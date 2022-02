El Niño Prodigio: Horóscopo para el 26 de febrero Dejarás atrás los tonos grises para contemplar los maravillosos del colores del arco iris. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 26 DE FEBRERO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz sábado! Les cuento que durante este día la Luna transitará por Capricornio y a su paso hará configuraciones muy auspiciosas con Júpiter y Urano. Trabajarás, pero tu esfuerzo valdrá la pena porque saldrás del aislamiento y lograrás que tu vida adquiera nuevos significados. Abrirás la llave de tu jaula interior para descubrir la dimensión espiritual de la vida. Las vendas se caerán de tus ojos y dejarás atrás los tonos grises para contemplar los maravillosos colores del arco iris. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DESCUBRO UN OASIS EN MEDIO DEL DESIERTO". Si hoy, 26 de febrero estás de cumpleaños… En esta revolución solar tus aspiraciones y ambiciones cobrarán mayor relevancia. Vislumbrarás la posibilidad de alcanzar una vida más plena y no te detendrás hasta que tus sueños se conviertan en realidad. La disciplina y la capacidad de trabajo serán tus mejores aliadas. La Copa de la Suerte: 4, 19, 37, 58, 73, 89 Aries:Si te esfuerzas lograrás alcanzar tus ambiciones y llegarás bien alto en tu carrera. Sin dudas, te destacarás dentro de tu ámbito de trabajo, pero tu fama podría despertar rivalidades, así que, por más que te sientas triunfante, no bajes la guardia. Tauro:Surgirán importantes avances y novedades en el terreno legal. Además, te conectarás con personas de otras regiones que ampliarán tus posibilidades de crecimiento. Recibirás guía y comenzarás a recorrer el camino que te llevará a la realización personal. Ábrete a los impactos positivos. Géminis:Estarás alerta en lo relativo al dinero y se te presentará más de un negocio interesante. Si estás necesitando créditos y financiamiento este es el momento de solicitarlos. Pero si vas a firmar acuerdos o a establecer compromisos comerciales pide asesoramiento profesional. Cáncer:Los astros crearán las condiciones perfectas para que te enamores y vivas una historia de amor con todos los condimentos. Sí estás en pareja te esperan momentos intensos de gran entrega y pasión. Tus relaciones enriquecerán tu vida al cien por cien. Leo:Tu rutina te resultará más interesante, estarás mejor predispuesto para el trabajo y realizarás tus actividades diarias con eficacia. También te ocuparás de mejorar tu estado físico. Reduce al mínimo el consumo de azúcar, harina y grasas y practica ejercicio con mayor regularidad. Virgo:Tu creatividad y tus talentos naturales estarán a la vista de todos. Si te la pasas juzgándote y criticándote perderás espontaneidad así que deja de buscarle la quinta pata al gato y de ponerte excusas para ser feliz. Quiero que te animes a jugar. Libra:Llegó el momento de que te ocupes de los asuntos familiares. La memoria te traerá contundentes recuerdos de tus padres y abuelos. De generación en generación se ha trasmitido un poderoso legado que hoy llega hasta ti, recíbelo con honor y veneración. Escorpio:Será un momento oportuno para aprender cosas nuevas y para buscar la superación a través del estudio. Tu mente procesará sabiamente la nueva información y se incrementará tu capacidad de análisis. Inscríbete en cursos, visita museos y cultiva el hábito de la lectura. Sagitario:Los astros te presentarán las condiciones ideales para iniciar nuevos proyectos en el terreno de los negocios. Estarás muy productivo así que organízate y planifica los próximos pasos a seguir para ganar dinero extra. Con paciencia lograrás todo lo que te propongas. Capricornio:Un conjunto de planetas confluirán en tu signo asique tus rasgos de personalidad estarán acentuados y dispondrás de un gran caudal energético. Sentirás que eres el artífice y el escultor de tu destino. Tomarás decisiones importantes que repercutirán en los diferentes ámbitos de tu vida. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario:Las configuraciones planetarias podrían provocarte inseguridades o temores infundados así quiero que cultives tu fe y que te fortalezcas espiritualmente. Si tomas una actitud reflexiva estarás mejor preparado para enfrentar las pruebas de la vida. Refúgiate en tu monasterio interior. Piscis:Asistirás a eventos o a actividades sociales en las interactuarás con toda clase de gente. Estarás carismático y ejercerás una influencia muy positiva en tu círculo de amistades. Será la ocasión perfecta para que inicies un proyecto en conjunto a otras personas

