de luz. La Copa de la Suerte: 7, 14, 31, 59, 77, 82 Aries:La energía del Emperador te ayudará a mejorar tu posición y a lograr lo que tú quieres. Asumirás el control de tu vida y tomarás determinaciones que afectarán a otras personas, por eso no te apures, recuerda que la paciencia todo lo alcanza. Tauro:El Emperador te ayudará a concretar proyectos en otras regiones y a lograr excelentes resultados en el ámbito legal. Tus actos, ideas y pensamientos inspirarán a los demás y atraerás numerosos seguidores a tu causa. Te comprometerás a fondo con tus principios éticos y convicciones. Géminis:Limpia tu closet interior de rencores, corajes y remordimientos porque de esa forma te potenciarás. El Emperador te aportará determinación para soltar definitivamente lo que te hace sufrir. Cada tanto debemos cambiar la piel para resurgir de las cenizas. No te arrepentirás de transformarte. Cáncer:Este será un día trascendental en el territorio amoroso porque surgirá alguien con una propuesta muy seria e interesante. El Emperador te dice que tú también tienes derecho a poner condiciones. Si estás en una relación estable se reafirmará el compromiso. Leo:Obtendrás reconocimientos en el trabajo y hallarás soluciones eficaces y buenos profesionales en el ámbito de la salud. El Emperador te ayudará a obtener recompensas por los esfuerzos que realizas a diario. Siéntete orgulloso por tu alto nivel de productividad. Virgo:Aumentará tu magnetismo personal y vencerás las inhibiciones. Ponte ropa con detalles de cuero y metal para dar una imagen más potente. El Emperador te dice que te atrevas a pisar fuerte. Si tienes hijos te implicarás fuertemente en sus asuntos. Libra:Tus seres queridos te aportarán ideas, estrategias y recursos extras para enfrentar los desafíos que se presenten. El Emperador te ayudará a realizar un negocio inmueble o administrar los bienes de tu familia. Provienes de unos ancestros muy tenaces, trabajadores y luchadores ¡hónralos! Escorpio:Alcanzarás un profundo nivel de comprensión en los diálogos. Además, estarás muy persuasivo y sabrás como averiguar secretos y obtener información. El Emperador te dará mucha autoridad al hablar asique aprovecha para establecer citas o para marcar entrevistas. Sagitario:Tendrás un olfato especial para los negocios y el Emperador te ayudará establecer las bases de una economía solida. También existe la posibilidad de que recibas un préstamo. Aprovecha la ocasión para llevar adelante esos planes de vivienda con los que sueñas hace tiempo. Capricornio:Tu carácter se volverá más intenso y tomarás determinaciones que marcarán un antes y un después en tu vida. El Emperador te dará mucha autoridad y dominio en esta nueva etapa. Asumirás posiciones de mando y te convertirás en el principal referente para los seres que te rodean. Acuario:Hoy estarás un poco más solitario y evitarás las multitudes. Ahora te toca saldar deudas y quitarte de encima los asuntos pendientes y el Emperador te dará determinación para hacer un cierre definitivo. Si meditas y velas por tu bienestar espiritual lograrás estabilizarte. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:Tendrás una excelente conexión con tus amigos y conocerás a personas muy influyentes en reuniones y eventos. Te comprometerás con tu comunidad y surgirán nuevos proyectos para desarrollar en grupo. El Emperador te dice que tú eres el dueño de tu destino y tu futuro.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 26 de marzo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.