El Niño Prodigio: Horóscopo para el 26 de junio Se cierran ciclos y comienza una nueva etapa, ¡te cuento cuál es la diosa de la fertilidad que te ayudará a abrirte camino! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Niño Prodigio Credit: Getty Images LUNES, 26 DE JUNIO En nuestra cultura latina, contamos con una extensa gama de diosas de la fertilidad, y es importante que sepas que puedes acudir a ellas siempre que las necesites para recibir su asistencia. Presta atención a qué deidad estará compartiendo sus dones contigo en esta etapa. Aries: Vas a establecer conexiones poderosas tanto en el amor como en el trabajo, ¡puras sociedades fructíferas que te llenarán de bendiciones! Tu pareja estará ahí, como un faro protector. Para que tu unión romántica florezca y prospere, invoca a Ixchel, la sagrada diosa maya de la fertilidad, la luna y los tejidos. Tauro: Vas a sentir un llamado interior para nutrirte de manera balanceada y saludable. Es hora de que disfrutes de una buena comida, porque en ella encontrarás la clave para tu bienestar. Además, la poderosa Mama Ocllo, la diosa peruana de la sabiduría ancestral, te abrirá las puertas a un nuevo oficio. Géminis: Tus retoños serán tu mayor fuente de alegría y protección. Te brindarán una luz radiante en tu vida y tú serás su guía amoroso(a) en su desarrollo. Además, encontrarás una fuente de energía y alegría en una obra artística o pasatiempo, al igual que Oxum, la dulce diosa de Brasil. Cáncer: Tu esencia protectora florecerá como la diosa materna mexicana Tonantzin. Tu hogar será un refugio acogedor donde cuidarás y amarás a tus seres queridos. Reunir a tu familia alrededor de la mesa te llenará de felicidad y realización emocional. Leo: Durante este tiempo, descubrirás el poder de tus palabras para transmitir cariño, aliento y fomentar la comprensión con aquellos que te rodean. En tu búsqueda por un enfoque positivo hacia el aprendizaje, puedes invocar a Chasca, la diosa peruana conocida por su ductilidad y versatilidad. Virgo: Será un periodo de prosperidad en el que sabrás administrar e invertir tu dinero. Aprovecharás la bonanza para consentirte y adquirir cosas hermosas que te gratificarán. No olvides agradecer siempre a PachaMama, la madre tierra venerada en los Andes, quien representa la fertilidad y la abundancia. Libra: Las dudas que puedas tener se disiparán a medida que te conectes con tu lado más cálido, amable y protector. Serás guiado por la sabiduría ancestral de Cihuacoatl, quien te ayudará a desarrollar estas cualidades y a irradiar una energía positiva y sanadora. Escorpio: Serás llamado a cumplir una misión importante a nivel humanitario Te dedicarás a brindar cuidado y ayuda a aquellos seres que más lo necesitan, desempeñando una de las tareas más nobles: dar sin esperar nada a cambio. Tu alma estará llena de empatía, siguiendo el ejemplo inspirador de Yemayá. RECIBE TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX ¡SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Sagitario: Como la innovadora diosa del Amazonas, Yacumama, sabrás cómo trabajar en equipo y motivar a aquellos que te rodean para que contribuyan individualmente en beneficio del colectivo. Encontrarás la felicidad a través de la amistad, y tus sueños e ilusiones florecerán. Capricornio: Esta etapa estará marcada por la culminación y la consagración. Puedes esperar obtener un logro profesional significativo o establecer una alianza que te lleve a la posición social que tanto anhelas. Celebra tus triunfos y compártelos con Chaupinela, la poderosa diosa andina de la fertilidad. Acuario: Un viaje se asoma en tu horizonte, junto con la oportunidad de explorar y descubrir nuevos campos de conocimiento. Tendrás la oportunidad de cultivarte y, al mismo tiempo, compartir toda la sabiduría que llevas dentro. Abuela Tata, la poderosa diosa de Chile, será tu guía en este camino. Piscis: Cuando te encuentres en el lecho de amor, invoca a Coatlicue, la poderosa diosa mexicana de la transformación y el renacimiento. Ella te guiará en tu búsqueda de renovación en el ámbito de la sexualidad. Conéctate con su energía y permítete explorar nuevas dimensiones de placer. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 1, 10, 13, 32, 38, 45 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

