El Niño Prodigio: Horóscopo para el 25 de mayo Un día lleno de vibraciones positivas y perfecto para estar al servicio de otros. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir MARTES, 25 DE MAYO ¡Y eso mi bella gente, feliz martes! Les cuento que hoy se producirá un gran trígono entre la Luna, Neptuno y Marte que traerá muy buenas repercusiones. Será un momento en el que habrá personas dispuestas a luchar por los menos favorecidos y a estar al servicio de otros. Verás gestos humanitarios que te resultarán conmovedores y surgirán grandes avances en temas de medicina porque habrá vibraciones muy sanadoras y curativas. Además, establecerás una conexión muy profunda con los seres que amas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY UN LUCHADOR Y UN GUARDIÁN DE LA LUZ". Si hoy, 25 de mayo, estás de cumpleaños… Estarás lleno de vitalidad y tu principal fuente de energía provendrá de tus afectos. Sentirás que los lazos que te unen a tus familiares y allegados se vuelven más intensos. Tu vida cobrará una dimensión más profunda y experimentarás en carne propia el poder de las emociones. La Copa de la Suerte: 28, 42, 53, 69, 90, 93 Aries Hoy tus instintos y tus emociones estarán perfectamente sincronizados. Te animarás a abrir las compuertas de tu intimidad y a mostrar tus secretos ocultos. Lograrás un nivel de conexión muy profundo con tu compañero de lecho ¡te sentirás renovado! Tauro Los astros te otorgarán valor para conducirte de una forma más directa y para decir lo que sientes sin tantas vueltas. Confronta a esa persona que tanto te interesa y háblale con el corazón en la mano. Cualquier gesto de acercamiento será valorado ¡ábrete! Géminis Hoy tu nivel de eficacia no pasará inadvertido asique podrías aprovechar para solicitar ese puesto de trabajo que tanto deseas. También será una buena oportunidad para que empieces una dieta que te ayude a purificarte y eliminar toxinas. Cáncer Pisarás fuerte y ejercerás un gran poder de magnetismo. Si tienes hijos será un momento ideal para que pases más tiempo con ellos y les demuestres que ocupan un lugar prioritario en tu vida. También podrías aprovechar para dedicarte a tu hobby o pasatiempo preferido. Leo Hoy tendrás la oportunidad de limar antiguas asperezas con una persona de tu cariño. No temas expresar tus emociones porque encontrarás comprensión. Recuerda que cada tanto llorar un poco o hacer catarsis nos ayuda a liberarnos. Aprovecha para desahogarte. Virgo Será una buena ocasión para que llames a tu confidente y te pongas al día con las novedades. Dialogar de tus temas privados te ayudará a comprender mejor tus emociones y a procesar las experiencias. Además, escuchar otro punto de vista te dará mayor perspectiva. Libra En los momentos cruciales contarás con las herramientas necesarias para salir a flote. Es posible que tu jefe o alguno de tus padres te brinden ayuda financiera. Sentirás que tienes respaldo y esto contribuirá a que se afiance tu auto estima. Escorpio Las estrellas iluminarán tu camino y te ayudarán a tomar buenas decisiones. Podría ser una excelente oportunidad para que hagas natación, aquagym o, si vives cerca del mar, para que salgas a dar una caminata por la playa. El contacto con el agua te potenciará. Sagitario Hoy tus poderes psíquicos estarán exaltados y tendrás la posibilidad de adentrarte en territorios desconocidos. Tus seres de luz te ayudarán a develar algunos misterios que te habían quedado pendientes. Llegarás a una mayor comprensión de los sucesos que marcaron tu vida. Capricornio A veces eres un poco frío pero hoy el universo te pedirá que aprendas a llevar tus relaciones con mayor emotividad. Se vienen nuevos tiempos en los que podrás compartir tus sueños y proyectarte en compañía de otras personas Encontrarás la comprensión que te mereces. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Tendrás una enorme disposición de trabajo que te ayudará a llegar a la cima y a consolidarte en un rol autoridad. Las personas que te rodean demostrarán respeto y admiración. También prepárate porque tu economía será muy próspera y dispondrás de más dinero para gastar. Piscis El horizonte se despejará y lo que ayer te preocupó hoy se volverá un simple recuerdo. Te darás cuenta de que, a través de las diferentes experiencias que te tocó pasar, fuiste obteniendo profundas lecciones de vida. Si tienes hijos trasmíteles tu sabiduría.

