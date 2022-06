El Niño Prodigio: Horóscopo para el 26 de junio Atrévete a declarar tu amor a ese ser especial. Si estás soltero echa una mirada a tu alrededor porque habrán muchas posibilidades. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 26 DE JUNIO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz domingo! Les cuento que hoy la Luna se asociará a Venus en Géminis y hará un sextil con Júpiter, así que habrá una atmósfera de diversión en el aire y una energía sumamente alegre. Será un momento ideal para que salgas a pasear, para que realices pequeños viajes o para que visites a tus amigos. Atrévete a declarar tu amor a ese ser que está a tu lado. Si estás soltero echa una mirada a tu alrededor porque habrá muchas oportunidades dando vueltas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LE ABRO LA PUERTA A LA ALEGRÍA, LA DIVERSIÓN Y EL ENAMORAMIENTO". Si hoy, 26 de junio estás de cumpleaños… En esta revolución solar tendrás un regalo de protección espiritual. Sentirás que te acompañan los ángeles y seres de luz, y que encuentras en tu interior las respuestas a tus interrogantes. Las tareas benéficas y los trabajos en servicio a los demás te traerán grandes recompensas. La Copa de la Suerte: 8, 29, 53, 65, 85, 97 Aries: Flotarás en un mundo de amores ideales, aunque tal vez poco comprometidos. Lo importante ahora es que disfrutes de la variedad y explores las diferentes opciones que se presenten. La palabra será tu gran aliada a la hora de la seducción. Tauro: Conocerás personas con una gran habilidad comercial que te ayudarán a generar más dinero. Si te dedicas a las ventas, las redes sociales te traerán muchos clientes. Si eres empleado aprovecha para pedir un aumento de salario o para negociar mejoras en tu contrato de trabajo. Géminis: Tu talento para la comunicación te ayudará a crear, a estimular a los demás y avanzar en tus nuevos proyectos. Te destacarás por lo más atractivo de tu personalidad que es la diversión, la frescura y el ingenio. Darás comienzo a una historia de amor. Cáncer: Es momento de que escuches a tu sexto sentido y de que hables con los demás de alma a alma. Te sentirás a gusto ayudando al prójimo, cultivando tu mundo interior y conectándote con aquellos seres con los que tienes afinidad espiritual. Repite "Soy Amor Universal". Leo: Deberás aceptar las opiniones ajenas porque la buena comunicación y la flexibilidad serán la llave para abrir puertas. Unirte a tus amigos te ayudará a recuperar la esperanza. Una relación que parecía fraternal puede pasar a un nivel de contacto más sensual. Virgo: Las relaciones públicas serán claves para escalar posiciones en el trabajo. Todo lo que digas podría afectar tu reputación, así que esfuérzate por encontrar las mejores palabras. Tus colegas y superiores aceptarán tus ideas. Prepárate y estudia para aspirar a mejores puestos. Libra: Te acompañará la buena fortuna y la vida te pondrá en el camino las respuestas que estabas buscando. La balanza de la justicia se inclinará a tu favor y eso te llenará de agradecimiento. Se avecina un viaje romántico o un contacto con una persona extranjera. Escorpio: Estarás lleno de grandes desafíos y como eres un ser que ama los retos, te mantendrás en movimiento. Algunas personas se podrían interponer en tu camino y la única manera de superar las dificultades será usando tu ingenio e inteligencia. Sagitario: Ahora tu pareja te acompañará en tus aventuras y estimulará tu curiosidad. Si estás soltero, alégrate porque encontrarás a alguien afín, sobre todo en el plano intelectual. Si quieres que el ser que esté a tu lado se sienta a gusto dile piropos y cosas lindas. Capricornio: Estarás vibrando en una sintonía saludable porque no te sobrepasarás en esfuerzos físicos y mentales. Disfrutarás de las distintas actividades que realizas a diario en su justa medida. Seguir una dieta variada y estirar los músculos te hará muy bien. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Ahora tendrás un encanto especial y un nuevo impulso interior que te llevará a sentirte más feliz. Te destacarás por tu gracia, tu agilidad y por tu sentido del humor. Se elevará tu amor propio y esa actitud positiva te llevará a atraer todas las miradas. Piscis: Es el momento de dialogar y ponerte en el lugar del otro para mejorar la relación con tus seres queridos. También podrías aprovechar para generar una atmósfera de armonía en tu casa colgando objetos decorativos, aromatizando los ambientes y poniendo arreglos florales.

