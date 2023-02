El Niño Prodigio: Horóscopo para el 26 de febrero Tu mente se abre: la curiosidad se incrementa y tu espíritu siente la irresistible necesidad de aprender cosas nuevas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 26 DE FEBRERO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido domingo! Les cuento que hoy la Luna ingresará en la constelación de los gemelos, así que nuestra curiosidad se incrementará, así como nuestro espíritu travieso y deseo de aprender. Será una oportunidad excelente para que busques información leyendo, interactuando con tu entorno y preguntando por todo aquello que te genera inquietud. También te sugiero que fomentes el diálogo y les cuentes a los demás lo que piensas porque, como bien sabes, charlando la gente se entiende. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MANTENGO MI MENTE DESPIERTA Y ÁGIL" . Si hoy, 26 de febrero estás de cumpleaños… Amor y dinero se enlazarán generando un círculo virtuoso de prosperidad. Te unirás a tu pareja o socios comerciales y juntos se volverán imbatibles. Un nuevo proyecto de vivienda te tendrá muy entretenido. Trata de no hacerle comentarios hirientes a tus seres queridos. La Copa de la Suerte: 5, 48, 51, 67, 82, 99 Aries: Tu mente será una fuente inagotable de ideas y te mostrarás dispuesto a debatir tus opiniones con otras personas. Estarás comunicativo y recibirás visitas o llamadas de parientes, vecinos o compañeros de estudios. También te plantearás la opción de llevar a cabo una mudanza. Tauro: Te llegará información clave que te resultará muy útil a la hora de diagramar tu presupuesto y establecer tus próximas inversiones. Pon tu mente en marcha y piensa en un negocio redituable porque este es un momento de productividad. Géminis: La Luna transitará por Géminis brindándote la oportunidad de empezar a escribir una hoja en blanco, lanzarte hacia nuevas aventuras y recorrer nuevos caminos, estarás vibrando en una energía positiva y atrayendo la compañía de personas muy locuaces y divertidas. Cáncer: Hoy te recomiendo que no te exijas demasiado y que realices tus actividades con tranquilidad intercalando algunas pausas para descansar. Los astros te permitirán abrir nuevos canales de comunicación y saber lo que los demás piensan sin necesidad de recurrir a palabras. Leo: Te presentarán gente nueva y te integrarás a nuevos grupos donde se te abrirá un abanico de oportunidades. Las personas que ahora entren a tu vida te estimularán para que te sumes en diversos proyectos. Te animarás a relacionarte de una manera más creativa y más libre. Virgo: Hoy asumirás tus responsabilidades con buen humor. Las posibilidades de que recibas nuevos nombramientos o de que asciendan son grandes ya que tus esfuerzos hallarán la valoración que te mereces. Tu nombre pasará de boca en boca y te volverás muy prestigioso. Libra: Presta atención a los mensajes de lo divino en ti y ábrete a las energías de la liberación y del crecimiento personal más allá de las limitaciones materiales. Recuerda que ante cualquier desafío que te ponga la vida mantener fe y el buen humor es lo esencial. Niño Prodigio Credit: PESP ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Escorpio: Habrá un incremento de tu energía sexual y los duendecillos del deseo estarán de fiesta. Cuando estés entre las sábanas te liberarás y te animarás a jugar con tu amante. Gracias a tu curiosidad y "mente abierta" aprenderás nuevas lecciones amatorias. Sagitario: La Luna ingresará a Géminis, tu signo complementario, así que habrá una atmósfera ideal para vivir momentos románticos con tu pareja o con otra persona que estás tratando o conociendo. El buen diálogo, la complicidad y la diversión estarán al alcance de tu mano. Capricornio: El ritmo acelerado que llevas y las diversas actividades que realizas a diario podrían generar estrés y afectar tu salud. Te ayudará descargar tensiones a través de alguna actividad física y organizar tu tiempo de manera que puedas preservar tus energías. Evita caer en la hiperactividad. Acuario: Los cuerpos celestes indican que atravesarás por un momento de alegría y satisfacción personal. Te animarás a incursionar en el campo del arte o del entretenimiento, y a jugar como si fueras un niño travieso. Tu frescura y tu flexibilidad serán las claves de tu felicidad. Piscis: Será una buena ocasión para quedarte en casa y dedicarle tiempo a los seres de tu círculo más íntimo. Te sentirás tentado a abrir un cajón de los recuerdos y transportarte a otras épocas de tu vida. Si extrañas a alguien envíale alguna señal para reestablecer la conexión.

