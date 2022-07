El Niño Prodigio: Horóscopo para el 26 de julio Hoy es el día de Anaisa Pie. Mira el mensaje que trae El Niño Prodigio para cada signo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 26 DE JULIO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz y bendecido martes! Les cuento que hoy es el día de Anaisa Pie, la metresa más querida y admirada, reina del amor. Por otro lado, la Luna se unirá a Venus en el signo de Cáncer, así que habrá una energía muy proclive a todo lo femenino. Trata de ser más suave, dulce y amable con las personas que quieres. Y presta mucha atención porque bajo esta influencia tan romántica y envolvente hoy te traeré el horóscopo del amor. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "EXPRESO MI AMOR Y MI ARMONÍA INTERIOR". Si hoy, 26 de julio estás de cumpleaños… En el plano profesional escalarás posiciones y lucharás hasta conseguir el puesto de tus sueños. Además, un viejo conocido que te debe un favor te ayudará en tus metas. Pero encuentra un tiempo para descansar y distenderte porque si no podrías terminar agotado La Copa de la Suerte: 5, 20, 39, 59, 84, 90 Aries: La nostalgia por viejos amores te está impidiendo valorar a quien tienes al lado. Anaisa te dice que disfrutes de tu presente amoroso y que no te dejes invadir por la melancolía ni los recuerdos de antiguas relaciones. Tienes todo al alcance para ser feliz. Tauro: Anaisa te dice que organices un encuentro en un lugar diferente y que llames a tu amorcito en cualquier momento del día para proponerle una cita rápida. Abre tu mente y acepta cualquier cambio que pueda venir porque disfrutarás enormemente de la variedad. Géminis: Al fin admitirás que necesitas un poco de estabilidad y te mostrarás más comprometido con las personas que quieres. Anaisa te dice que es hora de mostrarte fiel y de afianzar tu relación. Además, alégrate porque alguien que te ama te hará un regalo muy valioso. Cáncer: El mensaje de amor de Anaisa es que estás en un tiempo ideal para avanzar y vivir en armonía con tu pareja. Sabrás como alegrar el ambiente y ayudar a tu media naranja para que se sienta mejor. Si estás soltero, prepárate porque te reencontrarás un viejo amor. Leo: Ahora estás con tendencia a vivir aventuras secretas o a deslumbrarte por una persona que no conoces bien. Anaisa te dice que tengas cuidado porque podrías perseguir alguna fantasía o deseo extraño. No vuelvas a repetir los errores del pasado. Virgo:Deberás recuperar tu vida social y disolver cualquier clase de aislamiento o encierro. Anaisa te dice que amor y amistad se conjurarán en una unión perfecta. Si estás soltero ¡prepárate! porque conocerás a especial en un evento ¡acepta todas las invitaciones! Libra: Si te esfuerzas y sabes aprovechar las oportunidades te espera un futuro prometedor. Si estas en pareja reanudarás el compromiso y si te encuentras soltero conocerás a alguien con intenciones serias. Anaisa bendecirá tus relaciones sentimentales y hará que perduren a través del tiempo. Escorpio: Anaisa te dice que no debes acaparar tu amor o calcularlo. Comparte tu cariño y déjalo crecer porque el afecto es como una flor: cuando comienza a florecer dentro de ti, tienes que compartirlo y tienes que brindarlo. Recuerda que cuanto más das, más crece el amor. Sagitario: Anaisa te acompañará para que disfrutes plenamente de tu vida sexual. Tendrás la oportunidad de vivir una noche de mucha pasión. No te dejes llevar por la pereza y aprovecha este momento: ahora puedes mantenerte despierto: la ocasión lo vale. Capricornio: Si estás en pareja te sentirás muy comprendido y querido, y si estás solo conocerás a alguien muy sensual que te sorprenderá bajo todo punto de vista. Anaisa te dice que dejes de querer controlarlo todo y que permitas que el amor del otro nutra y fertilice tu vida. Acuario: Anaisa dice que el contacto con el agua te llenará de erotismo así que ponte un traje de baño que te favorezca y visita una playa o una pileta. Notarás que tu pareja o ese ser que tanto te atrae muestran buena predisposición y se acoplan a tu deseo. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Anaisa te enviará su luz para que mires las cosas con los ojos de corazón. Su mensaje para ti es que este es un momento para disfrutar del amor a pleno. Si estás soltero prepárate porque luego de vivir una aventura poco estable terminarás enamorándote de verdad.

