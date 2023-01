El Niño Prodigio: Horóscopo para el 26 de enero Es importante que en este tiempo confíes en tu potencial. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES 26 DE ENERO ¡Feliz jueves! Les cuento que la lunación de hoy activará a Júpiter en Aries, así que los beneficios vendrán de las actividades dinámicas, de la búsqueda de altos ideales, de los estudios, los viajes y de los emprendimientos independientes. Será importante que confíes en tu potencial individual y que te des cuenta que a la hora de crecer los límites no existen. A nivel mundial, esta vibración traerá debates relacionados con la justicia y el uso de armas bélicas y nucleares. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ENCUENTRO LA TRASCENDENCIA". Si hoy, 26 de enero estás de cumpleaños… En este ciclo que comienzas te atreverás a hacer cambios que harán tu vida más picante y divertida. Tu audacia llegará a su punto máximo y te volverás irresistible para la conquista. Estarás acompañado por personas muy sabias que te transmitirán un mensaje positivo. La Copa de la Suerte: 2, 15, 37, 40, 53, 74 Aries Pasarás del mundo de las suposiciones a los hechos y te sentirás preparado para emprender nuevos desafíos. Tú serás tu propio maestro y la clave de tu suerte será la autoconfianza, recuerda que te mereces toda la luz y la fortuna del universo. Tauro Notarás que se despiertan tus facultades intuitivas. Serás capaz de hacer mayores sacrificios por los demás y dejarás de lado tus propios intereses por el bienestar del prójimo. Con devoción limpiarás tu campo magnético, vibrarás en positivo y atraerás luz. Géminis Será un momento ideal para emprender proyectos conjuntos y participar de actividades en grupo. La clave para que alcances tus sueños estará actuar con valentía y espontaneidad. Tus amigos te acompañarán en todo y entre ellos habrá alguien que te dará una lección muy valiosa. Cáncer Tus ansias de progreso aumentarán día a día, cada vez tendrás mayores deseos de independencia o de hacer algo por cuenta propia y tus aspiraciones se volverán más elevadas. Pondrás en marcha un plan de ascenso que rápidamente te llevará a la cima. Leo Este será un momento para que cultives fervientemente la fe. Por eso, te sugiero que enciendas una vela roja y pidas a Santa Bárbara que te ayude para realizar todos tus deseos y que te dé la fuerza para enfrentar los desafíos que se crucen en tu camino. Virgo Recibirás ingresos extras por regalos, venta de propiedades o herencias y harás buenas inversiones. Además, lo sexual se estimulará y sentirás una gran transformación en ti. Cuando estés entre las sábanas, aprovecha para optimizar tu performance, recuerda que en el amor y en la guerra vale todo. Libra Será un momento de esplendor en el campo del amor e ideal para iniciar nuevas relaciones, especialmente con personas de distintos ambientes y culturas. Si estás casado, tu pareja te sorprenderá con una invitación excitante, acéptala y disfruta del placer de compartir. Escorpio Recuerda que para poder encarar tus actividades diarias debes estar fuerte y tener reservas de energía. Tomarás consciencia de la importancia de una alimentación sana para lograr un bienestar integral. Será importante que ingieras comidas ricas en proteínas y minerales. Sagitario La unión de la Luna y Júpiter en el signo hermano de Aries, te traerá una carga extra de energías y deseos de expresar lo que sientes. Este es un momento de suerte, éxito y triunfo para tu vida amorosa. Te lucirás en cualquier actividad que emprendas. Capricornio Le darás mayor importancia a la vida familiar, expresarás tu afecto abiertamente y tomarás una actitud más comprometida en el plano de los sentimientos. Será un momento oportuno para invertir en el hogar o para contraer créditos a fin de rentar, comprar o reformar viviendas. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Tu curiosidad te llevará a relacionarte con personas diferentes que enriquecerán tu percepción del mundo. La palabra aburrimiento quedará eliminada de tu diccionario y en tus vínculos predominará el espíritu de aventura. Las posibilidades de aprendizaje serán infinitas, ¡aprovéchalas! Piscis Una corriente de abundancia llegará a tu vida. Todo indica que recibirás un regalo o una ayuda considerable por parte de alguien potentado. Recuerda que todo lo que te llega es porque te lo mereces y que es el universo el que está velando por ti.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 26 de enero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.