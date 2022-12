El Niño Prodigio: Horóscopo para el 26 de diciembre Esta semana Mercurio se pondrá retrógrado en Capricornio. Descubre cómo este fenómeno impactará en tu signo, según los astros y El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 26 DE DICIEMBRE Y eso mi gente bella ¡llegamos al último lunes del 2022! Les cuento que esta semana Mercurio se pondrá retrogrado en Capricornio. Este tránsito sucederá del 29 de diciembre al 17 de enero del 2023, así que hoy te diré cómo impactará en tu signo. Presta atención. Aries Este 2022 te enseñó que para obtener resultados a largo plazo es importante organizarse. Tratarás de enmendar algunos errores, especialmente en el ámbito profesional. Si por trabajo, debes participar de reuniones o celebraciones habla poco y sé prudente. Tauro En estos días las cuestiones legales o migratorias podrían sufrir demoras, pero no debes impacientarte porque el pronóstico es bueno. Despedirás el 2022 con un firme deseo de ampliar tu campo de acción. Las respuestas que buscas llegarán en el momento indicado. Géminis Ahora experimentas un deseo muy intenso de tomar el control de tu vida y comenzar a jugar en las grandes ligas. Y puedes alegrarte porque dentro de poco renacerás como el ave fénix, pero recuerda que las grandes trasformaciones llevan un tiempo de maduración. Cáncer Despedirás el 2022 con el amor rondándote cerca y tendrás más de una propuesta interesante, así que si te encuentras soltero estudia muy bien tus candidatos. Si estás acompañado no fuerces a tu pareja a hablar, préstale más atención a los hechos que a las palabras. Leo Tú eres muy bueno dirigiendo y organizando y esos dones estarán exaltados en este periodo. Despedirás el 2022 con deseos de superarte. Si estás en la búsqueda de empleo o de un ascenso, sé persistente y no te detengas frente a los obstáculos. Virgo Despedirás el 2022 con deseos de potenciar tus atractivos al cien por cien. Será un periodo excelente para que cambies el color del cabello, el peinado y renueves completamente tu vestimenta. Crea tu propio estilo ocultando tus puntos débiles y exaltando tus mejores cualidades. Libra En este fin de año realizarás reuniones en tu casa y es factible que hospedes a tus familiares por varios días. Se reanudarán antiguas conversaciones y descubrirás antiguos secretos. Recuerda que cada tanto es bueno remover la tierra para que la planta crezca con más fuerza. Escorpio Mi querido Escorpio en este fin de año tu mente será como la de un detective y te dedicarás a observar y analizar a fondo a las personas de tu entorno. Es posible que alguien te haga una confesión o que recibas un mensaje misterioso. Estarás muy entretenido. Sagitario Finalizarás el 2022 con importantes negocios entre manos y estarás a la espera de noticias que podrían cambiar rotundamente tu realidad financiera. Aunque percibas que los acontecimientos avanzan lento, no te precipites y aprovecha el entretiempo para organizarte. Capricornio Cerrarás el 2022 rodeado de personas dominantes y misteriosas que te darán a probar de tu propia medicina. Estarás inmerso en un juego de atracciones fatales que te tendrá muy emocionado y absorbido. Harás todo lo que esté a tu alcance por ser tú el que diga jaque mate. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario El cierre del 2022 te encontrará bastante solitario y sumido en tus propias reflexiones. Tendrás el deseo de pasar desapercibido y de atar todos los cabos sueltos. Si fuiste un poco duro o distante con alguien pídele perdón. Trata de subsanar los errores para poder pasar la página. Piscis Tú cerrarás el 2022 yendo de reunión en reunión y de celebración en celebración. Pero ten cuidado, porque alguien de tu circulo podría sentirse desairado o es posible que surjan malos entendidos con algún amigo. Trata a todos con consideración y cortesía. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 9, 11, 37, 43, 48, 54 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

