El Niño Prodigio: Horóscopo para el 26 de agosto No permitas que nadie te domine ni te diga lo que tienes que hacer. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 26 DE AGOSTO ¡Feliz viernes, mi gente! Les cuento que hoy la Luna transitará por Leo y hará una oposición con Saturno, así que tendrás que moderar tu carácter apasionado y ejercitar la disciplina. A la vez, el Sol hará una cuadratura con Marte, así que te cruzarás con personas de fuerte personalidad, pero no permitas que nadie te domine ni te diga lo que tienes que hacer. Tampoco esperes resultados inmediatos porque eso te conducirá al error. Será cuestión de darle una vuelta de tuerca a las cosas hasta que alguna resulte. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI MENTE Y MI CUERPO ESTÁN PERFECTAMENTE SINCRONIZADOS". Si hoy, 26 de agosto estás de cumpleaños… Tomarás la iniciativa en proyectos relacionados con el servicio a los demás o la ayuda social. En lo económico se viene una buena racha en la que las buenas conexiones te ayudarán a progresar. Un punto de vista externo te ayudará a comprender mejor el mundo de las finanzas. La Copa de la Suerte: 4, 27, 45, 53, 73, 91 Aries: En el amor estarás más realista que nunca. Si una relación afectiva interfiere en tu propia realización decidirás tomar distancia, ya que es probable que haya cumplido su ciclo. Si el vínculo es sólido no temas, será solo una crisis pasajera. Tauro: En estos días tu vida girará en torno a tu hogar. Te dedicarás a realizar reparaciones o proyectos de construcción y es probable que lleves trabajo a tu casa. Aunque también podrían presentarse algunas disputas con parientes por temas materiales. Géminis: Defenderás fuertemente tu modo de pensar y esto te puede conducir a enfrentamientos a nivel familiar con tus padres o alguna persona que represente un rol protector para ti. Pero mi consejo es que no seas tan severo a la hora de juzgar o construir tu opinión. Cáncer: Los negocios y asuntos comerciales atraparán tu atención. Tu necesidad de tener una mayor independencia económica te impulsará a buscar modos alternativos de ganarte la vida. Pero no será un momento favorable para gastar dinero en el juego o en negocios de riesgo. Leo: Es probable que algún proyecto se frene o sufra una demora, no esperes mucha colaboración por el momento. Superarás tu tendencia a buscar continuamente la aprobación de los demás y te animarás a mostrarte tal cual eres. No hay amenaza capaz de asustar a un león como tú. Virgo: Se activarán tus capacidades extrasensoriales, así que aprovecha para involucrarte en el terreno de lo misterioso y espiritual. Sucesos pasados vendrán a tu mente y tendrás mayor conciencia del paso del tiempo. Harás tareas de servicio y ayudarás desinteresadamente a otras personas. Libra: Llegó el momento de definir cuál es tu rol dentro de los grupos en los que participas. Si trabajas junto a un equipo de gente será conveniente hacer un alto y aclarar qué tarea corresponde a cada uno, para que las cosas funcionen mejor de ahora en más. Escorpio: Podrías sentirte un poco irritado por las exigencias de los miembros de tu familia, así que tendrás que mantener la calma. Superarás algunos problemas con jefes o superiores si cumples tus tareas a tiempo. Ponte a trabajar, es el único secreto. Sagitario: Es tiempo de elevar tus expectativas y de apuntar tu flecha hacia nuevos horizontes. Si te juegas por tus ideales y estableces compromisos sólidos con tus creencias llegarás más lejos. Comienza a moverte para arreglar tus papeles, acelerar trámites y resolver asuntos legales. Capricornio: Llegó el momento de evaluar si continúas o no con ciertos acuerdos comerciales o asociaciones que iniciaste hace largo tiempo. Enfrentarás algunos fantasmas que venías esquivando y te atreverás a renovar las áreas estancadas de tu vida. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: La luna opuesta te traerá una gran necesidad de compañía. Todo estará enfocado hacia las relaciones, tanto personales como asociaciones de trabajo. Los demás pueden ayudarte a juzgar mejor la realidad, busca asesoramiento si estás desorientado. Intenta ver las cosas de forma objetiva. Piscis: Tomarás conciencia de problemas de salud crónicos, debido al estrés o a una mala postura y considerarás la posibilidad de tomar un masaje terapéutico o practicar yoga. Y para un bienestar emocional te sugiero que trates de identificar el motivo de tu aislamiento.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 26 de agosto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.