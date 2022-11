El Niño Prodigio: Horóscopo para el 25 de noviembre ¡Cuidado! Evita caer en el fanatismo. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 25 DE NOVIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido viernes! Les cuento que hoy tenemos cuatro planetas en Sagitario, así que habrá una energía muy expansiva que nos impulsará a crecer y recorrer nuevos caminos en busca de respuestas. Pero, simultáneamente Júpiter estará haciendo una cuadratura desde Piscis y esto podría inducirnos al auto engaño. Ten cuidado porque en el afán de encontrar una verdad podrías mostrarte demasiado crédulo. Deposita tu confianza en ti mismo en lugar de crear falsos ídolos. Y evita caer en el fanatismo. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MANTEGO MIS OJOS BIEN ABIERTOS". Si hoy, 25 de noviembre estás de cumpleaños… Estarás lleno de energía y de planes para el futuro, pero no podrás iniciar algo nuevo hasta que no estabilices tu situación hogareña. Es posible que hagas un viaje a la tierra de tus ancestros o que realices un proyecto de familia en un lugar de mar. La Copa de la Suerte: 12, 15, 22, 58, 91, 96 Aries Si sales de fiesta no te pases de copas porque luego podrías hacer cosas de las que te arrepientas. Además, te sugiero que te cuides de esas personas que prometen más de lo que pueden cumplir. Recuerda que los problemas no desaparecen por arte de magia. Tauro Cuidado con esas personas que con sus artimañas engañosas pretenden llevarte de mentira a verdad. Este no es un momento oportuno para que hables de tu vida privada. No caigas en la trampa de ventilar tus intimidades a gente que luego podría sabotearte. Géminis Los sueños inalcanzables hoy son la principal barrera entre tú y la plenitud amorosa. Tienes una imagen muy idílica de lo que es amor y eso te impide ser feliz con una pareja real. Quiero que cuando estés frente a otro ser disminuyas el nivel de expectativa. Cáncer Hoy podrías sentir una sensación de gran cansancio o que tus energías disminuyen sin un motivo claro. Mi recomendación es que evites los excesos de comida porque tu digestión estará especialmente lenta. Tampoco encares tareas que requieran mucha precisión ya que te costará concentrarte. Leo No incurras en el error de mostrarte absorbente, demandante o dependiente con la persona que amas porque con esas actitudes solo lograrás ir en contra de tus verdaderos intereses. Cuando te aceptes tal como eres tú mundo emocional se apaciguará. Virgo Este es un día para que te rodees únicamente de la gente de tu más estrecha confianza y te manejes dentro de los márgenes del hogar. Si abres la puerta de tu intimidad a personas con intenciones dudosas solo lograrás causar una sucesión de enredos. Libra Para preservar tu mente tendrás que cerrarle las puertas a los fantasmas de la obsesión. Este no es un momento para que resuelvas asignaturas pendientes, ya que te encuentras bastante disperso. Te has ganado un recreo, así que sal a dar un paseo en bicicleta. Escorpio Si te dejas llevar por deseos de hacerte rico instantáneamente, vanagloriarte y aparentar, sólo conseguirás perderte. Aléjate de los casinos, de los hipódromos y de los locales de apuesta porque los riesgos de que malgastes tu capital son muy altos. Sagitario Te estarás preguntando porque tus proyectos se disuelven cuando tienes entre manos la carta ganadora. Renuncia al anhelo de cumplir con las expectativas familiares porque si persistes en ello sólo lograrás desandar tus propios pasos. No vuelvas a repetir viejos errores. Capricornio Hoy tu mente podría jugarte malas pasadas y llevarte a vivir en una realidad paralela. Además, alguien te buscará para desahogarse y pretenderá usarte como su paño de lágrimas. Te recomiendo que repitas mantras, palabras de poder o afirmaciones positivas que te ayuden a fortalecerte espiritualmente. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Sentirás la tentación de incurrir en gastos desorbitantes porque tendrás la ilusión de que así conseguirás formar parte de un nuevo círculo social. Mi consejo es que cultives en tu vida un tipo de relaciones que concuerden con tus ideales más altos, y no al revés. Piscis Estarás consumando un proyecto personal que te consagrará al éxito. Sin embargo, el nivel de exigencia se volverá más alto y podrías renunciar a tu objetivo antes de tiempo. Mi consejo es que te mantengas disciplinado y que no seas condescendiente con tu pereza.

