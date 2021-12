El Niño Prodigio: Horóscopo para el 26 de diciembre Aprovecha la energía reinante para pedir perdón a aquellas personas con las que estuviste en falta. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 26 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido domingo! Les cuento que en este día la Luna transitará por el signo de Libra, por lo que habrá un clima de armonía y una atmósfera propicia para los acuerdos y reconciliaciones. Además, Mercurio trazará un perfecto sextil con Neptuno que hará que a través de palabras consigamos producir verdaderos milagros. Aprovecha la energía reinante para pedir perdón a aquellas personas con las que estuviste en falta y promueve una actitud de compresión con todos los seres que te rodean. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SIENTO PAZ INTERIOR Y ESTOY ABIERTO A DIALOGAR CON OTROS". Si hoy, 26 de diciembre estás de cumpleaños… Tu imaginación se incrementará, abrirás tu mente a otras realidades y te interesarás por los asuntos espirituales. Muchos de tus juicios e ideas se volverán menos regidas y esquemáticas. Tus amigos te buscarán para conversar y pedirte consejos. La Copa de la Suerte: 14, 33, 57, 64, 80, 90 Aries: Hoy fluirá el entendimiento y la comprensión en el vínculo con los demás. Se producirá un intercambio positivo con tu pareja y tendrán la oportunidad de reafirmar el nivel de compromiso mutuo. Si estás soltero afina tu puntería hacia alguien con un perfil más formal. Tauro: Presta atención a tu salud ya que los excesos producidos en los festejos podrían ocasionarte desequilibrios físicos. Será conveniente que inicies una dieta desintoxicante y que tomes mucho líquido. Además, te vendrá bien estirar los músculos porque esa es otra forma efectiva de eliminar toxinas. Géminis: Te sentirás el centro de todas las miradas y esto elevará notablemente tu amor propio. Pero deberás evitar las actitudes egoístas, engreídas y jactanciosas porque solo te alejarán del prójimo. Canaliza tu creatividad y expresividad bailando, cantando o escribiendo poesía. Cáncer: Las pequeñas delicadezas de la vida colmarán tu corazón de felicidad. No necesitarás más que un gesto amable como regalar una flor o cocinar algo rico a tus seres queridos para demostrar tu afecto. Una corriente protectora y armónica fluirá a través de ti. Leo: La comunicación cumplirá un rol fundamental en tus relaciones. Escoge tus palabras tratando de ser amable al decir lo que piensas. Las personas que te rodean agradecerán que las trates con respeto. Una frase dulce y comprensiva puede más que todo un discurso. Virgo: Piensa una buena estrategia para encarar los asuntos comerciales. Has uso de tus cualidades diplomáticas para negociar sin perder posiciones, pero no te dejes seducir por quimeras. Genera alianzas con personas consideradas y transparentes porque esto te ayudará a consolidarte económicamente. Libra: Hoy, bajo el influjo benéfico de la luna en tu signo, se exaltarán tus encantos personales. Te sentirás magnético y atractivo. Utiliza tus estrategias para conquistar a esa persona que tanto te gusta pero actúa con la delicadeza y sutileza que te caracterizan. Escorpio: Dedícale mucho más tiempo al descanso, te hará bien tomarte un té de hierbas para dormir profundamente, relajarte y soltar las tensiones. Tus sueños ahora pueden ser proféticos, interpretarlos puede traerte las respuestas a cuestiones que te vienen inquietando. Sagitario: Ahora necesitas sociabilizar y encontrarte con amigos. No te dejes vencer por la inercia o la comodidad y súmate a alguna salida o actividad grupal. Proyectar una imagen bella, amable y seductora te abrirá las puertas que hasta ahora parecían cerradas. Capricornio: Hoy tu buena disposición para conocer gente beneficiará tu reputación, te aportará popularidad y exaltará tu imagen pública. Las relaciones que establezcas ahora serán de gran ayuda para escalar posiciones. Recibirás invitaciones para fiestas y eventos relacionados con tu trabajo. Acuario: Si sientes que algunas personas están limitando tu crecimiento, simplemente ignóralas y continúa con tus planes. Deja de mirar hacia atrás, los errores y equivocaciones del pasado ya deberían estar superadas. La felicidad llegará a tu vida ¡ábrele la puerta! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Hoy tus emociones estarán a flor de piel y se dará un encuentro pasional en el que desplegarás toda tu sensualidad. Estarás magnético e hipnotizarás a tu compañero de lecho. Anímate a incorporar nuevas técnicas amatorias para generar el clímax perfecto.

