El Niño Prodigio: Horóscopo para el 25 de septiembre ¡Abre los ojos! Las personas que te rodean te aportarán una óptica nueva. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 25 DE SEPTIEMBRE ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz domingo! Les cuento que hoy por la tarde tendremos la Luna Nueva de Libra, por eso haremos importantes observaciones con respecto a nuestros vínculos y alianzas. Las personas que te rodean te aportarán una óptica nueva y estarás mejor capacitado para tomar decisiones de trascendencia. También harás algunas reformulaciones para que tus vínculos puedan crecer. Si atraviesas por un tema legal tendrás la oportunidad de encarar el asunto desde un ángulo diferente. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MIS RELACIONES TOMAN UNA NUEVA DIMENSIÓN". Si hoy, 25 de septiembre estás de cumpleaños… Durante esta revolución solar irás encontrando el equilibrio que es tan importante para tu signo y pondrás en la balanza tus propios intereses. Se reforzará tu autoestima y lograrás muchas de tus metas gracias a una combinación de dulzura, gentileza y sentido común. La Copa de la Suerte: 4, 20, 33, 64, 76, 96 Aries: Esta Luna Nueva te traerá entendimiento con tu pareja, así que sí existían problemas será el momento de hacer las paces. Además, se verán favorecidos los acuerdos y sociedades porque actuarás en armonía con el otro y buscarás el beneficio de ambas partes. Tauro: A partir de la Luna Nueva mejorará las condiciones laborales y la relación con tus compañeros. Será un buen periodo para decorar tu casa o tu oficina con elementos que armonicen el medio ambiente. La práctica de yoga te ayudará a recuperar el equilibrio corporal. Géminis: En esta Luna Nueva tu gracia natural aflorará, así que aprovecha para "subirte al escenario" y demostrar tus talentos. Además, se iniciará un período muy favorable para que realices actividades artísticas y para imprimir un toque de creatividad y estética en todo lo que hagas. Cáncer: En esta Luna Nueva comenzará a fluir una corriente de armonía entre tú y tus seres queridos. Gracias a que adoptarás una actitud comprensiva y cariñosa con los miembros de tu familia el ambiente hogareño se tornará muy agradable. Leo: Ahora tendrás claridad mental y deseos de comunicarte. Aprovecha la energía de inicio que te aporta la Luna Nueva para conocer gente afín. También te surgirá interés por el arte, ya sea por hacer un curso o asistir a galerías y exposiciones. Virgo: En esta Luna Nueva los asuntos económicos que estaban trabados comenzarán a marchar, podrás cobrar dinero que te adeudan y ponerte al día con tus pagos. También podrías invertir en cosas que levanten tu autoestima, como ser ropa, cosméticos o un objeto para decorar tu casa. Libra: Con la Luna Nueva en tu signo usarás tus "encantos" para persuadir a los demás y te destacarás por tu diplomacia y delicadeza. Además, recibirás buen asesoramiento por parte de alguien muy experimentado e influyente. Aprovecha para asociarte y establecer acuerdos. Escorpio: Algún problema no resuelto vinculado a una sociedad te tendrá inmovilizado. Si una alianza llegó a su fin deja que disuelva sin oponer resistencia. No firmes nuevos contratos ni propongas acuerdos. Por otro lado, te sugiero que evites las aglomeraciones de gente. Sagitario: A partir de la Luna Nueva comenzarás un período favorable para frecuentar gente, relacionarte socialmente e integrar grupos vinculados al arte o la moda. Además, un amigo puede proponerte una sociedad o podrían emprender juntos un trabajo de tipo creativo. Capricornio: A partir de esta Luna Nueva los eventos sociales te acercarán a personas que serán claves en tu desarrollo profesional. También podrías establecer una asociación de trabajo con alguien que te aportará una visión más amplia y creativa. Lograrás una excelente reputación. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Esta Luna Nueva propiciará los trámites relacionados con inmigración o asuntos legales. Además, una relación romántica tomará nuevas dimensiones y harás planes para un futuro compartido. Si estás solo podrías conocer gente nueva, de diferentes regiones o ambientes. Piscis: A partir de esta Luna Nueva los procesos complicados tales como, divorcios y sucesiones comenzarán a marchar. Algo se agilizará y cobrarás ese dinero extra. En cuanto a lo sexual, una mirada provocadora seguida de una caricia sutil, marcarán el comienzo de una velada ideal.

