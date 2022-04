El Niño Prodigio: Horóscopo para el 26 de abril En este día de elevación espiritual El Niño Prodigio te trae un mensaje de luz y sabiduría de los ángeles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 26 DE ABRIL ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz y bendecido martes! Les cuento que en el cielo hay un grupo de planetas en Piscis que es un signo dotado de bondad, misticismo y sensibilidad. Por eso estarás dispuesto a ayudar y sacrificarte por otros de una forma totalmente desinteresada, ya que sentirás el sufrimiento de los demás como propio. En este día de elevación espiritual te traigo el mensaje de luz y sabiduría de los ángeles. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "TODO FLUYE, TODO MUTA, TODO SANA". Si hoy, 26 de abril estás de cumpleaños… Los astros estarán a tu favor para que disfrutes de un año lleno de alegrías, romance y amistad. El plano de los vínculos cobrará relevancia ya que generarás mucho interés en los demás pero no abarques más de lo que puedes ¡cuidado con los triángulos amorosos! La Copa de la Suerte: 9, 15, 22, 46, 68, 79 Aries: Uriel te proveerá de orientación espiritual y de paz interior. Él te dice que en este periodo de cierres y conclusión debes entregarte completamente a la fe y confiar en los designios divinos. Si sientes dudas o cierta confusión evócalo porque él te traerá alivio. Tauro: Camael te ayudará a vencer todos tus miedos y te salvará de cualquier situación limitante. Este ángel te dice que la libertad es un don precioso y que debes hacer uso de ella. Respeta también el libre albedrío de los seres que te rodean. Géminis: A ti el Ángel Hanael te dará paciencia y te ayudará a ejercer tu trabajo de manera responsable. Su mensaje es que vuelques todas tus energías en tu misión personal, que seas disciplinado para poder superar cualquier dificultad y que siempre busques dar de ti el máximo. Cáncer: Gracias a la ayuda de Adnachiel podrás atraer personas y circunstancias que fomentarán tu crecimiento y expansión. Este ángel te dice que programes tu mente en positivo y te liberes de esas creencias que te limitan. ¡Conectarte con la prosperidad, el amor y la abundancia! Leo: El arcángel del amor y la fortaleza, Chamuel, te dice que es importante el equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu, y que no debes descuidar ninguno de ellos. Podrás disfrutar de la compañía de un ser que tanto atrae y te moviliza. Virgo: Conéctate con la vibración de Adriel porque él te ayudará a enlazarte con las personas indicadas para ti y a crear alianzas muy benéficas. El mensaje de este ángel es que cultives tus vínculos porque si estás bien acompañado podrás cumplir con tu misión divina. Libra: Tu mensaje lo trae Rafael. Este arcángel conecta con el poder sanador del universo y por eso te ayudará a encontrar tu propio don para la auto curación. Disuelve los temores y busca el contacto con la naturaleza, los animales, los niños y los lugares que te trasmitan paz. Escorpio: Barachiel te dice que busques la luz divina que tienes dentro y escuches tu corazón que tiene la verdad sobre tu misión en la vida. Este ángel te ayudará para que aflore tu niño interior. Recuperarás la inocencia y establecerás un contacto muy especial con tus hijos. Sagitario: Hamabiel extenderá un manto de protección en tu esfera de tu hogar. El mensaje de este ángel es que te brindes en cuerpo y alma a tus familiares. Además, moverá los hilos para que te reencuentres con alguien del pasado al que amas mucho. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio: El Arcángel Gabriel te ayudará a mejorar la comunicación. Recuerda que para que una conversación sea fluida es importante tener una actitud amable y escuchar al otro. Suaviza tus gestos y utiliza palabras dulces a la hora de decir lo que piensas y sientes. Acuario: Podrás prosperar y a aumentar el flujo del dinero, gracias a Miguel. Este arcángel te dará empatía para considerar la situación de los demás y contribuir para el beneficio de todos. El mensaje es que seas caritativo y le tiendas una mano a aquel que más lo necesita. Piscis: Verchiel te dará fuerza para llevar adelante tus deseos, te conectará con las experiencias que te revitalizan y te dará energía positiva para poder actuar sin depender tanto de los demás. Te dice que deberás ir ganando independencia para vivir una vida más plena.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 26 de abril

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.