El Niño Prodigio: Horóscopo para el 25 de octubre Esta semana el sol entra en el signo de Escorpio y las energías sexuales estarán por los cielos. Mira lo que te deparan los astros con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 25 DE OCTUBRE Esta semana el Sol estará dando sus primeros pasos por Escorpio potenciado nuestra energía sexual. Por eso te contaré como puedes estimular tu vida erótica y te daré un consejo prodigioso para que puedas mejorar tus encuentros íntimos. Presta mucha atención… Aries: Tú necesitas vivir cada encuentro como si fuera el primero y en el afán de renovar la excitación cambias demasiado rápido de compañero de alcoba. Mi consejo prodigioso para mejorar tu intimidad es que te involucres más a nivel emocional. Esto te volverá un mejor amante. Tauro: A ti te encanta tomarte tu tiempo para gozar y vas desplegando tu sensualidad lentamente. Eres muy erótico, pero a veces te cuesta variar. Mi consejo prodigioso es que cada tanto pruebes con un toque exótico, como puede ser un nuevo aroma o un atuendo oriental o un sabor foraño. Géminis: Tú eres muy mental y nada te erotiza más que la palabra justa susurrada en el momento preciso. También sueles ser un poco inquieto y te distraes fácilmente. Mi consejo prodigioso es que busques un compañero de alcoba más experimentado que te enseñe a concentrarte. Cáncer: Eres un ser muy tierno y tienes un don especial para generar un clima de cercanía. Pero también eres miedoso y esto puede resultar poco estimulante. Mi consejo prodigioso es que, en el lecho, te liberes de cualquier inhibición y que te renueves permanentemente. Leo: Tu pasión, tu ardor y tu fogosidad son muy conocidas, pero también eres famoso por ser auto centrado y dominante. Mi consejo prodigioso es que en la alcoba te pierdas completamente en el otro. Entrégate en cuerpo alma y vive tu sexualidad como una experiencia religiosa. Virgo: Tú eres un ser muy servicial y siempre estás cuidando todos los detalles. Pero en tu afán de que no haya ninguna falla muchas veces olvidas tu propio deseo. Mi consejo prodigioso es que en el lecho tomes un rol más activo y que escuches a la voz de los instintos. Libra: Eres dueño de una gran belleza y además, sabes muy bien que hacer para crear un clima romántico. Pero muchas veces vives en un mundo ideal. Mi consejo es que a la hora de la verdad salgas del plano de la mente y uses tus cinco sentidos. Escorpio: Eres el maestro de las artes amatorias y sueles descubrir muy pronto el punto G a tu compañero de alcoba. Pero sueles caer en la tentación de usar el sexo como un instrumento de poder. Mi consejo prodigioso es que recuerdes que el otro es un par. Sagitario: Sueles mostrarte como el eterno conquistador y alardear de que nadie es mejor que tú, pero muchas veces con esta actitud solo estás escondiendo tu inseguridad. Mi consejo prodigioso es que busques un compañero de alcoba al que le puedas mostrar tu costado más frágil. Capricornio: Eres una persona que tiende a seguir las normas establecidas y que actúa de una manera bastante formal. Tanto mandato podría cohibirte en la cama. Por eso mi consejo prodigioso es muy simple: se tú mismo y escucha los designios de tu corazón. Acuario: Tú no tienes problemas para liberarte y eres muy "open mind". Sin embargo, a la hora de la verdad, se necesita algo más que ideas. Mi consejo prodigioso es que investigues detenidamente cada pequeña parte del cuerpo del otro y que avances gradualmente y poco a poco. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Tú eres un ser profundamente empático que no tiene dificultades para entregarse y dejarse llevar. Sin embargo, no debes olvidar que la sexualidad es un arte y que no conviene adormilarse ni bajar la guardia. Mi consejo prodigioso es que fomentes la seducción y el romanticismo. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 12, 29, 54, 71, 80, 96

