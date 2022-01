El Niño Prodigio: Horóscopo para el 26 de enero No vayas contra la corriente y acepta los ciclos naturales de la vida. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 26 DE ENERO ¡Mi bella gente! ¡Feliz miércoles! ¡Llegamos al ombligo de la semana! Les cuento que durante este día la Luna transitará por Escorpio y hará confluencias muy positivas con Neptuno y con Plutón. Gracias a esto estarás más dispuesto a aceptar los cambios sin oponer ningún tipo de resistencia. Además, te darás cuenta que no tiene caso ir en contra de la corriente y aceptarás los ciclos naturales de la vida. Te volverás una persona más humana y comprensiva. También ayudarás a aquellos seres que están pasando por alguna experiencia difícil. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DESARROLLO PLENAMENTE MI INTELIGENCIA EMOCIONAL". Si hoy, 26 de enero estás de cumpleaños… Será un año excelente para que te dediques al estudio y a la investigación porque tu mente estará muy aguda. Trata de ser compresivo con tus seres queridos y cuídate a la hora de hablar porque podrías herir con tus palabras. Descubrirás algunos secretos familiares. La Copa de la Suerte: 22, 47, 68, 72, 88, 93 Aries: Tus instintos ocultos y tus emociones estarán a flor de piel. Tu magnetismo se acentuará y conseguirás provocar fuertes deseos. Elabora estrategias y recurre a tus armas secretas para conquistar a esa persona que tanto te gusta. Llegarás al éxtasis si te atreves a ir a fondo. Tauro: En el amor llegó la hora de hablar sin pelos en la lengua. No utilices tus armas de seducción para evadir el conflicto. Profundizar en tu relación amorosa te garantizará una unión verdadera. Dialoga de todo aquello que te ocurre con las personas de tu interés. Géminis: Hoy tendrás la oportunidad de modificar hábitos nocivos. Tu sistema nervioso estará muy sensible y cualquier exceso podría desequilibrarte. Orienta tu mente, tus emociones y tus acciones cotidianas hacia la salud. Practica ejercicio y toma mucho líquido para eliminar toxinas. Cáncer: Tus romances tendrán tu sello pasional que los volverá únicos. Tu intensidad emocional mantendrá cautiva a tu pareja. Si te encuentras soltero prepárate porque conquistarás a una persona muy poderosa. Sentirás el amor vibrar en cada centímetro de tu piel. Leo: Un viejo asunto familiar saldrá a la superficie. El compromiso y la honestidad son ingredientes que no pueden faltar en tu vida afectiva, pero no seas tan exigente con la gente que te quiere. Este será el momento ideal para que perdones viejas ofensas. Virgo: Será un momento óptimo para inscribirte en cursos, leer o realizar viajes de estudio. Tendrás mayor agudeza de análisis y estarás dispuesto a mirar las dos caras de la moneda. Contarás con nueva información y esto puede llevarte a cambiar el rumbo. Libra: ¡Tu esfuerzo dará sus frutos! A través de trabajo obtendrás el crédito económico que persigues y las alianzas comerciales con familiares y las operaciones con inmuebles llegarán a buen puerto. Sentirás que cuentas con apoyo y recursos tanto en el plano afectivo como en el material. Escorpio: Tendrás mucha energía, así que no te resultará fácil relajarte, ya que sentirás que hay millones de cosas por hacer. Al principio te costará resistirte a la tentación de impartir órdenes, pero luego te darás cuenta que es mejor bajar la guardia y dejarse fluir. Sagitario: Un benefactor oculto intercederá para que tengas abundancia y prosperidad. Sentirás que las experiencias que fuiste adquiriendo en el camino te otorgaron fortaleza interna. No te olvides ser agradecido y dedicar un tiempo cada día para conectarte con tu parte espiritual. Capricornio: Te cruzarás con personas afines con las que lograrás una química especial. Tus ideas y propuestas tendrán muy buena recepción. Lograrás hacer un aporte verdaderamente transformador en tu comunidad. El intercambio te llenará de energía y te renovará de pies a cabeza. Acuario: Tu espíritu rebelde no te conducirá a buen puerto así que evita los conflictos. Enfoca tu mente en el trabajo y no dejes que nada te distraiga de tu objetivo profesional. Cuando ya no sepas qué camino tomar recuerda que tienes un as en la manga. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Los trámites de inmigración se destrabarán o resolverás un inconveniente legal. Las fuerzas del cosmos te ayudarán a desplegar tu potencial. Ahora tendrás la oportunidad de expandir tu campo de acción. De ti depende el beneficiarte de este momento positivo.

