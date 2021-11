El Niño Prodigio: Horóscopo para el 25 de noviembre Tu afirmación del día es: "La gracia de la vida se expresa a través de mi". Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 25 DE NOVIEMBRE ¡Feliz y bendecido jueves de acción de gracias, mi bella gente! ¡Qué esta noche en tu mesa prevalezca la gratitud! Valora sobre todo el mayor de los regalos que es haber recibido el don de la vida. Te cuento que hoy la Luna se transitará por el signo de Leo haciendo fuertes aspectos con Saturno y Urano, estas confluencias nos pedirán que seamos conscientes que formamos parte de una comunidad y que tenemos la responsabilidad única e intransferible de hacer nuestro aporte individual al conjunto. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LA GRACIA DE LA VIDA SE EXPRESA A TRAVÉS DE MÍ". Si hoy, 25 de noviembre, estás de cumpleaños… Este año estarás perfectamente sincronizado con tu pareja y por momentos tanta coincidencia te resultará mágica. Si estás soltero alégrate porque encontrarás a una persona hecha a tu medida que cumplirá tus mayores expectativas. Armarás un proyecto de vida entre dos. La Copa de la Suerte: 5, 28, 39, 42, 57, 86 Aries: Te expresarás, pero no todas las personas te brindarán el reconocimiento que buscas, así que no pierdas tiempo buscando aplausos. Si vas a funcionar en grupo tendrás que acatar ciertas reglas y respetar los límites que te marcan los demás. Tauro: Es posible que tengas que llevarte trabajo a casa, o que, en tus momentos de descanso, te cueste abstraerte de las obligaciones y presiones constantes. Te parecerá que la cima está lejos y que la montaña es bastante empinada pero esta sensación pasará. Géminis: Es posible que hagas una consulta legal porque será importante que defiendas tus propios intereses y que luches por lo que crees que es justo. Aunque la verdad esté de tu lado, condúcete con cautela y sigue las indicaciones de las personas que más saben. Cáncer: Los negocios en conjunto solo son aconsejables sí todo queda debidamente registrado bajo firma y sello. Sigue los métodos más convencionales para las cuestiones de dinero, estudiando el terreno y avanzando con pies de plomo. La cautela será tu aliada secreta. Leo: Te plantarás frente a los demás y tomarás decisiones que pueden dar giros determinantes en tu vida. Estudia cuidadosamente las alternativas que se te plantean y no hagas movimientos al azar, porque luego no habrá marcha atrás, ni lugar para arrepentimientos. Virgo: No será fácil manejar las energías adversas, especialmente en asuntos de trabajo, pero si logras aceptar que no puedes controlar todo, tendrás una excelente oportunidad para conectar con tu fuerza espiritual. Pase lo que pase en el mundo exterior, mantente en eje. Libra: Seguramente recibirás invitaciones, pero date tiempo para determinar cuál de todas las opciones que te ofrecen combina más con tu estado de ánimo. Necesitas rodearte de personas con las que puedas establecer un compromiso y plantear cuestiones importantes. Escorpio: El panorama laboral se mostrará exigente, pero a la vez con grandes posibilidades de acceder a puestos de poder. Tendrás que incrementar tus esfuerzos renunciando a tiempo de ocio. Empéñate en alcanzar tus objetivos y obtendrás el éxito que te mereces. Sagitario: Tu mente se proyectará alto y por momentos te sentirás capaz de conquistar el mundo, pero ten cuidado porque el golpe puede ser duro cuando caigas a la realidad. Antes de embarcarte en tus aventuras estudia el panorama y, sí se presentan obstáculos, no los subestimes. Capricornio: Los obstáculos económicos pueden estar indicando la necesidad de que hagas un cambio y dejes atrás viejas conductas en relación al dinero. Observa dentro tuyo para corregir errores. Quizás estás siendo un poquito tacaño y temeroso a la hora de hacer negocios. Acuario: La capacidad de cooperación y el aceptar a la persona que tienes a tu lado, tal como es, serán los ingredientes claves para que reine la armonía en tu vida amorosa. Cultiva la tolerancia y no te vuelvas demasiado exigente con los demás. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Tu cuerpo se merece que atiendas, lo cuides y lo pongas en primer lugar. Identifica los focos de tensión y reconstituye tu energía visitando a un masajista o teniendo contacto con la naturaleza. Renueva tu mente cambiando la actitud, no cargues con un peso innecesario.

