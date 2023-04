El Niño Prodigio: Horóscopo para el 26 de abril Día de emociones como montaña rusa, ¡por momentos extrañaras y llorarás, y por otros reirás y te regocijarás! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 26 DE ABRIL Les cuento que la Luna transitará por Cáncer y hará un trígono con Neptuno, así que navegaremos por un universo afectivo y estaremos súper empáticos. Un lazo muy especial te mantendrá unido a tus seres queridos y para estar en conexión con ellos no necesitarás de las palabras. Proyectarás una serie de sentimientos diversos, así que por momentos extrañaras y llorarás, y por otros reirás y te regocijarás. La idea es que puedas fluir en ese océano de emociones. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ESTOY ENVUELTO EN UN HALO DE EMOCIONES ACOGEDORAS Y NUTRITIVAS" . Si hoy, 26 de abril estás de cumpleaños… Conseguirás organizarte gracias a que aprenderás a trazar objetivos a corto y largo plazo. Además, te harás amigo de gente mayor y descubrirás los beneficios de trabajar en equipo. En el plano amoroso, compañerismo y seducción serán la fórmula ideal. La Copa de la Suerte: 22, 29, 35, 41, 46, 84 Aries: Un hilo invisible te conectará con tus familiares y ancestros. Es posible que tengas sueños premonitorios o que por vías aparentemente "casuales" te lleguen mensajes de amor, unión y paz. Sentirás que tu árbol de la vida tiene raíces profundas. Tauro: Retomarás el contacto con algunos amigos y conocidos con los que tienes una química muy especial. Vence la timidez y propón un diálogo profundo en el que cada cual pueda abrir la dimensión de los sentimientos. Con tus palabras sabrás brindar consuelo. Géminis: El caudal de dinero del que dispones se amplificará y te sentirán envuelto en una vibración próspera. Se darán las condiciones ideales para que aumentes tus reservas y te provisiones con víveres y alimentos. Te recomiendo que busques precio para hacer rendir tu presupuesto al máximo. Cáncer: Tus cualidades esenciales estarán exaltadas y tu sexto sentido te ayudará a acertar con tus decisiones. Notarás que se abren nuevas puertas y que las oportunidades de crecimiento se despliegan ante ti con mucha naturalidad. El universo te llevará por el mejor camino. Leo: Si en algún momento evadiste tus compromisos o has sido ambiguo en relación a tus intenciones, este es el momento de repararlo. Reconocer las fallas es el primer paso para liberarte del karma. Para ser benevolente con los demás, primero tienes que perdonarte a ti mismo. Virgo: Hoy tendrás una conexión muy fluida con tus amistades. Si participas de alguna situación grupal sentirás que hay un clima muy positivo y que predomina el afán de compartir. Te involucrarás con lo que siente el prójimo y te volverás más solidario. Libra: Te ganarás la reputación de una persona sensible y te volverás muy popular entre la gente. El esmero y la dedicación que vuelcas a diario te irán llevando a alcanzar tu objetivo principal. Si tienes deseos de ascender profesionalmente este es el momento de demostrárselo a tus superiores. Escorpio: Las distintas pruebas que fuiste atravesando y superando te dieron una profunda sabiduría. Has cosechado muchos conocimientos acerca de la vida y ahora te toca transmitirlos. Cuando elijas tu camino deja de lado cualquier especulación y escucha los designios de tu corazón. Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Sagitario: Tus lazos afectivos se volverán muy profundos y esta será tu principal fuente de fortaleza para salir a flote. Si compartes bienes o negocios con tu pareja, tu socio o cualquier otro familiar notarás que hay confluencia y que cada uno brinda su aporte. Capricornio: La Luna transitará tu signo opuesto, así que sintonizarás con una onda muy romántica. La empatía a la hora de comunicarte será la llave mágica que enamorará a los demás. Si estás soltero, y hay alguien de tu entorno que te inspire o te conmueve, envíale una señal. Acuario: El anhelo de sentirte bien te llevará a incorporar hábitos de cuidado diario. Será buena idea que te ocupes de mejorar tu dieta para que sea más sana y nutritiva. Te recomiendo que elijas los alimentos de mejor calidad y que tomes zumos naturales. Piscis :Irás esparciendo tu magia y encanto por todos los sitios que vayas, así que prepárate para captar un centenar de miradas. Si tienes un niño pequeño cerca aprovecha para leerle un cuento que active su imaginación y movilice sus emociones. Nada te hará más feliz que dar amor.

