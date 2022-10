El Niño Prodigio: Horóscopo para el 25 de octubre Excelente oportunidad para dejar atrás las luchas de poder y las conductas tóxicas. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 25 DE OCTUBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido martes! Les cuento que hoy tendremos un Eclipse Solar Parcial en Escorpio, en el que el planeta Venus tendrá un gran protagonismo. Este acontecimiento astrológico marcará un hito en nuestra vida sexual y erótica. Percibiremos el lado oculto de nuestras relaciones y descubriremos los hilos subterráneos que nos unen a otros seres. Será una gran oportunidad para que dejemos atrás las luchas de poder y las conductas tóxicas. Déjate atravesar y transformar por la fuerza del amor. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "EL AMOR ME POTENCIA". Si hoy, 25 de octubre estás de cumpleaños… Cumples años en un día de eclipse solar, así que te esperan momentos intensos a nivel emocional y el pasado cobrará protagonismo. Si has salido herido de una vivencia amorosa, ahora tendrás la oportunidad de sanar. Saldrás transformado y potenciado. La Copa de la Suerte: 1, 16, 29, 53, 62, 86 Aries Las pasiones ocultas, los celos y fuertes emociones surgirán ahora en ti y podrían provocar conflictos en tus relaciones íntimas. No intentes manipular al otro ni forzar las cosas, canaliza la fuerza de tu deseo para renovarte. Tauro La luna nueva opuesta a tu signo indica un momento de renovación y cambio en las relaciones personales. Tomarás conciencia de que ciertas actitudes manipuladoras y posesivas no tienen nada que ver con el amor. Le dirás adiós a las relaciones toxicas. Géminis Será un momento propicio para dejar atrás los hábitos nocivos y hacer una transformación positiva en tu estilo de vida. Además, tu ámbito cotidiano será propicio para conocer gente nueva. Para comprobar si una relación con alguien del trabajo funciona, intenta sacarla del contexto laboral. Cáncer A nivel amoroso en este momento las pasiones son fuertes. Si te animas, podrás vivir una experiencia muy intensa, pero no esperes que todo sea un lecho de rosas. Por otro lado, si tienes hijos será una buena ocasión para estrechar el vínculo. Leo Llegó el momento de aclarar lo que últimamente te está molestando en la relación con tus familiares y sacar a la luz todo lo que no te animabas a decir. También será una buena ocasión para decorar tu casa con objetos lindos y renovar la ambientación. Virgo Se despertará tu interés en leer sobre temas profundos y misteriosos. Además, tus palabras ejercerán un poder de seducción y hasta es posible que te sientas inspirado para escribir poemas o cartas románticas. Viajes, contactos en el vecindario y salidas facilitarán el encuentro con el amor. Libra Invertirás gran parte de tu energía en alcanzar una mejor posición económica. El anhelo de incrementar tu poder adquisitivo prácticamente se tornará una obsesión. Aumentará tu instinto para los negocios y serás como un sabueso al asecho de oportunidades. Escorpio En lo amoroso te has venido sintiendo con cierta sensación de frustración. Pero con el ingreso de Venus, el planeta del amor, en tu signo poco a poco liberarás todas esas emociones ocultas. Recuperas el gusto por la vida y volverás a sonreír. Sagitario Será buen momento para reencontrarte con personas que has amado y aclarar temas que quedaron pendientes. Pronto comenzarás un nuevo ciclo y saldrá a la luz todo lo que estuviste elaborando últimamente, pero aún no llega el momento de comunicar abiertamente tus proyectos. Capricornio El abanico social tomará nuevos matices y colores. Hay grandes posibilidades de que hagas una conexión romántica en un evento o en una reunión. Alguien que hasta hoy considerabas sólo un amigo, te despertará emociones intensas y una fuerte atracción física. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Será un momento ideal para crear nuevas alianzas profesionales, ampliar la cartera de clientes e incrementar el grado de exposición pública. Los vínculos sociales serán claves para alcanzar tus objetivos profesionales. Si te dedicas a la moda, la estética o la consultoría tendrás mucha demanda. Piscis Será un buen momento para trazar planes hacia el futuro, ya que contarás con una gran intuición que te ayudará para decidir qué camino seguir. Además, una mujer se convertirá en una pieza clave y te abrirá puertas para que puedas crecer y expandirte.

